Confinement Nice et Alpes-Maritimes : la mesure prolongée pour le week-end du 13 mars

CONFINEMENT NICE. Après deux semaines de confinement le week-end, le département ne connait pas de sensible amélioration et sera toujours confiné ce week-end.

En place depuis deux semaines, le confinement le week-end à Nice et dans le département est officiellement prolongé d'une semaine. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement en a fait l'annonce lors du compte rendu du conseil des ministres ce 10 mars. S'il reconnait que le reconfinement produit des effets, le taux d'incidence reste encore très élevé et la tension hospitalière est encore importante selon ses mots. " Ces mesures produisent des effets, le taux d'incidence a baissé de 22% en une semaine. Il y a légitimement une demande de pouvoir assouplir. Ce que je peux dire c'est que le taux d'incidence reste élevé, la saturation des réanimations reste élevée. Le département est celui qui a pris en premier des mesures difficiles parce que la situation était préoccupante et qu'il y avait une hausse. Il y a une mesure difficile qui a été prise, celle du confinement le week-end. Je veux saluer les élus locaux."

Un nouveau point d'étape sera réalisé la semaine prochaine pour voir si la mesure peut être levée ou prolongée.

Depuis le 27 février, le confinement le week-end à Nice et dans tout le département est la règle. La ville et son département ont été les premiers à basculer dans une mesure locale, nouvelle stratégie du gouvernement face à la forte dégradation de la situation sanitaire dans la région. La mesure, était en place pour 15 jours et a été prolongée d'une semaine supplémentaire. Pour rappel, le confinement est appliqué de Théoule-sur-Mer jusqu'à Menton du vendredi 18h au lundi matin 6h.

Gabriel Attal l'a annoncé après le Conseil des ministres ce 10 mars, les Alpes-Maritimes seront confinés un week-end supplémentaire malgré "quelques effets" de la mesure. Un nouveau point sera fait la semaine prochaine. Selon les dernières données hospitalières, le taux d'incidence baisse mais reste encore très élevé avec 481 cas pour 100 000 habitants. La plus grosse inquiétude concerne la tension hospitalière avec plus de 142% des lits occupés, la région ne voit pas d'amélioration et poursuit les transferts de patients. "Si les hospitalisations conventionnelles pour Covid-19 ont légèrement baissé, indique l'ARS Paca, les hospitalisations en réanimation (et autres soins critiques) continuent d'augmenter". Dans le détail, au 9 mars, 719 patients sont hospitalisés dont 126 dans les services de réanimation.

Comme pour les deux premiers confinement nationaux, une attestation est mise en place par le gouvernement pour pouvoir sortir entre 6h du matin et 18h. Parmi les motifs, les courses, rendez-vous médical, et la pratique du sport durant 1h et autour de 5km du domicile sont en place. Le Préfet avait également indiqué que le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les communes du département dans les zones les plus "fréquentées". Enfin, les commerces de plus de 5000 mètres carrés sont fermés, excepté les commerces alimentaires et de santé (la vente à emporter demeure possible) ; Pour les commerces de 400m2, la jauge est augmentée, passant de 10m2 à 15m2 par client..

Une attestation a été mis en place pour les habitants des Alpes-Maritimes et donc de la ville de Nice, (retrouvez-là ici). Voici les motifs :