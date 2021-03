Confinement en PACA : deux départements menacé, à quoi s'attendre ?

Les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse entrent en surveillance renforcée, a annoncé Olivier Véran, jeudi 25 mars. Les deux départements rejoignent ainsi les Bouches-du-Rhône et le Var, tandis que les Alpes-Maritimes sont déjà concernées par un reconfinement local. La situation épidémique de la région PACA a été jugée particulièrement "préoccupante" par le ministre de la Santé. Se dirige-t-on vers un confinement régionalisé ?

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 14h09] "La situation épidémique n'est pas bonne", s'est alarmé Olivier Véran, lors de sa conférence de presse, jeudi 25 mars. Cependant, trois régions semblent cristalliser les inquiétudes des autorités sanitaires : l'Île-de-France, Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si les deux premières sont déjà confinées, la troisième est en sursis. Un seul de ses départements est concerné par le reconfinement, les Alpes-Maritimes, et ce sont désormais quatre autres qui sont placés sous vigilance renforcée : les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse rejoignent ainsi les Bouches-du-Rhône et le Var. Ces derniers ont donc échappé à de nouvelles restrictions. Pourtant, dans la région PACA, le taux d'incidence reste alarmant, avec 346 cas pour 100 00 habitants. Dans tous les départements, cet indicateur dépasse largement le seuil d'alerte fixé à 200. Avec une circulation virale très élevée, les hôpitaux font face à une pression importante. Mardi 23 mars, l'Agence régionale de santé a ainsi annoncé qu'elle activait le cinquième pallier de crise afin de "différer l'ensemble des activités qui ne conduisent pas à une perte de chance pour les patients". Les services de réanimation du Vaucluse sont ainsi occupés à 100%, tandis que ceux des Bouches-du-Rhône et du Var dépassent les 89%, selon le point de situation de l'ARS du 25 mars.

Marseille et les Bouches-du-Rhône ont donc échappé au confinement d'un nouveau genre instauré dans 16 départements, dont Paris, la semaine dernière. Et ce territoire ne fait pas partie des nouveaux concernés annoncés par Olivier Véran, jeudi 25 mars. Pourtant, la cité phocéenne et ses alentours ont vu les indicateurs du Covid-19 se dégrader fortement... et se rapprocher de ceux des territoires soumis à une nouvelle mise sous cloche. Selon le dernier bilan du Covid dans les Bouches-du-Rhône daté du 25 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 287 patients, avec 63 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 275 malades sont en réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. 2 949 personnes sont mortes du coronavirus, soit 8 de plus en 24 heures et 16 431 sont sorties de l'hôpital soit 95 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 87,6%. Le taux d'incidence du département est de 336 pour 100 000 habitants.

Pour rappel, le département est classé en zone rouge et en vulnérabilité élevée. Alors que la tendance semble, à l'inverse, à la baisse dans les Alpes-Maritimes, seul département de la région Paca à être confiné, "d'autres départements ou régions vont probablement connaître dans les prochaines semaines des mesures de restriction similaires à celles mises en place dans 16 départements", estimait récemment Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique interrogé par Nice-Matin.

Dans le Var, les chiffres ne sont pas bons. Le taux d'incidence dépasse ceux de certains départements soumis au confinement nouvelle formule, avec 345 cas positifs pour 100 000 habitants. Dans les Alpes-Maritimes voisines, le taux poursuit sa lente descente (405). Alors forcément, l'inquiétude de la bascule se fait ressentir, d'autant que la pression hospitalière est très forte. A l'hôpital de Fréjus on constate des arrivées de patients plus jeunes et des temps d'hospitalisation plus longs. "On a, dans l'est-Var, doublé le nombre de lits en réanimation. Malgré cela, nous avons toujours un taux d'occupation des lits de réanimation qui est très élevé", alerte le Dr Michel Kaidomar, chef du service de réanimation, interrogé par France 2.

Selon le dernier bilan du Covid en Var daté du 25 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 532 patients, avec 40 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 76 malades sont en réanimation, avec 9 nouvelles entrées dans la journée. 1 128 personnes sont mortes du coronavirus, soit 11 de plus en 24 heures et 4 579 sont sorties de l'hôpital soit 30 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 mars 2021, à l'échelle départementale, était de 89,3%. Le taux d'incidence du Var est de 345 pour 100 000 habitants.

Les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse rejoignent la liste des départements mis sous "vigilance renforcée", a annoncé Olivier Véran, jeudi 25 mars. Il s'agit donc de la dernière étape avant un possible reconfinement. Cela a pour conséquence la fermeture des espaces commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés. Cette décision a été prise face à une circulation très élevée du virus dans les deux territoires. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le taux d'incidence est de 297 pour 100 000 habitants et les lits en réanimation sont occupés à plus de 87%. Le Vaucluse enregistre 309 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, selon les dernières données de l'ARS. Le taux d'occupation des services de réanimation atteint 100%.