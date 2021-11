Discours de Véran : un ultimatum sur le vaccin, mais pas de confinement... Toutes les annonces

Les annonces du ministre de la Santé ont été suivies avec attention. Preuve en est, les prises de rendez-vous pour rappel vaccinal sont en expansion très importante : la plateforme Doctolib a fait savoir que 350 000 rendez-vous de vaccination ont été enregistré en quelques minutes, après le discours du ministre de la Santé et du ministre de l'Education nationale.

Le ministre de la Santé a répondu à une question d'une journaliste qui considérait devant lui qu'il s'agissait de l'instauration d'un pas vaccinal. "Non, nous ne mettons pas en place un pass vaccinal. Il y a toujours la possibilité de se faire tester", a tenu à préciser le ministre. Le test PCR effectué sans avis médical n'est pas remboursé et reste valable seulement 24h désormais.

"Nous fondons beaucoup d'espoir dans ce médicament, le molnupiravir", fait savoir Olivier Véran. Ce traitement devrait être accessible dès le début du mois de décembre, réservé aux personnes à risque. Il sera donné sous prescription, effectuée par des médecins de ville et disponible dans toutes les pharmacies. Tout savoir sur le molnupiravir .

13:12 - Les règles à l'école vont changer sur la fermeture des classes, annonce Blanquer

Pour faire face à la 5e vague, nous allons ajuster notre protocole. [...] 8 500 classes étaient fermées hier, contre 12 000 au pic de l’épidémie. [...] Le protocole actuel en métropole est de niveau 2. Au collège et aux lycées, les élèves vont continuer leurs cours 'en présence'. Il n'y aura plus de fermeture automatique de classe en cas de nouveau cas, mais l'organisation de tests pour tous les enfants" La mesure entre en vigueur la semaine prochaine. Le test est gratuit pour tous les mineurs et pourra être fait par les parents.