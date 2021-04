Assistantes maternelles et confinement : quelles sont les règles ?

ASSISTANTES MATERNELLES ET CONFINEMENT. Alors que les établissements scolaires ferment leurs portes pour trois semaines, des questions restent en suspens. Les assistantes maternelles vont-elles pouvoir garder les enfants ? Après un rétropédalage du gouvernement, ce point est en cours d'arbitrage à Matignon, ce vendredi. Des précisions sont attendues dans la journée.

La question est sur la table. Après l'allocution d'Emmanuel Macron qui a annoncé la fermeture des écoles pour trois semaines, ainsi qu'un chamboulement du calendrier scolaire, de nombreux parents restent dans le flou. Les assistantes maternelles seront-elles autorisées à garder les enfants ? Cette question est en cours d'arbitrage à Matignon, rapporte l'AFP. Jeudi 1er avril, le cabinet du Premier ministre Jean Castex avait indiqué que les assistantes maternelles ne pourraient pas assurer la garde des enfants, pour être "en cohérence avec les crèches". Une information qui n'est toutefois pas actée. Après un rétropédalage, le gouvernement doit rendre son verdict dans la journée.

Par ailleurs, la liste des enfants de "publics prioritaires", comme les soignants, doit également être établie, précise l'AFP. Pour information, 280 000 assistantes maternelles s'occupent d'un à quatre enfants. Et si leur activité était suspendue, la question du "régime d'indemnisation" resterait à définir. En effet, Matignon a indiqué qu'il ne s'agirait "pas forcément de celui de l'activité partielle". Interrogé sur franceinfo ce vendredi matin, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et la Santé au travail, a confirmé qu'"on aura une réponse dans les heures qui viennent".

En télétravail ou non, plusieurs parents envisageaient de placer leurs enfants en centres aérés, pour pallier à la fermeture des établissements scolaires. Seulement voilà, d'après les informations de L'Obs, cette alternative devra être écartée par nombre d'entre eux. Seuls "les enfants des publics prioritaires, et les enfants ou adolescents des quartiers prioritaires de la ville", pourront être accueillis dans les centres aérés, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale à nos confrères, ce vendredi.

Jusqu'au lundi 5 avril 19 heures, les déplacements seront autorisés pour changer de région, à l'approche du confinement. "Qui souhaite changer de région pour aller s'isoler pourra le faire durant ce week-end de Pâques ", a indiqué le président de la République Emmanuel Macron, à l'occasion de son discours prononcé mercredi 31 mars. Pour ce faire, il faudra se munir d'un document indiquant le lieu de destination, comme un justificatif de domicile. "Mes enfants peuvent être gardés par leurs grands-parents la troisième semaine de ce confinement. Or, ils habitent à plus de 500 kilomètres. Est-ce qu'on peut les déposer et les ramener ?" C'est la question posée par une internaute et relayée par Europe 1 ce vendredi matin. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, lui a ainsi répondu : "L'idée, c'est de ne pas avoir de va-et-vient. Mais si pour cette personne en particulier, la seule possibilité, c'est dans trois semaines, le transport pour garde d'enfants - ce qui est déjà prévu aujourd'hui - est possible."

Invitée sur BFMTV ce vendredi, la ministre du Travail Élisabeth Borne a évoqué la situation des parents, assurant que "si vous avez des enfants en bas âge, on ne va pas vous demander de télétravailler en les gardant", rappelant que les parents salariés peuvent bénéficier du chômage partiel. Sur Twitter, la ministre a rappelé "qu'un salarié en télétravail peut demander à être placé en activité partielle si la garde de son ou ses enfants l'empêche de poursuivre son activité normalement". Et de préciser : "Dans tous les cas, l'activité partielle est sans reste à charge pour l'employeur." De leur côté, les parents qui ne peuvent télétravailler peuvent recourir au chômage partiel. Quant aux indépendants, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire dans le but de garder leurs enfants, précise L'Obs. Il leur suffit de se déclarer auprès de l'Assurance maladie.