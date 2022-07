Jean Castex : une nouvelle vie (studieuse) loin de Matignon

CASTEX. L'ancien Premier ministre signe son retour dans la vie publique en rejoignant des fondations pour l'inclusion et le développement des transports. Jean Castex sera également de retour à la Cour des comptes à partir du mois d'août.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 15h20] Après son départ de Matignon, Jean Castex s'est octroyé dix semaines de repos. Une pause passée chez lui, à Prades dans les Pyrénées-Orientales, pour mieux revenir dans la vie publique, car l'ancien Premier ministre a gardé le goût de la politique nationale. S'il a indiqué en mai à L'indépendant ne pas vouloir endosser à nouveau le rôle de maire, Jean Castex sera de retour à la Cour des comptes, son corps d'origine et "sa maison" comme il l'appelle, à parti de la fin du mois d'août. Selon son entourage, le politique sera chargé par Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, de "missions spécifiques".

Jean Castex prépare donc sa rentrée mais est déjà investi de nouvelles missions dont celles qui pèsent sur le président de la Fondation Agir contre l'exclusion (FACE). Une position à laquelle il a été nommé, à titre grâcieux, le mercredi 27 juillet 2022. L'activité bénévole rapprochera Jean Castex du nouveau gouvernement puisque pas moins de cinq ministres siègent également au conseil d'administration de la fondation qui veut agir contre toutes les formes d'exclusion. Une autre institution profitera sous peu des services de l'ancien chef du gouvernement : l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF). Sur sa lancée, Jean Castex s'est également trouvé une troisième activité qui sera "ponctuelle" et qui relève du secteur privé, dans le domaine de la transition écologique. Pour l'entreprise Idverde, Jean Castex sera responsable d'un "projet innovant de végétalisation des espaces urbains". C'est un programme chargé qui attend l'ex bras droit d'Emmanuel Macron, loin de sa terre pyrénéenne.

Jean Castex revient à la Cour des comptes

C'est là que Jean Castex a fait ses classes à sa sortie de l'ENA et il retourne pour la rentrée 2022 : la Cour des comptes. Le politique a gravi les échelons de l'institution et sera de nouveau sur ces bancs à partir de la fin août. L'intitulé de son poste n'a pas été précisé mais son expérience en tant qu'ancien membre et surtout en tant qu'ex Premier ministre devrait lui servir. Jean Castex est entré à la Cour en 1991 en tant qu'auditeur et a été promu jusqu'à devenir conseiller maître en 2008.

Lutte contre l'exclusion et les transports, nouvelles missions de Jean Castex

L'ancien Premier ministre n'a jamais caché sa passion pour les transports et en particulier les trains. Est-ce pour ça que le 7 juillet 2022 Emmanuel Macron a proposé le nom de Jean Castex pour prendre la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France ? Allez savoir. Quoi qu'il en soit, le profil du politique a su convaincre le Parlement et le 27 juillet la nomination de Jean Castex à la tête de l'AFITF a été actée. Dès la rentrée, il présidera le conseil d'administration responsable du financement des grands projets nationaux de mobilités et doté d'un budget de 3,66 milliards d'euros pour l'année 2022.

Le 27 juillet, Jean Castex a également vu sa nomination en tant que président de la Fondation Agir contre l'exclusion (FACE) officialisée dans un communiqué. L'annonce précise l'ambition de l'ancienne tête du gouvernement de faire de la FACE, organisation créée en 1993 par la maire de Lille, Martine Aubry, "un acteur majeur en multipliant les clubs et fondations abritées sur tous les territoires, afin d'apporter des solutions concrètes au plus près des besoins".