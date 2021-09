Vaccination des enfants : à partir de quand le vaccin Pfizer sera administré aux 5-11 ans ?

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. Après les conclusions rendues par deux laboratoires lundi 20 septembre 2021, l'administration du vaccin Pfizer aux 5-11 ans doit attendre une validation des autorités compétentes.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 16h10] Voilà une nouvelle qui devrait intéresser les parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans. Le groupe américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech devraient déposer une demande d'autorisation provisoire auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine compétente en la matière, " d'ici à la fin du mois ". Sans cet aval, impossible pour le laboratoire de commercialiser ce vaccin "spécial jeunes". Lundi 20 septembre, les deux laboratoires avaient avancé leurs conclusions au sujet du vaccin Pfizer-BioNTech. Le rapport évoquait que ce vaccin pourrait être "sûr" pour cette tranche d'âge. Il expliquait également que ce vaccin est "bien toléré et a montré de solides réponses en anticorps neutralisants", ont ajouté les scientifiques, après l'expérimentation testée sur 2 268 enfants, entre 5 et 11 ans. Pour l'heure, la date où les enfants de cette tranche d'âge pourront avoir la possibilité de se faire vacciner n'a donc pas été communiquée.

Afin de réaliser sa phase de test, les enfants qui ont participé au protocole ont reçu deux injections de 10 µg, à 21 jours d'intervalle, contre 30 µg pour les 12 ans et plus. Des "effets secondaires généralement comparables à ceux observés chez les participants âgés de 16 à 25 ans" ont toutefois été notés. Pas de quoi freiner le processus. Pfizer et BioNTech entendent désormais déposer une demande d'approbation pour l'utilisation du vaccin sur cette tranche d'âge auprès de l'Agence américaine du médicament. "Nous sommes ravis de pouvoir soumettre des données aux autorités réglementaires pour ce groupe d'enfants d'âge scolaire avant le début de la saison hivernale", a déclaré le Dr Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de BioNTech. Les résultats des essais sur les enfants de 6 mois à 4 ans seront connus d'ici le début d'année 2022.

En France, le 5 septembre dernier, le directeur général de la santé Jérôme Salomon avait écarté l'hypothèse d'une vaccination des enfants de moins de 12 ans, pour le moment, indiquant que la priorité était la vaccination des 12 ans et plus. "On n'en est pas du tout à la vaccination des enfants (de moins de 12 ans, NDLR), pour plein de raison : parce qu'il nous manque des données scientifiques, ensuite parce que des études sont en cours" et "donc on va s'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques", avait-t-il déclaré sur BFMTV le 5 septembre.

De son côté, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir attendre le feu vert des scientifiques pour abaisser l'âge minimum pour être éligible à la vaccination, mais avait été bien plus déterminé à franchir le pas. "Dès que les scientifiques nous dirons 'on l'ouvre aux plus jeunes', on le fera", avait-il déclaré le 2 septembre.

De son côté, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué au printemps dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants doit être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge"

L'Académie nationale de médecine rappelait aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

Le Cambodge a commencé ce vendredi 17 septembre à vacciner les enfants dès l'âge de six ans contre le coronavirus, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans. La Chine a autorisé l'utilisation de son vaccin chez les mineurs et le pays l'a déjà injecté à des millions d'enfants entre 3 et 17 ans. Depuis aout dernier, Israël vaccine les 5-11 ans à risque. Le 3 septembre, Cuba est devenu le premier pays à ouvrir en masse la vaccination pour les plus jeunes. Les 2-18 ans peuvent donc recevoir une dose de vaccin, une condition fixée par le gouvernement cubain avant de rouvrir les écoles.

Les Etats-Unis attendent les conclusions des essais cliniques pour prendre une décision. Le Venezuela avait annoncé fin aout que la vaccination des enfants allait commencé en octobre.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pfizer a entamé sa phase d'essais avec des enfants en mars 2021, avec un vaccin en deux doses. Trois doses différentes ont donc été testées sur un groupe d'enfants de 5 à 11 ans. Des études complémentaires sont en cours sur un groupe de 2 à 4 ans. Les bébés de 6 à 23 mois reçoivent une dose plus faible dans une autre étude. Pfizer compte terminer les essais sur les plus jeunes au début de l'année 2022. Moderna a également lancé sa phase d'essais dont les résultats devraient être connus rapidement. Les deux vaccins sont déjà autorisés dans la plupart des pays pour les 12-17 ans.