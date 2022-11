Samsung A52, S22, A13... Les meilleures promos smartphones du Black Friday !

PROMOS SMARTPHONE BLACK FRIDAY. Le Black Friday 2022 est l'occasion de profiter de nombreuses promos sur les smartphones, notamment sur les stars des téléphones Samsung. On fait le point sur les dernières promos en ligne.

Si vous cherchez un nouveau smartphone, c'est sans doute le bon moment avec de nombreuses promos en cours sur les téléphones stars du marché, dont de nombreux appareils Samsung. Depuis le début du Black Friday, le Samsung S22 est proposé régulièrement à prix réduit, une belle surprise tant ce smartphone cumule les qualités, de sa résistance aux chocs à son écran Amoled 6 pouces d'excellente facture. Il est possible de le trouver en ce moment à moins de 600 euros sur plusieurs sites de e-commerce.

Samsung S22 Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 509,99 € Rakuten 519,99 € Voir

Amazon 697,00 € 599,00 € Voir

Darty 667,00 € Voir Rakuten 519,99 € 509,99 € Voir

Amazon 697,00 € 614,90 € Voir

Si vous cherchez un bon smartphone à petit prix, le Samsung Galaxy A52S est une excellente solution. Il profite des dernières technologies, d'une connexion 5G, d'un stockage 128 Go pour la version proposée en promo, un écran Amoled de 6,5 pouces et pas moins de 4 capteurs photo-vidéo. On le trouve à un peu plus de 300 euros sur Amazon en ce moment !

Samsung A52S Neuf à partir de 273,76 € Occasion à partir de 275,00 € Rakuten 273,76 € Voir

Amazon 459,00 € 329,00 € Voir

Ubaldi 329,00 € Voir

Fnac 458,98 € 333,50 € Voir

Electro Dépôt 339,98 € Voir

Cdiscount 349,00 € Voir

La Redoute 369,00 € 349,00 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Boulanger 369,00 € 349,00 € Voir

SFR 379,00 € Voir

Red by SFR 459,00 € Voir Rakuten 273,76 € 275,00 € Voir

Amazon 459,00 € 290,42 € Voir

On finit avec encore moins cher et le Samsung Galaxy A13 proposé ci-dessus en promo sur Amazon. La réduction atteint plus de 20%, ce qui le place à 160 euros. Un vrai bon plan pour un smartphone certes d'entrée de gamme mais avec 64GB de stockage. Attention, il s'agit bien d'un téléphone 4G.