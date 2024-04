Festival de Cannes : les films 2024 dévoilés, Ford Coppola, Audiard et de grosses stars sur la Croisette

FESTIVAL DE CANNES 2024. On connaît enfin la liste des films, des réalisateurs et des stars qui seront présents sur la Croisette cette année. On fait le point sur la sélection 2024 officielle du Festival de Cannes.

Dernière ligne droite avant le coup d'envoi du prochain Festival de Cannes. La 77e édition de l'événement se prépare en coulisses. Ce jeudi 11 avril, la liste des films en compétition a enfin été annoncés avec du beau monde attendu pour les cinéphiles : ce mardi 14 mai, Quentin Dupieux fera l'ouverture du festival avec son dernier film, Le Deuxième acte, avec Louis Garrel, Léa Seydoux, Vincent Lindon ou encore Raphaël Quenard. Dès le lendemain, est projeté Furiosa, prequel de Mad Max : Fury Road, sur la Croisette.

Une vingtaine de films sont en compétition à Cannes en 2024, sur quelque 2000 longs-métrages visionnés. Cette édition signera notamment le grand retour d'un géant, Francis Ford Coppola, pour Megalopolis, qui partagera le tapis rouge avec David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Jia Zhangke parmi d'autres. Un gagnant au palmarès du Festival de Cannes 2024 d'ores et déjà : le réalisateur et producteur George Lucas, créateur de "Star Wars", qui recevra la Palme d'or d'honneur, comme les organisateurs l'ont annoncé il y a quelques jours.

Cinq films français seront présentés au Festival de Cannes : Emilia Perez de Jacques Audiard, Marcello Mio de Christophe Honoré, L'Amour ouf de Gilles Lellouche, Diamant brut d'Agathe Riedinger et The Substance de Coralie Fargeat.

Les stars arriveront sur la Croisette dans les prochaines semaines. La ville se parera des couleurs du cinéma, avec des tapis rouges, des projections et de nombreux autres événements, du 14 au 25 mai 2024. L'actrice française Camille Cottin a été choisie comme maîtresse de cérémonie, et aura à charge d'ouvrir et de clôturer le festival. De son côté, Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie, a été choisie comme présidente du jury. Elle devra participer à établir le palmarès de la prochaine édition.

Film d'ouverture

Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux (hors compétition)

Longs métrages en compétition

The Apprentice de Ali Abbasi

Motel Destino de Karim Aïnouz

Bird de Andrea Arnold

Emilia Perez de Jacques Audiard

Anora de Sean Baker

Megalopolis de Francis Ford Coppola

The Shrouds de David Cronenberg

The Substance de Coralie Fargeat

Grand tour de Miguel Gomes

Marcello Mio de Christophe Honoré

Feng Liu yi Dai de Jia Zhang-ke (Caught by the tides)

All we imagine as Light de Payal Kapadia

Kinds of Kindness de Yórgos Lánthimos

L'amour ouf de Gilles Lellouche

Diamant brut de Agathe Riedinger (1er film)

Oh Canada de Paul Schrader

Limonov – The Ballad de Kirill Serebrennikov

Parthenope de Paolo Sorrentino

Pigen Med Nålen de Magnus Von horn (The girl with the needle)

Un certain regard

Norah de Tawfik Alzaidi

The Shameless de Konstantin Bojanov

Le Royaume de Julien Colonna (1er film)

Vingt dieux ! de Louise Courvoisier (1er film)

Le Procès du Chien (Who let the dog bite ?) de Laetitia Dosch (1er film)

Gou zhen (Black dog) de Guan Hu

The Village next to Paradise de Mo Harawe (1er film)

September says de Ariane Labed (1er film)

L'histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Les Damnés de Roberto Minervini

On becoming a Guinea Fowl de Rungano Nyoni

Boku no Ohisama (My Sunshine) de Hiroshi Okuyama

Santosh de Sandhya Suri

Viet and Nam de Truong Minh quý

Armand de Halfdan Ullmann Tøndel (1er film)

Hors compétition

She's got no Name de Chan Peter Ho-sun

Horizon, an American Saga de Kevin Costner

Rumours de Evan Johnson, Galen Johnson et Guy Maddin

Furiosa : une saga Mad Max de George Miller

Séances de minuit

Twilight of the Warrior walled in de Soi Cheang

The Surfer de Lorcan Finnegan

Les Femmes au Balcon de Noémie Merlant

I, the Executioner de Ryoo Seung wan

Cannes première

Everybody loves Touda de Nabil Ayouch

C'est pas Moi de Leos Carax

En Fanfare de Emmanuel Courcol

Miséricorde de Alain Guiraudie

Le Roman de Jim de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu

Rendez-vous avec Pol Pot de Rithy Panh

Séances spéciales

Le Fil de Daniel Auteuil

Ernest Cole, photographe de Raoul Peck

L'Invasion de Sergei Loznitsa

Apprendre de Claire Simon

La Belle de Gaza de Yolande Zauberman

Traditionnellement, l'événement se tient sur la dernière quinzaine du mois de mai, une période privilégiée par les organisateurs. La 77e édition du Festival de Cannes est prévue pour débuter le mardi 14 mai et s'achever par la cérémonie de clôture et la remise du palmarès le samedi 25 mai 2024.

Comment s'inscrire et avoir des accréditations pour le Festival de Cannes ?

Si ce sont les stars qui font l'actualité au Festival de Cannes, il est possible pour chacun de participer au Festival de Cannes... dans certaines conditions. En effet, l'accès à l'événement est réservé en premier lieu au professionnels du cinéma et aux journalistes qui doivent s'accréditer. Mais les cinéphiles de 18 à 28 ans peuvent également espérer découvrir des films projetés sur la Croisette grâce au Pass "Trois jours à Cannes". Nous vous détaillons la manière de s'inscrire et de s'accréditer en détail ci-dessous :

Les Professionnels du cinéma (administrations, agences artistiques, attachés de presse, comédiens, commisions de films, communication et marketing du cinéma, distribution, exploitants, étudiants en école du cinéma, institutions culutrelles, musiciens, producteurs, réalisateurs, techniciens...etc) peuvent s'accréditer en se rendant dans leur espace personnel sur le site officiel du festival. Il ne faut pas oublier de joindre des justificatifs sur sa profession pour avoir un accès à l'événement. Cliquez ici pour plus d'informations.

Les cinéphiles et groupes pédagogiques peuvent également demander un accès au Festival de Cannes, dans le cadre du programme "Cannes Cinéphile". Il faut déposer une demande ici, en joignant des justificatifs en fonction de votre statut (des certificats de scolarité pour les groupes scolaires, pièces d'identité, lettre de motivation pour les étudiants en cinéma et adhérents d'une association culturelle,...). Cliquez ici pour plus d'informations.

L'accréditation "Trois jours à Cannes" permet à des cinéphiles de 18 à 28 ans de participer durant trois jours à l'événement, et de découvrir des films de la sélection officielle et un programme dédié. Pour demander une accréditation, il faut fournir avec sa demande une pièce d'identité, une photo d'identité, une lettre de motivation et une lettre détaillant son projet professionnel (facultatif). Cliquez ici pour plus d'informations.

Le jury du prochain Festival de Cannes n'est pas encore connu. On sait cependant que Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie et Les filles du Docteur March, a été choisie comme présidente du jury 2024. Le nom des professionnels qui l'accompagneront dans l'élaboration du palmarès sera dévoilé quelques semaines avant l'événement.

Lors de la dernière édition du Festival de Cannes, la Palme d'or a été remise au film Anatomie d'une chute. Ce long-métrage, réalisé par la française Justine Triet, suit le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari. Rapidement, c'est la vie de ce couple et de leur famille qui est décortiquée par les magistrats. Depuis l'obtention de sa Palme d'or, le film a obtenu un vif succès au box-office et a remporté de nombreux prix : l'Oscar du meilleur scénario original 2024, six César (dont celui du Meilleur film) et deux Golden Globes (Meilleur film étranger et Meilleur scénario original).