Et maintenant, le déluge ! Tous ces départements sous l'eau jusqu'à mercredi

Alerte dans plusieurs départements. Cette semaine, le froid fait place à la pluie et de fortes averses vont s'enchaîner dans les prochains jours.

Après un week-end marqué par les fortes averses, particulièrement dans les régions sud de la France, le ciel ne semble pas vouloir se calmer en ce début de semaine et des averses, certes moins fortes que celles de dimanche dernier, sont encore à prévoir jusqu'à la fin de semaine sur tout le pays. L'épisode cévenol se maintient jusqu'à mercredi, et sept départements du sud de la France sont toujours en vigilance orange de Météo Consult avec un risque d'inondations sur le sud du Massif central et dans le Languedoc.

Les départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Haute-Loire, de la Lozère et du Tarn sont concernés par le risque de crue en raison des intempéries qui perdurent alors que les sols sont déjà chargés en eau. Ces crues pourraient commencer dès mardi en raison des cumuls très importants (300 à 400 mm localement) observés depuis vendredi dernier.

Les torrents de pluies du week-end se poursuivent dans ces sept départements et commencent à remonter vers le nord du pays en faiblissant. Dès lundi soir la dépression nuageuse aura gagné l'ensemble du pays et les orages absents en journées se feront entendre. Le temps reste humide partout en France et les températures en soirée devraient varier entre 8 et 18°C pour les plus chanceux.

© La Chaîne Météo

Ce mardi, l'épisode pluvieux se poursuit dans les régions méditerranéennes et le Massif Central. Dans le nord du pays, des averses sont aussi prévues tout au long de la journée. Avec 2°C en matinée, seul Cherbourg semble être épargné par les intempéries de la journée même si le ciel devrait se couvrir en début d'après-midi. Une grande variation des températures pourra être observée pour la journée de mardi, La Chaîne Météo annonce des températures entre 11 et 20°C pour la moitié ouest du pays et jusqu'à 24°C en Corse et 26°C à Strasbourg.

Mercredi, la journée se fera principalement sous la pluie. Prévoyez une sortie dans un lieu couvert ou il faudra vous munir d'un parapluie. L'épisode dépressionnaire s'accentue sur un tiers sud, avec des températures relativement basses pour la saison, et les fortes averses se poursuivent. Une dépression viendra se positionner sur toute la France sauf en Alsace qui conserve des températures élevées et un ciel relativement dégagé. Partout ailleurs, pluie et orages sont à prévoir, les températures restent fraîches mais stables par rapport à la veille, entre 10 et 17°C.

© La Chaîne Météo

Jeudi, le phénomène de goutte froide, entamé le week-end dernier, se poursuit avec toujours des températures basses. Le froid va cette fois gagner les régions nord-est jusque-là épargnés. Les averses restent abondantes du nord au sud et le vent semble se lever sur le littoral nord et méditerranéen. Vendredi, la pluie quitte enfin la majeure partie du pays mais le ciel reste chargé en nuages, quelques averses sont encore à prévoir dans les Hauts de France et les Pays de la Loire, avant du mieux ce week-end.