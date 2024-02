Pourquoi les fourchettes ont-elles quatre dents ?

Vous utilisez sans doute chaque jour des fourchettes. Mais savez-vous pourquoi ont-elles exactement quatre dents ?

Quand vous mangez, vous utilisez une fourchette à quatre dents, mais vous ne vous demandez sûrement pas pourquoi elle en a quatre. D'ailleurs, en cuisine, il existe aussi des fourchette à trois dents voire à deux, mais les plus usitées sont celle à quatre branches et ce n'est pas un hasard. Pour comprendre ce que signifie le nombre de dents des fourchettes, remontons un peu dans l'Histoire. La fourchette est apparue au IVe siècle après JC dans l'Empire romain. Elle avait deux ou trois dents afin de piquer la nourriture, qui se matérialisait souvent en de grosses pièces de viande. La fourchette a vraiment fait son apparition sur les tables, en Occident, bien plus tard, vers l'an 1000 après JC, jusqu'à ce que son utilisation devienne familière au XVIIème siècle. C'est à cette même époque que la fourchette a vu apparaitre sa quatrième dent.

Cette dernière a été conçue pour être plus pratique, elle permettait d'accompagner la nourriture plus facilement à la bouche, les aliments y glissaient beaucoup moins. Avec quatre dents, la fourchette s'avérait aussi parfaite pour collecter des aliments qui n'ont pas besoin d'être piqués, suppléant la cuillère dans de nombreux cas. Par ailleurs, l'évolution des habitudes, avec des plats servis à table, a aussi changé le type d'ustensiles utilisés : prédécoupés dans les cuisines, les aliments n'avaient plus forcément besoin d'être piqués ou immobilisés avec de grosses fourchettes à deux ou trois dents pour la découpe.

Aujourd'hui, les fourchettes à trois dents n'ont pas disparu. Utilisées lors de la découpe ou avec le barbecue, elles se sont elles miniaturisées pour être utilisées pour la salade et les desserts. Une autre sorte de fourchette à trois dents est utilisée pour le poisson : elle permet de séparer plus facilement la chair du poisson de ses arrêtes. Il existe même encore de petites fourchettes à deux dents : elles peuvent s'avérer utiles pour les escargots notamment ou le fromage.

Pour l'anecdote, dans certaines croyances, les fourchettes à deux ou trois dents ont été retirées du service quotidien car elles rappelaient la fourche du diable. Maintenant que vous savez à quoi sert chaque fourchette, il faut désormais bien les placer sur la table. En France, il est de coutume de diriger les dents de la fourchette vers la table et à gauche, face au couteau qui aura la lame tournée vers l'assiette.

Comme l'a expliqué l'ancien animateur de C'est pas sorcier Jamy Gourmand dans une vidéo, la fourchette était placée à gauche car au départ le couteau était bien plus utilisé et que la majorité de la population était droitière. Pour sa part, la fourchette a donc pris la place restante à gauche et doit être tournée vers la nappe. Avant la Révolution française, les familles nobles faisaient apparaitre leur blason au dos de la fourchette : en plaçant les dents face à la nappe, elles montraient ainsi leur rang social. Si les blasons ont disparu, la tradition a perduré. Cela était aussi vu comme un signe de pacifisme. Maintenant, lors de votre prochain repas de famille ou entre amis, vous pourrez épater la tablée avec toute ces connaissances sur les fourchettes !