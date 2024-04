35 millions de personnes sont les descendants de cet illustre guerrier, en faites-vous partie ?

Ce personnage historique compterait pas moins de 35 millions de descendants à notre époque. Et vous en faites peut-être partie.

Au fil des siècles, chaque continent a vu se succéder de nombreux dirigeants ambitieux qui ont dédié leur règne à la conquête de nouveaux territoires et à la perpétuation de leur lignée. Et certains ont réussi mieux que d'autres à laisser leur trace dans l'Histoire. Une étude a ainsi révélé qu'environ 35 millions de personnes à l'heure actuelle dans le monde seraient les descendants d'un illustre personnage historique. Une fraction minime des quelque 8 à 9 milliards d'êtres humains sur Terre, mais une famille très nombreuse tout de même.

Réalisée en 2003, cette étude publiée dans l'American Journal of Human Genetics et menée par des chercheurs britanniques, italiens, chinois et ouzbeks a démontré en effet que 8% des hommes de l'Asie du Nord partageraient le même chromosome Y. Comme l'a expliqué le directeur de l'étude, Chris Tyler-Smith, auprès du Guardian, cela serait dû à un ancêtre commun, un illustre dirigeant qui a donné naissance à plus de 20 000 personnes au cours de ses conquêtes. Au niveau mondial, les résultats indiquent qu'un homme sur 200, soit 0,5% de la population mondiale descendrait de ce dernier. Ce qui permet d'aboutir au chiffre de 35 millions de personnes.

Pour expliquer cet bizarrerie génétique et historique, il faut se plonger en Asie quelques siècles auparavant. Un continent qui a connu plusieurs grandes conquêtes, notamment entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Une époque marquée par la domination de la Chine de la dynastie Qing de 1644 à 1911 et, plusieurs siècles encore auparavant, par l'empire mongol de Gengis Khan. Cet empereur, qui régna de 1206 à 1227, est à l'origine du plus grand empire de l'Histoire qui reliait la mer Méditerranée à l'océan Pacifique en passant par la Perse.

En parcourant le monde avec ses redoutables soldats, le conquérant mongol a donné naissance à de nombreux enfants qui ont à leur tour bénéficié du statut social de leur père pour continuer leur lignée. Ce qui fait donc de Gengis Khan l'ancêtre commun d'une large partie de la population mondiale.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont examiné des échantillons de sang de 2000 hommes d'Asie Centrale et se sont attardés sur chaque chromosome Y de ces échantillons. Le chromosome Y est l'élément génétique qui attribue les caractéristiques masculines à un embryon. Ce chromosome se transmet de père en fils comme une part d'ADN. Chris Tyler-Smith a détaillé : "Les chromosomes Y appartenant à des hommes différents varient légèrement. Une unité d'ADN sur 5000 n'est pas la même. Mais lorsque nous avons examiné nos résultats, nous avons trouvé un groupe important qui ne présentait aucune différence".

L'idée que cette emprunte génétique soit celle de Gengis Khan n'était à la base qu'une plaisanterie, lancée par la scientifique Tatiana Zerjal. Mais les recherches plus poussées ont finalement imposé cette explication comme la seule possible. La géographie est même venue confirmer l'hypothèse de la génétique, puisque les individus sur lesquels ont été prélevés les échantillons vivent tous dans des zones ayant fait partie de l'ancien empire mongol. La biologiste Evelyne Heyer a expliqué auprès de France Inter que la diffusion du chromosome de Gengis Khan a très certainement eu lieu "pour des raisons culturelles et non biologiques". Une particularité des sociétés "patrilinéaires", c'est-à-dire "des sociétés où le statut, la place d'un individu dans le groupe sont transmises uniquement par le père" comme elle l'ajoute.