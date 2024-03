Ces applications permettent de communiquer avec les morts grâce à l'IA et vos souvenirs

Des applications utilisant l'intelligence artificielle permettent d'établir une "forme de communication" avec un proche défunt pour revivre des moments uniques en famille ou entre amis.

La perte d'un être cher est une épreuve difficile à surmonter. Les souvenirs restent, mais les bons moments passés ensemble manquent. Nous avons tous rêvé de pouvoir revivre ces instants uniques avec nos parents, nos grands parents ou un proche parti trop tôt. Et si cela était finalement possible ? Si nous pouvions revivre quelques moments avec les morts, ceux qui manquent cruellement à notre quotidien ? Cela paraît totalement insensé, pourtant, il existe désormais un moyen de garder un lien avec les défunts. Autant le dire tout de suite, cela peut soit enthousiasmer soit franchement faire déprimer...

De quoi parle-t-on ? Grâce à l'intelligence artificielle (IA), une étape vient d'être franchie entre technologie et mémoire. Aujourd'hui, la collecte et l'utilisation de données numériques combinées à l'IA ouvrent de nouvelles portes et pourraient nous permettre de revivre des moments avec nos proches décédés, à partir de souvenirs. Etrange ? Ce qui apparaissait impossible il y a encore quelques années est désormais du domaine de l'atteignable.

Deux applications ont été développées dans ce but. La première, c'est HerAfter. Elle permet de créer une version virtuelle du défunt grâce à des fichiers numériques - vidéos, photos - permettant de consulter ensuite des enregistrements fabriqués ou des conversations en temps réel avec les personnes décédées, alimentées par des souvenirs stockés dans une base de données. Pour un résultat optimal, cette technologie requiert une préparation approfondie d'entretiens préalables avec le futur décédé pour recréer ensuite sa voix et sa "personnalité".

L'application, alimentée par l'IA, peut ensuite créer des conversations post-mortem : on peut en effet poser des questions à la personne disparue sur son téléphone, l'application génère des réponses sophistiquées, basées sur les heures d'entretiens menés avec elle. Le processus en amont est long, mais après un entretien de sept heures avec le client, le service garantit un "sentiment d'émotion authentique" avec la reconstitution de moments avec le membre disparu.

HereAfter, comme le rapporte le New York Times, est né d'un chatbot que M. Vlahos, le fondateur de la société, a créé à partir de son père avant sa mort d'un cancer du poumon en 2017. M. Vlahos, spécialiste de l'IA conversationnelle a écrit sur son expérience dans les médias américains, et a rapidement été contacté par des gens lui demandant s'il pouvait en faire un mombot, un conjointbot, etc. Et les utilisateurs cités par le journal américain semblent convaincus de l'utilité et des bienfaits de cette application. "J'ai été époustouflé", témoigne ainsi un usager interrogé : "C'était incroyable pour moi de voir comment je pouvais avoir cette interaction avec mon père qui était pertinente et significative, et c'était sa personnalité. Cet homme qui me manquait beaucoup, mon meilleur ami, était là".

Autre application, Eterni.me examine les données des réseaux sociaux et les activités en ligne de l'individu décédé, ce qui génère un avatar intelligent et une voix semblable au défunt. Cet avatar devient une sorte d'héritage numérique interactif pour les proches qui souhaitent se rappeler des bons moments et ne jamais vraiment dire au revoir aux êtres qui ont le plus compté pour nous.

Attention, même si cette technologie offre une opportunité surprenante, l'impact psychologique potentiel n'est pas à négliger. Une utilisation inappropriée peut même retarder le processus du deuil et avoir un effet contreproductif, selon des experts en psychologie. Pire encore, elle peut favoriser des dynamiques d'auto-illusion, ce qui aggrave encore un peu plus l'intégration de la perte d'un être cher. Ces nouveaux outils de transcendance numérique ouvrent une fenêtre immense sur le passé, cependant, il reste important de considérer à leur juste valeur les implications émotionnelles et éthiques de ces technologies d'intelligence artificielle.