Guerre Hamas - Israël : Tsahal toujours présent dans la bande de Gaza après une nuit de frappes sans précédent

L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait une "invasion restreinte" de la bande de Gaza, ce samedi 28 octobre, après une nuit d'intenses combats. Depuis vendredi, les télécommunications ont été coupées dans l'enclave palestinienne.

Les forces israéliennes sont "encore sur place", ce samedi matin, après une nuit de combats intenses sur la bande de Gaza. Dans une conférence de presse, le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari a déclaré que l'armée israélienne qui était entrée dans le nord de Gaza, vendredi, était encore présente dans l'enclave. Des images de chars d'assaut déployés sur le territoire ont été diffusées ce samedi par Tsahal. "Nous sommes entrés dans le nord de Gaza et nous étendons nos opérations", assurait l'armée israélienne. Après une nuit d'intenses bombardements et de combats au sol, l'armée aurait commencé une "invasion restreinte" de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a affirmé, ce samedi 28 octobre, avoir "frappé 150 cibles souterraines" dans la zone. Les bombardements concernaient, selon Tsahal, des "tunnels terroristes, des espaces de combat souterrains et des infrastructures souterraines supplémentaires". Dans ces frappes, l'armée aurait tué des membres du Hamas et des "terroristes" dont "le chef du réseau aérien du Hamas, Asem Abu Rakaba". Tsahal assure avoir également tué Ratab Abu Tshaiban, commandant de "la force navale de la brigade de Gaza" du Hamas. L'organisation palestinienne n'a cependant pas encore communiqué sur le sujet. Le Hamas a fait état de "violents combats", dans la soirée de vendredi, dans la bande de Gaza. Des combats au sol ont été reportés par une branche de l'organisation islamiste après l'annonce de Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, qui avait assuré le développement des "forces terrestres ce soir", vendredi.

Alors que les frappes israéliennes se sont intensifiées, au point d'atteindre un niveau inédit, les télécommunications ont été coupées dans la bande de Gaza. L'accès à Internet a été bloqué, a affirmé Netblocks, observatoire de la connectivité à Internet. Une information corroborée par l'opérateur de télécommunications palestinien Jawwal, qui a déclaré sur Facebook que les services téléphoniques et Internet avaient été coupés à cause des bombardements. De nombreuses organisations ont alerté sur les dangers de cette coupure. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confié ne plus avoir de contact avec les établissements de santé à Gaza et a déploré cette rupture de communications qui rend difficile la possibilité pour les "ambulances d'atteindre les blessés".

Daniel Hagari a assuré qu'Israël enverrait davantage d'aide humanitaire à l'enclave palestinienne. "Nous sommes en train d'augmenter l'effort humanitaire, nous allons envoyer davantage de camions avec de l'eau et des médicaments aujourd'hui, a déclaré le porte-parole de Tsahal. Les citoyens de Gaza qui sont allés au sud de la bande de Gaza, qui est une zone protégée, recevront de l'assistance."

L'appel du Hamas

Si le Hamas a, dans un premier temps, déclaré avoir tiré, "en réponse aux massacres contre les civils" palestiniens, plusieurs "salves de roquettes" en direction de l'État hébreu, l'organisation en appelle désormais "aux pays arabes et musulmans et à la communauté internationale", leur demandant "d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre [son] peuple".

Parallèlement, sur Telegram, un membre du Hamas a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à rejoindre le combat, tandis qu'un haut responsable de l'organisation a assuré que le Hamas est "prêt" à faire face dans le cas où Israël déclencherait une offensive terrestre.

Dernier bilan

Le dernier bilan du ministère de la Santé de la bande de Gaza, appartenant au Hamas, fait état de 7 326 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. Près de 19 000 personnes auraient été blessées depuis le début des bombardements. Des chiffres annoncés cependant avant l'offensive d'Israël vendredi soir et à prendre avec précaution. Washington a notamment remis en question le bilan du Hamas, affirmant ne pas avoir confiance.

En réponse à ces accusations, le Hamas a toutefois publié jeudi soir une liste avec les noms, âge, sexe et numéros d'identité de 6 747 Palestiniens qui auraient, selon lui, été tués depuis le début de la riposte israélienne. Le Hamas a par ailleurs indiqué attendre les informations concernant 281 autres corps. Du côté israélien, le bilan est toujours évalué à 1 400 morts.

Le Hamas retient toujours 229 otages, dont 30 enfants, selon l'armée israélienne. Un des dirigeants du groupe islamiste palestinien a assuré auprès du média russe Kommersant ce vendredi 27 octobre qu'aucun otage ne sera libéré tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu avec Israël. Le Hamas a également annoncé que "près de 50" otages ont été tués dans les frappes israéliennes.

Les victimes française

Trente-cinq Français sont morts depuis le début des frappes entre Israël et le Hamas, selon le dernier bilan annoncé jeudi 26 octobre par le ministère des Affaires étrangères, qui "déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français". Selon la ministre des Affaires étrangères, parmi les neuf ressortissants français disparus "certains d'entre eux" ont été pris en otage. Catherine Colonna a également indiqué avoir eu des "preuves de vie" des otages.

En plus des otages, 54 ressortissants français sont coincés dans la bande de Gaza, de même qu'une centaine de personnes qui travaillent pour des organisations, selon les autorités françaises. À l'issue d'un sommet européen à Bruxelles ce vendredi 27 octobre, Emmanuel Macron a annoncé que la France préparait l'évacuation de ses 170 ressortissants à Gaza.

Les réactions internationales

L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé une "trêve humanitaire immédiate" dès vendredi soir. "Beaucoup [de civils de Gaza] vont bientôt mourir" à cause du siège mené par Israël et du manque d'eau, de vivres et de médicaments, estime l'ONU. L'aide humanitaire acheminée est insuffisante pour subvenir aux besoins de 1,4 million de Gazaouis déplacés selon l'organisation. Plus tôt dans la soirée, sur X (ex-Twitter), le secrétaire général de l'ONU avait déjà réitéré son appel à "un cessez-le-feu humanitaire au Moyen-Orient, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la livraison de fournitures vitales à l'échelle nécessaire". Et Antonio Guterres de mettre en garde : "Chacun doit assumer ses responsabilités. C'est un moment de vérité. L'histoire nous jugera tous." En réaction, Israël a qualifié d'"infamie" la résolution onusienne.

a également demandé la mise en place de "couloirs humanitaires" et des "pauses" dans les bombardements pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire auprès des habitants de la bande de Gaza. L'UE a par ailleurs appelé jeudi à la reprise d'un processus de paix et défend la solution à deux États, déjà évoquée par Emmanuel Macron lors de son déplacement au Proche-Orient les 24 et 25 octobre. Les Vingt-Sept se sont dits favorables, le 26 octobre, à l'organisation d'une "conférence internationale de paix". Les Etats-Unis se sont dits prêts à "soutenir des pauses humanitaires afin de laisser entrer [de l'aide], ainsi que permettre de faire sortir des gens", précisant que cela incluait le rétablissement de l'électricité et l'entrée de carburant dans la bande de Gaza. Des appels à des pauses humanitaires qui ont toutefois été rejetés par Israël. "Israël est opposé à une pause humanitaire ou à un cessez-le-feu à ce stade", a ainsi déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, dont Reuters se fait l'écho. Le président américain, Joe Biden, s'est également dit en accord avec la solution à deux États, qui semble toutefois écartée par le gouvernement d'Israël.

Tensions entre les Etats-Unis et l'Iran

Les tensions entre les États-Unis, alliés d'Israël, et l'Iran, proche du Hamas, montent en marge du conflit israélo-palestinien. Les États-Unis ont d'ailleurs mené des frappes sur deux installations iraniennes en Syrie en réponse "à des séries d'attaques en cours", a fait savoir le ministre américain de la Défense dans un communiqué publié le 26 octobre. Le même jour, le porte-parole du Pentagone a indiqué que près de 900 soldats américains sont déployés ou en cours de déploiement au Moyen-Orient, pour "soutenir les efforts de dissuasion régionaux et renforcer les capacités de protection des forces américaines".

Le ministre des Affaires étrangères iranien a, pour sa part, mis les États-Unis en garde : "Je dis franchement aux hommes d'État américains qui gèrent actuellement le génocide en Palestine que nous ne souhaitons pas l'expansion de la guerre dans la région. Mais si le génocide à Gaza continue, ils ne seront pas épargnés par ce feu !"

Les images du conflit

LE Contexte

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre 2023 avec une frappe surprise et massive lancée par le groupe islamiste palestinien Hamas sur l'Etat hébreu. De nombreux combattants ont mené des incursions près de la frontière de la bande de Gaza tandis que des frappes aériennes été lancées. Ces attaques à caractère terroriste ont donné lieu à des scènes d'horreur et des massacres dans plusieurs kibboutz juifs d'Israël.

Israël a ordonné la riposte dans les heures qui ont suivi les l'attaque avant d'imposer le siège de Gaza le lundi 9 octobre. La même journée, l'armée israélienne a annoncé avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza. Depuis elle semble préparer une attaque terrestre sur le territoire palestinien.