Guerre au Proche-Orient : des secouristes tués au Liban par une frappe israélienne

Un raid de l'armée israélienne dans le centre de Beyrouth a fait sept morts dans la nuit de mercredi à jeudi. La nature de la riposte d'Israël n'est pas encore définie, Joe Biden souhaite une réponse "proportionnée".

En direct

11:10 - L'armée israélienne indique avoir tué le chef du gouvernement du Hamas à Gaza L'armée israélienne affirme ce jeudi 3 octobre avoir tué le chef du gouvernement du Hamas à Gaza dans une attaque qui aurait été menée "il y a environ trois mois".

10:57 - Selon l'émir du Qatar, un "génocide collectif" se passe à Gaza L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani s'est exprimé concernant les affrontements en cours au Liban. Il appelle à un cessez-le-feu pour en terminer avec "l'agression" d'Israël contre le Liban. Dans le même temps, il en a profité pour dénoncer ce qu'il considère comme un "génocide collectif" à Gaza, transformé en endroit inhabitable. Pour lui, la voix de la paix à Gaza n'est possible que grâce à la création d'un Etat palestinien.

10:41 - Une attaque faisant 15 morts revendiquée par l'armée israélienne L'armée israélienne revendique une attaque dans le sud du Liban ayant tué quinze personnes dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la commune de Bint-Jbeil. "De nombreuses armes utilisées par l’organisation étaient stockées dans le bâtiment", indique Tsahal sur X. "Les raids des forces de défense se poursuivent. Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, ne rentrez pas chez vous jusqu’à nouvel ordre", a également prévenu le porte-parole de l'armée, Avichay Adraee, sur son compte X.

10:25 - En France, Retailleau demande une "vigilance renforcée immédiate" aux préfets Selon les informations de BFMTV, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réclamé aux préfets une "vigilance renforcée immédiate" après "l'aggravation du conflit au Proche-Orient, dans une conversation sur Telegram en date du 1er octobre 2024. "L'aggravation du conflit au Proche-Orient nécessite votre vigilance renforcée immédiate", a écrit le locataire de la place Beauvau indique le média.

10:11 - Vingt-cinq roquettes lancés depuis le Liban vers Israël ? L'armée israélienne indique ce jeudi matin avoir détecté 25 tirs de roquettes provenant du Liban vers la région de Haute Galilée, au nord d'Israël, certains ont été interceptés. D'après Tsahal, deux drones sont entrés sur le territoire israélien depuis le Liban, un a été intercepté en mer et l'autre est tombé dans une zone isolée. Aucune victime n'est à déplorer selon l'armée israélienne après ces frappes.

09:49 - L'Iran annonce la réouverture de son espace aérien Ce jeudi, l'Iran annonce la réouverture de son espace aérien. Il était fermé depuis plus de 24 heures, mardi soir, en prévision de potentielles représailles d'Israël après l'envoi de 200 missiles balistiques en direction de l'état hébreu. "Les vols ont repris" a déclaré l'autorité de l'aviation civile iranienne.

09:36 - Le Comité sanitaire islamique confirme la mort de 7 secouristes à Beyrouth Du nouveau sur l'attaque qui a visé plusieurs secouristes cette nuit. Le Comité sanitaire islamique confirme que sept de ses secouristes ont été tués dans la frappe israélienne à Bachoura, dans le centre de Beyrouth, et non six comme cela a été annoncé dans un premier temps par le ministère de la Santé. "Il s'agit de Raja Zreik, Mahdi Halbaoui, Wissam Salhab, Ahmad Hayek, Moustapha Moussaoui, Sajed Cherri et Hassan Khansa. Si les cinq premiers étaient responsables au sein du centre, les deux derniers étaient des bénévoles, selon le communiqué du CSI", précise L'Orient-Le Jour.

09:24 - Au Liban, les hôpitaux "débordés par l'afflux de blessés" La panique dans les hôpitaux libanais. Ce jeudi, le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom, a alerté sur la situation des hôpitaux au Liban. Les établissements sont "débordés par l'afflux de blessés", prévient-il sur X (anciennement Twitter). "Toute nouvelle escalade du conflit aura des conséquences catastrophiques pour la région", regrette-t-il. "Le système de santé, affaibli par les crises successives, peine à faire face à l'immensité des besoins", a-t-il également indiqué, alors que les raids successifs de l'armée israéliennes se poursuivent sur le sol libanais. Au cours des 24 dernières heures, 46 personnes sont mortes au Liban.

09:12 - Le ministre libanais de la Santé prendra la parole à 15 heures Le ministre libanais de la Santé tiendra une conférence de presse ce jeudi à 15 heures pour faire état des offensives israéliennes et des attaques contre le personnel paramédical au Liban. Il évoquera également "les services médicaux fournis aux personnes déplacées et les efforts déployés par le secteur de la santé", précise L'Orient-Le Jour.

08:47 - Joe Biden dit "non" à des frappes contre les installations nucléaires iraniennes Alors que les installations nucléaires et les zones portuaires de l'Iran apparaissent depuis quelques jours comme des cibles privilégiées pour Israël dans son entreprise de riposte envers la République islamique, l'allié de l'état hébreu, les Etats-Unis, ne voient pas d'un très bon oeil ce type de stratégie. Le président des Etats-Unis Joe Biden s'est même dit opposé, hier, à des frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes. "La réponse est non", a-t-il déclaré face à plusieurs journalistes.

08:34 - Une maison proche d'un hôpital ciblée au Sud-Liban D'après les informations de Sarah Abdallah, correspondante pour L'Orient-Le Jour sur place, l'aviation israélienne "a ciblé une maison du Hermel, près d'un des hôpitaux du village, après avoir frappé pendant la nuit les environs de Baalbeck", peu avant 7 heures ce jeudi. "Des avions de chasse ont frappé Khiam (dans le caza de Marjeyoun) vers 7h, puis coup sur coup, une zone entre Bazouriyé et Aïn Baal (Tyr), el-Haouch, à l'ouest de Tyr, l'est d'Ansar (Saïda) et Arnoun (Nabatiyé)", précise-t-elle.

08:25 - 46 morts mercredi au Liban Mercredi soir, le ministère libanais de la Santé a annoncé que 46 personnes avaient perdu la vie et que 85 autres avaient été blessées par des "frappes de l'ennemi israélien" durant les 24 dernières heures. Depuis le début des affrontements entre Israël et le Hezbollah, en octobre 2023, 1 928 personnes sont mortes au Liban.

08:18 - Les houthis du Yémen annoncent avoir ciblé Tel-Aviv L'Orient-Le Jour annonce que les rebelles yéménites ont annoncé avoir lancé des drones sur Tel-Aviv, une opération "pour soutenir les résistances palestinienne et libanaise". Le texte souligne que "les drones ont atteint leurs cibles sans que l'ennemi ne puisse les affronter ou les abattre". Les houthis annoncent qu'ils vont "poursuivre leurs opérations militaires", jusqu'à la "levée du siège sur Gaza et la fin de l'agression contre le Liban".

08:10 - Le gendre de Nasrallah tué à Damas (Syrie) Dans un raid israélien visant le quartier de Massé à Damas en Syrie, quatre personnes dont le gendre du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah ont été tuées. "Un raid israélien a visé un appartement d'un immeuble résidentiel du quartier de Mazzé, fréquenté par des dirigeants du Hezbollah libanais et des Gardiens de la révolution iraniens", nous apprend l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).