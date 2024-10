Guerre au Proche-Orient : Washington hausse le ton après la mort de 93 Palestiniens à Gaza

Les Etats-Unis indiquent avoir "contacté le gouvernement d'Israël pour lui demander ce qui s'est passé", après une frappe israélienne à Beit Lahia (Gaza), ce mardi, causant la mort de près de 100 personnes.

L'essentiel Les Etats-Unis ont exprimé leur inquiétude ce mardi après la mort de près de 100 Palestiniens (93 selon La Défense civile gazaouie), dont des femmes et des enfants dans une frappe israélienne à Beit Lahia, dans la bande de Gaza. "Nous sommes profondément préoccupés par la perte de vies civiles" dans cette frappe "horrible dont le résultat est horrible". "Nous avons contacté le gouvernement d’Israël pour lui demander ce qui s’est passé", a déclaré le porte-parole du département d’Etat Matthew Miller. Le "coût tragique pour les civils" de ce bombardement "nous rappelle une fois de plus pourquoi nous devons mettre fin à cette guerre", précise Washington.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé ce mardi une lettre au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour lui demander le maintien de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), désormais interdite par une loi de l'Etat hébreu.

Mercredi 30 octobre, les frappes israéliennes se poursuivent au Liban. Une personne a été tuée et six autres ont été blessées dans la frappe israélienne sur Sinaï, près du village d'Ansar, dans le sud du Liban, selon une information de L'Orient-Le Jour. Six nouveaux raids israéliens ont également visé Khiam.

Dernières mises à jour

10:00 - Dans le sud-Liban, une frappe israélienne fait 1 mort et 6 blessés D'après les dernières informations de L'Orient-Le Jour, la frappe israélienne sur Sinaï, près du village d'Ansar a fait un mort et six blessés. "Les victimes étaient dans le jardin de leur maison", précise le média. Six nouveaux raids israéliens ont visé Khiam et les scouts al-Rissala, affiliés au mouvement Amal ont annoncé la mort de l'enfant Ranim Ibrahim Saklaoui. De plus, ce mercredi matin, une voiture a été frappée sur la route de Araya, sur l'autoroute reliant Beyrouth à la Békaa, à une dizaine de kilomètres de la capitale libanaise. 09:42 - Washington dénonce le choix d'Israël sur l'Unrwa Ce mercredi, le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller, a fait part de sa grande inquiétude au sujet de la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, notamment après la décision d'Israël d'interdire l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) sur son sol. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken "a clairement indiqué que nous étions opposés à l'adoption de cette loi et que sa mise en oeuvre pourrait avoir des implications juridiques et politiques", sur le soutien des Etats-Unis envers Israël, met en garde le porte-parole. Plusieurs pays et organisations mondiales ont d'ailleurs dénoncé la décision de Benyamin Netanyahou en demandant le maintien de l'Unrwa. 29/10/24 - 17:15 - L'Iran souhaite augmenter son budget militaire de 200 % Ce mardi, le gouvernement iranien propose une hausse de 200 % de son budget militaire sur un an, à compter du 21 mars 2025. Une annonce qui intervient alors que le pays contribue financièrement aux assauts du Hezbollah, participant à la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, qui s'est récemment protégée jusqu'au Liban, zone dans laquelle le Hezbollah est largement implanté avec plusieurs fiefs. 29/10/24 - 16:30 - Les chars israéliens pénètrent dans le sud du Liban Plusieurs chars israéliens sont entrés dans le sud du Liban, jusqu'à la localité de Khiam, à moins de 6km de la frontière, soit l'incursion la plus importante dans cette zone précise l'agence de presse officielle libanaise, ANI. "Un grand nombre de chars de l'armée d'occupation israélienne" se sont postés sur une colline à l'est de Khiam, indique l'agence. 29/10/24 - 15:20 - 43 061 morts dans la bande de Gaza Nouveau bilan dans la bande de Gaza. 43 061 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre avec Israël, selon les estimations du ministère de la santé du gouvernement du Hamas. Au cours des 24 dernières heures, 41 personnes ont perdu la vie précise le communiqué. 29/10/24 - 14:40 - Israël : une personne tuée par des roquettes tirées depuis le Liban Une personne a été tuée ce mardi par des roquettes tirées depuis le Liban vers Maalot, dans le nord d'Israël. "Nous avons vu un homme inconscient, sans pouls et sans respiration (...) Sa blessure était critique et nous avons dû déclarer son décès", a affirmé le Magen David Adom dans un communiqué. Au total, une cinquantaine de projectiles ont été tirés depuis le Liban vers Israël ce mardi. LIRE PLUS

43 061. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.