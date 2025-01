Investiture de Donald Trump : des invités sulfureux (y compris français) et un show surprenant... L'heure et les infos de la cérémonie

Lundi, Donald Trump sera investi en tant que président des États-Unis lors d'une cérémonie où sont invités des figures de l'extrême droite.

L'investiture de Donald Trump sera un vrai ballet de l'extrême droite, lundi 20 janvier. Contrairement à la tradition, le président américain a invité des dirigeants européens pour son grand jour : la Première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, mais aussi le président argentin, Javier Milei, ainsi que l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Éric Zemmour et sa compagne, Sarah Knafo, ont également été conviés et ont répondu présents. Marion Maréchal Le Pen a par ailleurs été conviée.

Parmi les invités, on retrouvera également les soutiens du milliardaire, à savoir les trois hommes les plus riches du monde : Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX ; Jeff Bezos, patron d'Amazon et Blue Origin ; Mark Zuckerberg, à la tête de Meta.

La 60e cérémonie inaugurale du président des États-Unis débutera à 9h30, heure locale (15h30 heure française), et sera retransmise sur les chaînes d'information en continu, rapporte Public Sénat. Donald Trump commencera la journée en assistant à une messe à l'église épiscopale St. John's, située de l'autre côté du parc Lafayette de la Maison-Blanche, une tradition pour les présidents élus, relate Associated Press. Il se rendra ensuite à la Maison Blanche avec sa femme, Melania, pour boire le thé avec Joe et Jill Biden, une étape également traditionnelle.

Le groupe Village People se produira

La suite de la cérémonie d'investiture aura lieu au Capitole : l'événement, prévu initialement en extérieur, aura finalement lieu à l'intérieur en raison des températures glaciales. Des artistes sont attendus lors d'une performance musicale, comment notamment la chanteuse country Carrie Underwood, accompagnée par le chœur de l'armée. Le vice-président prêtera serment à 11h30 (heure locale), suivi ensuite à midi par Donald Trump (18 heures, heure française).

Le nouveau chef d'État recevra l'assermentation du président de la Cour suprême et présentera les objectifs de son mandat dans un discours. Donald Trump signera ses premières nominations et prendra possiblement de premiers décrets. Vient ensuite le déjeuner inaugural et le passage en revue des troupes. Un défilé militaire, avec troupes, fanfares et chars, parcourra ensuite Washington.

Le coup d'envoi du mandat de Donald Trump sera tiré dès son arrivée à la Maison Blanche, suivi par une cérémonie de signatures dans le bureau ovale. Il prendra à nouveau la parole lors de trois bals d'investiture, qui auront lieu à la fin de la journée. Le groupe Village People, auteur de "Y.M.C.A", se produira lors du deuxième bal.