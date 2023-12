Personnalités préférées des Français : grosse surprise dans le Top 50, tout le classement

Le classement des personnalités préférées des Français a été publié dimanche 31 décembre. Jean-Jacques Goldman, à la première place, reste indétrônable mais le reste du baromètre offre quelques surprises.

Jean-Jacques Goldman encore et toujours élu personnalité préférée des Français ! Le baromètre Ifop/JDD des 50 stars favorites des Français, pour sa 35e édition, couronne une fois de plus l'auteur, compositeur et interprète de variété et de pop/rock français, qui garde la première place depuis 2017. Publié dimanche 31 décembre, le classement réserve aussi quelques surprises.

Le podium accueille le chanteur Florent Pagny, élu deuxième personnalité préférée des Français, et qui gagne six places dans le classement par rapport à l'année dernière. L'astronaute Thomas Pesquet perd deux places et se retrouve en bas du podium. Il est suivi par l'acteur Omar Sy et par le chanteur Vianney qui progresse de 19 places. La première femme du baromètre ne se trouve qu'à la quinzième place : il s'agit de l'actrice Sophie Marceau. Avant elle on compte les chanteurs Soprano (6e), Francis Cabrel (7e), Grand Corps Malade (8e), l'acteur Dany Boon (9e), le chef Philippe Etchebest (10e), les acteurs Jean Reno (11e), et Jean Dujardin (12e), le chanteur Michel Sardou (13e) et le chef Cyril Lignac (14e). Les 16e et 17e places, sont occupées par les sportifs Zinedine Zidane et Teddy Riner.

Une personnalité d'extrême droite dans le top 50

La plus grosse surprise du classement est l'entrée de Jordan Bardella, seule personnalité politique présente dans le top 50. Il arrive directement à la 30e place : du "jamais vu", d'après Frédéric Dabi, patron de l'Ifop. Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal obtient la 57e place, juste avant Emmanuel Macron à la 63e place.

Dans ce top 50, on compte seulement 18 femmes, dont l'actrice Virginie Efira qui obtient la plus grande progression en passant de la 47e à la 24e place.