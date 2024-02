Cancer de Charles III : ce que l'on sait de la maladie du roi

Atteint d'une forme de cancer, le souverain de 75 ans suivra un programme de traitements réguliers, comme indiqué par le palais de Buckingham.

La monarchie britannique dans l'incertitude. Comme indiqué par le Palais de Buckingham ce lundi, le roi Charles III est atteint d'une maladie découverte pendant une opération pour une hypertrophie "bénigne" de la prostate dont il a fait l'objet jeudi dernier. En effet, le monarque a été hospitalisé pendant trois jours dans une clinique londonienne privée, puis en est sorti le 29 janvier. Malheureusement, un élément plus inquiétant a été découvert par les médecins.

Le roi Charles III atteint d'une "forme de cancer"

Dès ce lundi 5 février 2024, le souverain de 75 ans a entamé un "programme de traitements réguliers" d'après le palais de Buckingham. Pour l'heure, le type de cancer dont souffre le roi n'a pas été dévoilé. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate comme confirmé par le palais de Buckingham.

"Des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer" indique le palais dans un communiqué. En revanche, aucune information concernant le stade du cancer n'a été fournie. Le roi "reste totalement positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible" rapporte le palais de Buckingham.

Il conserve la gestion des affaires d'Etat

Moins d'un an et demi après avoir succédé à sa mère, Elizabeth II sur le trône, et neuf mois après avoir été couronné, le souverain ne compte pas cesser totalement ses activités pour autant. En revanche, pour suivre son programme de traitements, il lui a été conseillé par les médecins "de reporter les tâches publiques", fait également savoir Buckingham Palace. "Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera d'entreprendre les affaires de l'État et les formalités administratives comme d'habitude", précise néanmoins la monarchie.