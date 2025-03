La santé du pape François encore fragile, ses difficultés d'élocution ont une explication

Le Pape François a retrouvé le Vatican, mais son état de santé précaire l'oblige à de longues semaines de convalescence.

Le Pape, hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie, a quitté sa chambre d'hôpital le 23 mars le Vatican, mais une convalescence d'au moins deux mois l'attend, selon le professeur Sergio Alfieri, de l’hôpital Gemelli de Rome. "Nous espérons qu’il pourra rapidement reprendre ses activités normales", a annoncé le Docteur Luca Carbone. Sa première apparition publique a eu lieu depuis un balcon de l'hôpital.

Le souverain pontife a décidé de ne pas cacher sa fragilité en se montrant devant la foule. Le monde entier l'a vu en fauteuil roulant, peinant à lever les bras et éprouvant d'importantes difficultés à s'exprimer. Il faut bien comprendre que "l'oxygène à haut débit a certainement causé des difficultés d'élocution et plus encore", a expliqué le professeur Francesco Vaia auprès du journal italien Il Corriere de la Serra. Ce médecin a par ailleurs précisé que "le pape devra se soumettre à des exercices respiratoires et [...] également récupérer son tonus musculaire" et prévient déjà que François devra s'habituer à un nouveau mode de vie : "Il a désormais une fragilité et un handicap. Il pourra à nouveau faire beaucoup de choses, mais pas tout, et surtout il ne pourra pas prendre d'engagements lourds ni faire de longs voyages. Il sera important, comme pour tous ses pairs, d'avoir un mode de vie correct et sain".

Si le dossier médical du pape Français demeure confidentiel, on sait que son état de santé est "stable" depuis le lundi 10 mars 2025, date à laquelle les médecins ont décide de "lever le pronostic" qui était jusqu'alors "réservé". Depuis, l'état de santé du pape François ne semble pas s'être dégradé, au contraire le Vatican a évoqué ces derniers jours de "nouvelles améliorations". Les thérapies pharmacologiques et la physiothérapie sont tout de même maintenues, de même que l'assistance respiratoire du souverain pontife qui tend à diminuer. La bronchite qu'il a contractée en début d'année est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Le Vatican avait expliqué que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone", avait rendu le traitement thérapeutique "plus complexe". Pour rappel, samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il avait alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine.

La santé fragile du pape François

Le pape François a connu un moment délicat avec sa longue hospitalisation, mais il est malade depuis plus longtemps. Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.