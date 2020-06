Municipales 2020 : le 2e tour approche, déjà les résultats des sondages

Les municipales 2020 sont encore incertaines pour 5 000 communes qui participeront au second tour le 28 juin, alors que toutes les autres villes de France ont déjà choisi leurs maires. Suivez la campagne en direct, avec notamment les derniers sondages...

Fonctionnement municipales L'essentiel Municipales à Paris . D'après un sondage IFOP publié dans le Journal du Dimanche, la liste d'Anne Hidalgo et des écologistes de David Belliard arrive largement en tête des intentions de vote (44 %) pour le second tour des élections municipales suivis par les listes de Rachida Dati (33 %) et d'Agnès Buzyn (20 %). Par ailleurs, près de 3 % des Parisiens interrogés choisissent de voter pour une "autre liste", que ce soit celle de Cédric Villani (ex-LREM) ou celle de Danielle Simonnet (LFI).

. La campagne du second tour des municipales bat son plein, depuis que le gouvernement a décidé de confirmer la date du dimanche 28 juin 2020. Initialement prévu le 15 mars, ce second tour n'avait pas pu se tenir en raison de l'épidémie de coronavirus en France. Le vote par procuration facilité. L'organisation de ce second tour des municipales 2020 se fera avec les dispositions de sécurité sanitaire les plus strictes, avait fait savoir Christophe Castaner lors de l'annonce de la nouvelle date du scrutin, avec par exemple le port du masque obligatoire, que ce soit pour les électeurs ou les assesseurs. Ce vendredi, l'Assemblée nationale se penche sur un projet de loi qui permettrait deux choses. D'abord, un report possible du second tour des municipales 2020 en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus. Ensuite, pour éviter les rassemblements, la possibilité d'un vote par procuration plus accessible s'il a bien lieu le 28 juin, notamment en permettant à un mandataire d'avoir plusieurs procurations.

L'organisation de ce second tour des municipales 2020 se fera avec les dispositions de sécurité sanitaire les plus strictes, avait fait savoir Christophe Castaner lors de l'annonce de la nouvelle date du scrutin, avec par exemple le port du masque obligatoire, que ce soit pour les électeurs ou les assesseurs. Ce vendredi, l'Assemblée nationale se penche sur un projet de loi qui permettrait deux choses. D'abord, un report possible du second tour des municipales 2020 en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus. Ensuite, pour éviter les rassemblements, la possibilité d'un vote par procuration plus accessible s'il a bien lieu le 28 juin, notamment en permettant à un mandataire d'avoir plusieurs procurations. Sondages . Les premiers sondages pour le second tour émergent et c'est à Toulouse que l'on note la dernière consultation en date. La liste citoyenne, Verts, Insoumis et ex-PS représentée par Antoine Maurice, en cas de fusion avec Nadia Pellefigue (UNE, PS, PRG et PCF), a été donnée gagnante par un sondage Ifop commandé par Archipel Citoyen. Elle l'emporterait à 52% des voix face au maire sortant Jean-Luc Moudenc. A Paris, le dernier sondage a été réalisé le 13 mars et donnait gagnante Anne Hidalgo, dans le cas d'une alliance avec les Verts (ce qui a été officialisé le 2 juin), face à Rachida Dati (LR), Agnès Buzyn et Cédric Villani (LREM).

17:55 - Municipales : des temps de parole équitables dès lundi [Fin du direct] Durant ces trois prochaines semaines, les chaînes de télévision et de radio vont devoir respecter l'équité du temps de parole des candidats dans la course à la mairie lors du second tour des élections municipales qui se déroulera le 28 juin prochain. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a demandé aux médias de lui fournir les relevés de temps de parole : il les publiera ensuite sur son site. 17:35 - 3 % des Parisiens choisissent de voter pour une "autre liste" d'après un sondage D'après un sondage IFOP publié dans le JDD, près de 3 % des Parisiens interrogés choisissent de voter pour une "autre liste", que ce soit celle de Cédric Villani (ex-LREM) ou celle de Danielle Simonnet (LFI). La liste d'Anne Hidalgo et des écologistes de David Belliard arrive largement en tête des intentions de vote (44 %) suivis par les listes de Rachida Dati (33 %) et d'Agnès Buzyn (20 %). L'enquête a été réalisée en ligne du 2 au 5 juin auprès de 974 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris. 16:11 - Second tour à Paris : la crainte d'une participation faible Au premier tour des élections municipales, en raison de la crise du coronavirus, le taux de participation n'avait été que de 42,30 %, soit 14 points de moins qu'en 2014 (56,26 %). "Si certains Parisiens boudent les urnes le 28 juin pour raison sanitaire ou car ils sont déjà partis en vacances, il sera difficile d'atteindre les 58 % de participation du second tour 2014. Mais on ne sait pas, précisément, quel camp politique pourrait en bénéficier ou, à l'inverse, être pénalisé", explique-t-on dans les colonnes du Parisien. 15:14 - L'alliance de Gérard Collomb avec les candidats LR divise Gérard Collomb n'est plus le candidat à la mairie de la métropole lyonnaise, mais ses listes feront alliance pour le 28 juin avec Les Républicains. "Il y a de l'irrationnel dans cette histoire. Pour que Gérard Collomb en arrive là en si peu de temps... C'est complètement surréaliste", explique le député LREM Thomas Rudigoz, qui soutient le dissident David Kimelfeld. "Voilà un homme qui est prêt à tout pour garder le pouvoir. C'est dramatique, pathétique, affligeant. C'est triste pour lui de finir sa carrière comme ça", déplore-t-il. 14:12 - 33 % des intentions de vote pour Rachida Dati Si la maire sortante a réussi a réunir toute la gauche à l'exception de La France Insoumise, elle se heurte à l'hostilité d'une partie des Parisiens, dont certains se sont tournés vers la candidate LR Rachida Dati. Dans le dernier sondage IFOP publié ce dimanche dans le JDD qui donne 33 % des intentions de vote à l'ancienne Garde des Sceaux, on note que "Rachida Dati progresse sensiblement dans ce sondage par rapport à ses 22,7 % du premier tour". 13:03 - Municipales à Paris : l'échec cuisant du parti LREM Un sondage IFOP paru dans le Journal du dimanche, "confirme l’échec de la campagne parisienne de LREM", explique le quotidien Le Monde, alors que la candidate LREM Agnès Buzyn obtiendrait seulement 20 % des intentions de vote. Si au printemps 2019, le parti présidentiel semblait pouvoir remporter "la décisive bataille de Paris", la crise sanitaire, le remplacement de Benjamin Griveaux à la hâte et la concurrence des listes de Cédric Villani (7,9 %) ont fragilisé la course à la mairie de la candidate LREM. 11:47 - Dati et Buzyn : une course perdue d'avance ? D'après un sondage IFOP publié ce dimanche dans le Journal du dimanche, la maire sortante Anne Hidalgo remporterait haut la main le second tour des municipales avec 44 % des intentions de vote, contre 33 % pour les listes de Rachida Dati et 20 % pour celles d'Agnès Buzyn. La raison de ce succès : "Anne Hidalgo a réussi à unir autour d’elle toute la gauche, à l’exception de La France insoumise (LFI)", explique-t-on dans les colonnes du Monde, alors que l’opposition subit une division entre "deux blocs irréconciliables, LR et LRM". 10:48 - Second tour : une large victoire pour Anne Hidalgo, d'après un sondage La maire socialiste sortante est créditée de 44 % des intentions de vote au second tour, selon une enquête IFOP pour le Journal du dimanche. Elle distance Rachida Dati et Agnès Buzyn, qui obtiendraient respectivement 33 % et 20 % des voix lors du second tour des élections municipales qui se déroulera le dimanche 28 juin prochain.

C'est peu de dire que les élections municipales de 2020 auront été des plus singulières dans l'histoire des scrutin de la Ve République. La crise sanitaire du coronavirus en France a complètement bouleversé l'organisation de cette grande élection, qui figure pourtant comme l'une des plus structurantes de la vie politique du pays. Qu'a donc changé le Covid-19 ? Comment sont pris en compte les résultats du premier tour ? Voici le point complet pour tout comprendre, en quelques questions et réponses simples.

Les résultats du premier tour sont-ils validés partout ?

Pour le moment, tous les résultats du premier tour sont validés, dans toutes les communes de France. Dans les quelques 30 000 villes où les candidats ont obtenu la majorité absolue dès le 1er tour, les conseils municipaux ont pris leur fonction le lundi 18 mai et les maires ont officiellement été investis. Les exécutifs municipaux ont été désignés entre le 23 et le 28 mai.

Découvrez tous les résultats du premier tour de élections municipales, commune par commune, grâce à ce moteur de recherche :

La date du 2e tour des élections municipales 2020 a été fixée au dimanche 28 juin, comme l'a fait savoir Edouard Philippe lors d'une prise de parole le 22 mai dernier. "Nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits", avait alors expliqué le Premier ministre, évoquant un "consensus" trouvé avec les responsables politiques du pays. Malgré tout, le gouvernement a fait savoir qu'un plan B était déjà prêt si la crise sanitaire, au 28 juin, ne permettait pas l'organisation d'un vote. Un projet de loi prévoyant un report à janvier 2021 du second tour des municipales a été déposé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si le 2e tour des municipales 2020 n'est pas organisé fin juin, alors il faudra réorganiser 2 tours dans les communes où les candidats n'ont pas obtenu de majorité absolue. Le Conseil d'Etat a en effet considéré, le 18 mars, que le report du 2e tour devrait être "strictement encadré dans le temps" et organisé "dans un délai de trois mois".

Lors du scrutin des municipales, les habitants d'une commune élisent pour un mandat de 6 ans les membres du conseil municipal, qui désignent alors le maire de la commune. Lors de la campagne, les citoyens savent qui porte les listes présentées et donc quel candidat au sein de celles-ci ambitionne d'être maire. Depuis les élections municipales de 2014, le mode de scrutin est "proportionnel avec prime majoritaire" pour les communes de plus de 1000 habitants. Les candidats de chaque formation se présentent en listes complètes, que les votants ne peuvent pas modifier. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages peuvent se maintenir au second tour. Avec 5 % des voix, les candidats d'une liste peuvent fusionner avec une autre liste. Pour les commune de moins de 1000 habitants, le scrutin est "majoritaire plurinominal" avec panachage : les citoyens peuvent voter pour des candidats de listes différentes.

Le mandat de maire et de conseiller municipal dure 6 ans. Le nombre de candidats élus au conseil municipal varie en fonction du nombre d'habitants. A titre indicatif, un conseil municipal d'une ville comportant entre 5 000 et 10 000 habitants est composé de 29 élus ; ils sont 43 dans une ville ayant entre 40 000 et 50 000 habitants ou encore 69 pour une ville de plus de 300 000 habitants. Il y a 73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille et 163 à Paris.