"Elisabeth Borne : une démission imminente ? La Première ministre déjà bousculée"

ELISABETH BORNE. La Première ministre Elisabeth Borne, élue dans le Calvados lors des législatives, est néanmoins bousculée après le régime minceur infligé aux troupes macronistes pendant l'élection. Si sa démission est probable, elle resterait à ce stade un usage de la Ve République. Mais son avenir à Matignon pose question...

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 12h58] Elisabeth Borne va-t-elle démissionner après le second tour des élections législatives ? C'est probable, mais cette démission, qui serait effective en ce début de semaine le cas échéant, serait avant tout le résultat d'un usage républicain, qui veut que le Premier ministre s'en remette au chef de l'Etat après le scrutin, pour respecter le nouvel équilibre issu des urnes. Le Premier ministre et son gouvernement étant responsables devant l'Assemblée nationale, qui a des moyens de les contrôler et même de les censurer, il est de coutume pour chaque Premier ministre depuis des décennies de procéder de la sorte.

Reste qu'Elisabeth Borne, qui devrait être rapidement reconduite à Matignon, se prépare à des prochains jours difficiles. La "situation inédite" que la Première ministre a décrite dimanche, au soir des résultats des législatives, devrait l'obliger à travailler à des rapprochements pour avoir les coudées franches à l'Assemblée dans les prochains mois et à construire cette "majorité d'action", qu'elle appelle de ses voeux car "il n'y a pas d'alternative". Un remaniement doit aussi avoir lieu très rapidement pour remplacer les trois ministres (Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin, Justine Benin) balayées dans leurs circonscriptions respectives ce week-end. Un agenda chargé et délicat à mener à bien dans un climat de défiance général.

Elisabeth Borne va très probablement respecter la tradition de "démission de courtoisie" qui remonte à la IIIe République, même si celle-ci ne fait l'objet d'aucune mention dans la Constitution. Mais le scénario le plus probable est donc qu'elle soit reconduite dans ses fonctions par Emmanuel Macron. Mais le résultat des législatives, plus que mitigé, provoque déjà de sérieux doutes dans la majorité sur sa capacité à tenir une politique dans les 5 prochaines années. Du côté de l'opposition, la légitimité d'Elisabeth Borne est désormais clairement et explicitement remise en question et les appels à la démission - la vraie cette fois - commencent déjà à s'accumuler.

Elisabeth Borne, qui doit prononcer son discours de politique générale face à la nouvelle Assemblée élue le 5 juillet prochain, devrait le même jour être confrontée à une motion de censure contre elle. Le député LFI Eric Coquerel a d'ores et déjà annoncé le dépôt de cette motion. Certains élus de l'oppositions chercheraient déjà une coalition trans-partisane pour mettre le gouvernement en minorité dès la reprise des débats. On se souvient qu'en plein débat sur la réforme des retraites, droite et gauche avaient déposé des motions de censure séparées, qui avaient toutes les deux échoué.

Si le scénario d'une Assemblée faisant tomber la Première ministre est encore lointain, plusieurs élus réclament par ailleurs la tête d'Elisabeth Borne. "Elisabeth Borne doit partir, ça me semble une évidence", a déclaré le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, sur France inter, en réaction aux résultats des législatives. "De toute manière, son discours de politique générale sera minoritaire dans cette Assemblée." Raquel Garrido, autre élue Nupes du 93, a elle aussi estimé que "logiquement, la première ministre doit remettre sa démission". "Il n'y a plus de gouvernement Elisabeth Borne, elle doit assumer le mauvais résultat d'En Marche",a-t-elle ajouté dans Le Figaro. "Je crois que ce serait la logique politique du résultat des élections", a aussi estimé Manuel Bompard, nouveau député des Bouches-du-Rhône, sur BFMTV. A droite aussi, des voix estiment que la situation est "intenable". Pour Rachida Dati (sur TF1) notamment, Emmanuel Macron devrait "tirer les conséquences" des législatives et "changer de Premier ministre".

A l'extrême droite aussi on suggère déjà très explicitement une démission d'Elisabeth Borne, alors que Marine Le Pen prendra bientôt la tête d'un groupe puissant de 90 élus au Palais Bourbon. Le maire de Perpignan Louis Aliot juge la Première ministre "trop faible" pour "pouvoir rester". Sur France Inter, il a ajouté ce lundi qu'il y a "un choix de Premier ministre crucial à faire, qui permette une continuité politique et une stabilité politique qu'elle n'aura pas".

"Au moment où je vous parle, la Première ministre demeure une Première ministre qui a eu le courage de se présenter aux urnes", a répondu la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire sur France Inter ce lundi matin. "Certes, le score est faible [Elisabeth Borne a été élue dans le Calvados avec 52,46% des voix -NDR], mais ce qui compte c'est que la Première ministre, dans un moment extrêmement difficile, soit élue. Ça n'est pas le cas de beaucoup d'autres qui ne sont, notamment Jean-Luc Mélenchon, pas allés aux urnes", a ajouté la nouvelle porte-voix de la macronie.

Le problème individuel et local ne se pose pas, bien évidemment. Elisabeth Borne s'est imposée lors du second tour des législatives face au candidat de la Nupes Noé Gauchard. La Première ministre l'emporte avec 52,46% des voix contre 47,54 % des votes pour le candidat de la Nupes, d'après les résultats finaux fournis par le ministère de l'Intérieur. Elle s'était également imposée lors du premier tour des élections législatives 2022. Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, réussit donc son pari personnel, dans ce territoire qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle (31 % des voix au premier tour, quand Jean-Luc Mélenchon n'y a recueilli que 17,65 % des suffrages exprimés).

Elisabeth Borne faisait face à Noé Gauchard, étudiant écologiste de 22 ans qui représentait la Nupes dans cette circonscription et à Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement national au premier tour. Alain Touret, le député LREM sortant, a quant à lui quitté ses fonctions après trois mandats de député depuis 1997, pour des raisons de santé. Il avait été élu il y a 5 ans avec 68% des suffrages.

Elisabeth Borne avait balayé les soupçons de parachutage lors de sa candidature, qui avait précédé - rappelons-le - sa nomination à Matignon. "Le Calvados, c'est le berceau de ma famille. Par exemple, mon grand-père a été pendant de nombreuses années maire de Livarot", déclarait la candidate à ce sujet, citée par Franceinfo. Mais ces souvenirs personnels ne sont probablement pas l'unique motif : relativement inconnue du grand public, Elisabeth Borne est souvent qualifiée par ses détracteurs (en particulier par la Nupes) de "technocrate", de haute-fonctionnaire détachée des enjeux du terrain. Dans la majorité, c'est aussi ce profil "techno" et pas assez "politique" qui inquiète depuis sa nomination à la mi-mai. Et la campagne des législatives, lors de laquelle la Première ministre n'a pas vraiment "imprimé" dans l'opinion, n'aura rien arrangé.

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après d'ultimes spéculations autour de Catherine Vautrin. Une autre femme, mais surtout une femme de droite. L'hypothèse de voir arriver à Matignon cette ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande, aura provoqué une vague de réactions indignées dans l'aile gauche de la majorité. De quoi remettre Elisabeth Borne en selle, comme la personnalité qui, à l'inverse, faisait le plus consensus. Ou, pour reprendre une formule répétée dans la presse, celle qui semblait la plus apte à "amadouer la gauche sans effrayer la droite".

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.

Cette campagne des législatives n'aura pas été un long fleuve tranquille pour Elisabeth Borne, confrontée aux ambitions retrouvées de la gauche et à plusieurs scandales en à peine un mois, de l'affaire Damien Abad à la polémique sur les incidents du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Tout juste nommé, le nouveau ministre des Solidarités a provoqué le premier coup dur du nouveau gouvernement à la mi-mai, après des accusations de viols révélées par Mediapart, qu'il a contestées "avec la plus grande force". Sur la sellette, celui qui a nié des "actes ou des gestes [...] tout simplement impossibles en raison de [s]on handicap", a finalement été maintenu dans le gouvernement Borne. Le 14 juin, en pleine semaine d'entre-deux-tours, Mediapart a révélé deux nouveaux témoignages, dont l'un concerne une tentative de viol pour des faits remontant à 2009-2010. Balayant ces accusations en les qualifiant d' "allégations" qu'il "réfute catégoriquement", l'ex-LR est depuis la cible des ONG féministes et des défenseurs des droits sur les réseaux sociaux. Mais il a été réélu avec près de 58% des voix ce dimanche.

Face au tollé provoqué par ces nouvelles plaintes, Elisabeth Borne a fait savoir à Mediapart que "la Première ministre ne peut pas se prononcer sur les témoignages anonymes", mais a invité ces femmes "à porter plainte pour que la justice puisse faire son travail". Dans le communiqué de Matignon, publié dans l'entre-deux tours, on pouvait également lire qu'Elisabeth Borne s'exprimait "en tant que Première ministre mais aussi en tant que femme." Mais la nouvelle patronne du gouvernement n'aura pas pu se défiler longtemps derrière son service de presse : mainte fois interpellée alors qu'elle était en campagne dans le Calvados, elle a finalement répondu de vive voix ne pas être "un juge".

La finale de la Ligue des champions, au Stade de France le 28 mai, aura été un autre soubresaut perturbant la campagne d'Elisabeth Borne pour ces législatives. Les heurts constatés aux abords du stade, l'impossibilité pour de nombreux supporters d'assister au match, dont le coup d'envoi a dû être retardé, et l'usage répété de gaz lacrymogènes par les policiers, ont in fine pointé d'évidentes lacunes dans l'organisation. Des lacunes que le préfet de police a fini par reconnaître, après les dénégations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et l'argument des faux billets qui a peiné à convaincre.

Elisabeth Borne a encore vu deux membre de son gouvernement, les ministres Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, pilonnés par l'opposition après l'annonce que les images de vidéosurveillance de la soirée avaient été supprimées. Ces derniers ont été accusés de ne pas s'être assurés que toutes les images seraient conservées, voire de "destruction de preuves" pour couvrir d'éventuels manquements des organisateurs et des forces de l'ordre. Le mot "scandale d'Etat" aura même été prononcé, à trois jours du premier tour. Alors que le second tour se déroule aujourd'hui, les rumeurs de désapprobation concernant cet évènement n'ont pas cessé. Reste à savoir à quel point cela aura entaché l'image publique de la Première ministre.

Les abus présumés des forces de l'ordre au Stade de France, dénoncés par une large partie de la gauche, ont fait écho à la mort d'une passagère d'un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris lors d'un contrôle de police en pleine campagne. Les policiers, qui ont ouvert le feu sur le véhicule, ont également blessé le conducteur. Elisabeth Borne aura encore une fois été obligée de monter au créneau après que le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a écrit sur les réseaux sociaux que "la police tue". "Je trouve très choquante la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers", avait commenté la Première ministre, évoquant "une enquête judiciaire en cours" et "une enquête de l'IGPN". "Les policiers, s'ils sont en état de légitime défense, ils peuvent ouvrir le feu", rappelait-elle. Le conducteur du véhicule, soupçonné de refus d'obtempérer, a depuis été mis en examen.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.