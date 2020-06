Discours d'Emmanuel Macron : ce que va dire le président dans son allocution le 14 juin

Le président de la République s'adresse aux Français ce dimanche 14 juin, dans un discours solennel. Pour Emmanuel Macron, cette adresse est l'occasion de faire le point sur la gestion de la crise sanitaire et d'évoquer "le monde d'après".

En laissant la main à son Premier ministre sur la gestion de la crise et sur le pilotage du plan de déconfinement, Emmanuel Macron a fait le choix de n'apparaître qu'en retrait, ouvrant le flanc aux procès en déconnexion. Mais c'est bien ses allocutions officielles à la nation qui sont le plus suivies et attendues. Les deux prises de paroles du chef de l'Etat ont capté l'attention de dizaines de millions de Français : le président de la République a réussi, dans cette crise sanitaire, à instaurer un rendez-vous et nul doute que son discours, tenu depuis l'Elysée ce dimanche 14 juin, sera encore très écouté.

Il faut dire que pour le président, la fin de ce mois de juin s'annonce cruciale : il s'agit pour lui et pour l'exécutif de prendre la mesure de la crise économique et d'annoncer au pays les mesures qu'ils comptent mettre en oeuvre dans les semaines qui viennent. L'Elysée a déjà fait savoir qu'Emmanuel Macron aller insister sur "la bataille pour l'emploi, le plan d'aide par filières ou encore la mobilisation franco-allemande pour une stratégie européenne". Le 13 avril, le chef de l'Etat avait déjà prévenu qu'il faudrait un "monde d'après" sur des bases nouvelles. "Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience", avait-il déclaré. Désormais, le temps est venu de passer des intentions et des grands projets à l'annonce des premières mesures concrètes.

Bien sûr, Emmanuel Macron va aussi revenir sur la manière dont le gouvernement et les autorités ont fait face à l'urgence sanitaire. Il fera, longuement, le bilan des mesures prises par le gouvernement, les effets du confinement, et la nouvelle phase qui s'ouvre le 22 juin. Il devrait aussi, selon l'Elysée, évoquer sans détours les manquements et les ratés, notamment en matière de communication durant la crise. Quant aux changements qu'Emmanuel Macron compte apporter à sa gouvernance, il faudra sans doute attendre, après le 2e tour des élections municipales. Le président devrait prendre une nouvelle fois la parole pour, cette fois, faire des mesures d'ampleur : remaniement ministériel ? changement de Premier ministre ? Dissolution de l'Assemblée ? On a même dit (avant que l'information soit démentie) Emmanuel Macron prêt à démissionner pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, certain de se faire réélire sans encombres... Le suspense devrait être levé début juillet ou bien le 14 du mois.

Les précédentes allocutions d'Emmanuel Macron

Très attendu par des Français désireux d'en savoir plus sur le prolongement du confinement, le discours du 13 avril a permis à Emmanuel Macron de faire le point sur la propagation de l'épidémie du Covid en France et d'annoncer une première phase de déconfinement pour le 11 mai. L'allocution en intégralité :

Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le début du confinement débutant dès le lendemain. "Les réunions amicales, familiales, les déplacements dans les parcs ne seront plus autorisés", avait-il indiqué, répétant que le pays était entré "en guerre" contre le coronavirus. Le discours dans son intégralité :