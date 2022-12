Macron au Qatar : droits humains et corruption au menu des rendez-vous politiques

Venu au Qatar pour supporter les Bleus en demi-finale du Mondial de football, Emmanuel Macron sera de retour à Doha ce dimanche pour la finale mais surtout pour assister à des rendez-vous plus politiques avec l'émir et d'autres chefs d'Etat.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 11h21] "C'est formidable !" Tout sourire et soulagé après la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde 2022, Emmanuel Macron a assuré qu'il sera de retour au Qatar ce dimanche 18 décembre pour assister au match de l'équipe de France face à l'Albicéleste de l'Argentine. Nul doute que le président de la République amateur de foot suivra avec attention la rencontre, lui qui se plait à analyser les matchs, saluer les talents français et reconnaît la qualité de Didier Deschamps en sélectionneur des Tricolores. Reste qu'à la différence de sa courte visite du mercredi 14 décembre, Emmanuel Macron sera essentiellement présent pour des raisons politiques cette fois. "Dimanche, je reviendrai et sont prévus des rendez-vous plus politiques avec d'autres chefs d'Etat et de gouvernement sur des situations de crise", a déclaré le Président à la presse à l'issue du match France - Maroc. Oubliée donc l'injonction faite à la mi-novembre sur la non-politisation du sport ? A priori puisque mercredi soir Emmanuel Macron a tenu un tout autre discours : "Le sport est là pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique, se parlent."

Emmanuel Macron a rendez-vous avec l'émir du Qatar

Malgré une présence d'à peine quelques heures à Doha, le mercredi 14 décembre, Emmanuel Macron qui ne s'est déplacé que pour des raisons sportives a eu le temps d'apercevoir l'émir du Qatar, de son propre aveu devant les médias français. Mais la rencontre très brève a duré le temps des salutations et peut-être celui de convenir de rendez-vous plus officiels sur la journée du 18 décembre. Alors que la France affrontera l'Argentine à 16 heures pour la finale du Mondial 2022, avant et après le match le chef d'Etat français participera à différentes réunions diplomatiques. D'autres représentants politiques internationaux seront présents dont, selon toute vraisemblance, le prince qatari.

Les droits humains défendus par Emmanuel Macron au Qatar ?

Alors que depuis des mois; la Coupe du monde au Qatar et le pays organisateur sont pointés du doigt et accusés de bafouer les droits humains - avec les révélations sur les centaines de travailleurs morts durant la construction des stades ou la politique qatarienne qui criminalise les relations homosexuelles -, Emmanuel Macron était resté muet sur ce point. Le chef de l'Etat avait même balayé les polémiques en estimant courant novembre que ces questions auraient dû être débattues en 2010, au moment de l'attribution de la Coupe de monde 2022. Une position confirmée dans la soirée du mercredi 14 décembre : "J'ai toujours été clair sur ce sujet, il y a des décisions qui sont prises des années avant quand on attribue une Coupe, quand elle est là le sport doit rassembler". Mais maintenant que des rendez-vous politiques sont programmés, Emmanuel Macron ouvre timidement la voie aux discussions reconnaissant qu'"il y a plein de chose qu'on doit continuer à régler", le respect des droits humains en tête.

Si le président français ne s'est jamais personnellement exprimé, le gouvernement a déjà pris position, comme lors de la visite de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, au Qatar pour les quarts de finale du Mondial. La ministre était chargée de missions lobbyistes et n'avait pas manqué l'occasion de défendre les droits humains, non pas en arborant le brassard "One Love" au cœur des polémiques mais en portant un pull aux manches couleurs arc-en-ciel, étendard de la communauté LGBTQ+. Amélie Oudéa-Castera avait aussi "passé un certain nombre de messages" - sans doute avec l'aval d'Emmanuel Macron - tout en rappelant que le Qatar est "un partenaire important pour la France". Au micro de RMC et de BFM TV, elle avait parlé d'une rencontre avec le représentant de l'Organisation internationale du travail pour parler des conditions de travail au Qatar, d'une rencontre avec le président du club de supporters LGBT de l'équipe de France et d'entretiens avec les autorités locales sur la promotion du sport féminin.

Au Qatar, la corruption et les polémiques politiques évoquées ?

Autre sujet brûlant : l'affaire de corruption qui relie le Qatar à certains députés du Parlement européen selon une enquête des autorités belges. Les investigations révélées par la presse le dimanche 11 décembre ont été rendues publiques avant un moment charnière du Mondial organisé par Doha. Si Emmanuel Macron n'y a jamais fait allusion lors de son déplacement du 14 décembre, la donne doit changer lors des rendez-vous politiques de ce dimanche. Le sujet est trop grave pour rester sous le tapis, d'autant plus que l'affaire est désormais suivie de près.