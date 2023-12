PS et PCF, la nouvelle alliance face à LFI ?

Alors que l'alliance de gauche s'est fracturée, un duo pourrait naître. Avant d'accoucher d'un trio ?

C'était "un vent d'espoir". Les rafales de la politique ont tout fait voler en éclats. Ou presque. Un peu plus d'un an après sa création, la Nupes se disloque quasi-intégralement. De l'alliance entre LFI, Les Ecologistes (ex-EELV), le PS et le PCF, il ne reste que les Insoumis et les écologistes. La grande influence de Jean-Luc Mélenchon, ses prises de position et les nombreuses diverges politiques qui ont éclaté au grand jour ont scellé le sort d'une union qui avait permis à la gauche de décrocher 131 sièges à l'Assemblée nationale. "La Nupes a vécu, c'est terminé. Le bruit et la fureur, c'est terminé", avait déclaré mi-octobre Fabien Roussel, député et secrétaire du Parti communiste.

Au Parti socialiste, le divorce n'est pas officiel mais l'alliance est mise sur pause depuis le début de la guerre en Israël et le refus de LFI de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Une position qui avait créé d'énièmes remous, au point de faire craquer à son tour Olivier Faure, le patron du PS. "Je n'en peux plus de ces polémiques, de ces diversions qui empêchent la gauche d'être audible", s'était-il désolé fin octobre.

Des liens resserrés avec les Sénatoriales

Si la gauche fait encore front commun au palais Bourbon et a voté ensemble les motions de censure, de rejet et le "non" à la loi immigration, il n'en demeure pas moins que l'union ne fait plus la force. Le rapprochement créé par les législatives de 2022 aura eu le mérite de mettre cette frange de l'échiquier politique autour de la table mais, aussi, de créer d'autres rapprochements au fil du temps. Les multiplications des sorties contre LFI ont permis de trouver un point commun (entre autres) aux socialistes et communistes. De là à ce qu'une alliance naisse ?

Selon de nombreux observateurs et acteurs des deux formations, Olivier Faure et Fabien Roussel échangent bien plus qu'auparavant, maintenant que le premier a officiellement pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon, ce que le second n'a jamais hésité à faire. PS et PCF avaient déjà resserré leurs liens au mois de juin en établissant un pacte pour les élections sénatoriales de septembre.

A présent, les discussions entre ces deux patrons politiques ne semblent pas portées sur le reste de la législature à l'Assemblée mais tournées vers l'échéance présidentielle de 2027. L'objectif affiché du "boss" socialiste : une candidature commune. Mais avec qui en tête de gondole ? C'est l'épineux sujet sur lequel ils devront trancher si une alliance se forme, alors que le chef des communistes manifeste l'envie de se relancer dans la course. Et difficile de l'imaginer céder facilement, tant sa liberté de ton le démarque.

Les Ecologistes bientôt dans le jeu ?

"Le sujet n'est pas de recréer la Nupes, mais plutôt un nouveau Front Populaire avec les syndicats" résume un communiste auprès du Parisien. Pourtant, les écologistes veulent croire à un scénario, en 2027, similaire aux dernières législatives : que toute la gauche se rassemble. "Beaucoup de choses se préparent, dont un projet et une candidature commune pour la présidentielle de 2027", avait indiqué Marine Tondelier dans Le Figaro.

Pour l'heure, Olivier Faure semble plutôt voir rouge que vert pour nouer une alliance. Mais comme pour l'accord lors des sénatoriales, Les Ecologistes pourraient venir se greffer plus tardivement. "Le PS a compris que sa seule manière de regagner le leadership de la gauche, c'est d'être au centre d'une alliance avec EELV et le PCF", estime un membre du parti écolo auprès du Parisien. Bref, une nouvelle union à gauche, mais sans Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être là leur nouveau "vent d'espoir".