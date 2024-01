Le Maire, Darmanin, Dupond-Moretti... ces ministres encore et toujours reconduits

Les principaux poids lourds du gouvernement ont été maintenus lors du remaniement. Depuis quand sont-ils en poste ?

Emmanuel Macron n'en est pas à son premier remaniement. Depuis son arrivée à l'Elysée en 2017, le chef de l'Etat a déjà nommé quatre Premiers ministres et ajusté l'équipe gouvernementale un grand nombre de fois. Pourtant, certains cadors subsistent d'une équipe à l'autre et s'accrochent à leurs portefeuilles envers et contre tout. Darmanin, Dupond-Moretti, Le Maire... leur reconduction parait presque tacite. L'un d'entre eux, en particulier, n'a pas bougé depuis mai 2017.

Ce pionnier de l'exécutif macronien, c'est Bruno Le Maire. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rallié à Emmanuel Macron pendant sa première campagne présidentielle, a posé ses valises à Bercy le 17 mai 2017 et n'en est jamais reparti. Le chef de l'Etat l'a encore une fois reconduit jeudi 11 janvier au ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, faisant taire les rumeurs sur son départ du gouvernement.

Et les autres ?

Un autre ministre est au gouvernement depuis la première heure : il s'agit de Gérald Darmanin. Mais l'actuel ministre de l'Intérieur n'occupe ce poste que depuis le 6 juillet 2020. Auparavant, il avait officié en tant que ministre de l'Action et des Comptes publics dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Darmanin a également arraché sans mal sa reconduction dans l'équipe de Gabriel Attal.

Profil plus discret de l'exécutif, Sébastien Lecornu peut aussi se vanter d'être un ancien. Il est arrivé au gouvernement le 21 juin 2017 à la faveur d'un premier remaniement, au poste de Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Passé ensuite par les portefeuilles des Collectivités territoriales puis des Outre-mer, Lecornu est en fonction au prestigieux ministère des Armées depuis le 20 mai 2022.

Sans oublier Gabriel Attal

Un autre homme fait son chemin au sein du gouvernement depuis le 16 octobre 2018 : Marc Fesneau. D'abord nommé ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement sous Edouard Philippe, ce fidèle de François Bayrou a pris ses fonctions le 20 mai 2022 au ministère de l'Agriculture, où il vient d'être une nouvelle fois reconduit.

N'oublions pas, pour terminer, Gabriel Attal. Le nouveau Premier ministre est arrivé au gouvernement en même temps que Marc Fesneau, le 16 octobre 2018, en tant que Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Il est ensuite passé par le porte-parolat, les Comptes Publics, puis revenu à l'Education nationale, avant une ultime promotion à Matignon mardi dernier.