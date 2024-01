La gauche assommée par l'arrivée d'Attal à Matignon : "Il est bon"

Gabriel Attal a fait sa première séance de questions au gouvernement à l'Assemblée mardi. Plusieurs députés de gauche, qui l'attendaient au tournant, ont été déroutés.

"Je vais lui taper dessus", grinçait un président de groupe de la gauche auprès de BFMTV, quelques instants avant le début de la première séance de questions au gouvernement Attal, mardi 16 janvier. Les parlementaires d'opposition avaient hâte d'en découdre avec le nouveau Premier ministre et son équipe. Mais certains sont restés sur leur faim et ont dû admettre qu'ils n'avaient pas su déstabiliser Gabriel Attal.

"Il trouve le point d'accroche pour taper"

"Il est bon", ont bien dû reconnaitre les députés de gauche en quittant l'hémicycle. La présidente des écologistes, Cyrielle Chatelain, qui a adressé une question au Premier ministre pendant la séance, avoue qu'elle n'a "pas gagné le match". "Il va falloir qu'on s'habitue à une nouvelle personnalité", note-t-elle. "Élisabeth Borne répondait aux questions, pas Gabriel Attal. Il ne prend pas la peine de répondre, il trouve le point d'accroche pour taper."

Amertume au PS

Les socialistes, en particulier, rêvaient de tourmenter ce nouveau chef du gouvernement, issu de leur rang et désormais bras droit de Macron. Mais ils sont sortis refroidis et avec l'impression d'en avoir pris pour leur compte. L'un d'eux s'explique à BFMTV : "Les ministres macronistes venus de la gauche sont toujours plus durs avec les députés socialistes. On est leur mauvaise conscience."