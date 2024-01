Colère des agriculteurs, en direct : des actions "d'envergure" et des "dérapages" ce jeudi ?

Alors que les manifestations d'agriculteurs se généralisent dans plusieurs pays de l'UE, la présidente de la Commission européenne ouvre le dialogue. "Nous partageons le même sentiment d'urgence qu'il faut trouver une nouvelle voie à suivre", a-t-elle déclaré avant le début d'une réunion à Bruxelles avec des représentants d'organisations agricoles et agro-alimentaires. Elle s'est dit convaincue qu'il était possible de "surmonter la polarisation" autour des normes de protection de l'environnement, sources de grandes difficultés pour les exploitants.

"On ne peut pas acheter aux agriculteurs moins cher que cela coûte à produire et leur rémunération", s'est indignée la présidente des députés LFI sur LCI. Mathilde Panot souhaite donc la mise en place de "prix planchers" afin "que les agriculteurs puissent vivre de leur travail".

Dans un rapport publié ce jeudi, le HCC appelle à accélérer la transition écologique dans le domaine agricole tout en préservant les revenus des exploitants. "L’agriculture et l’alimentation jouent un rôle central dans l’atteinte des objectifs climatiques de la France et en particulier de la neutralité carbone en 2050", peut-on lire. L'objectif fixé est de réduire de 22% les émissions de gaz à effet de serre du secteur d'ici à 2030.

Un véhicule a percuté un ballot de paille sur un barrage d'agriculteurs à hauteur de la sortie Montauban Nord (Tarn-et-Garonne) la nuit dernière, selon France 3 . Les deux passagers, un homme de 20 ans et une femme de 26 ans, ont été légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par les agriculteurs présents sur le barrage avant l'arrivée des secours, puis transportés au centre hospitalier de Montauban.

C'est à l'occasion d'un déplacement aux côtés des agriculteurs que le Premier ministre dévoilera des mesures très attendues, vendredi après-midi, selon les informations d' Europe 1 . "Absolument rien n’est exclu. Il faut frapper fort", a affirmé un de ses proches. Le gouvernement pourrait débloquer de nouvelles aides, mais aussi annoncer des simplifications des normes en vigueur, ou encore revenir sur la hausse prévue de la taxation du gazole non routier.

Des agriculteurs du Rhône ont tenu un blocage toute la nuit sur la M6 entre Dardilly et Limonest. L'action devrait se poursuivre au moins une partie de la journée. Au sud de Lyon, l'A47 reste bloquée au niveau de Givors, obligeant les automobilistes à faire un détour en direction de Saint-Etienne. Ce jeudi, des agriculteurs de l'Ain se joignent à la mobilisation, ce qui devrait engendrer de nouvelles perturbations sur l'autoroute A42 entre Saint-Maurice-de-Beynost et Vaulx-en-Velin, annonce BFMTV.

Des blocages se poursuivent dans l'Oise, sur l'autoroute A16, à une soixantaine de kilomètres de Paris. "On avance tous les jours d'une vingtaine de kilomètres", déclare Régis Desmuraux, président de la FDSEA de l'Oise, à BFMTV, espérant être "aux portes de Paris dès demain ou samedi". L'agriculteur se veut cependant rassurant en cas d'arrivée dans la capitale : "On a eu les consignes de la FNSEA: respect des personnes, sécurité", assure-t-il.

08:53 - A Montélimar, des agriculteurs interceptent et vident des camions étrangers

Un groupe d'agriculteurs bloque toujours l'autoroute A7 dans la Drôme. Des camions étrangers ont été interceptés, a expliqué une viticultrice à BFMTV. "On a ouvert les camions et tout ce qui était étranger a été vidé et beaucoup a été aux Restos du Cœur", affirme celle-ci, avant d'expliquer la démarche : "Ce qui nous met en colère est qu'on ne doit pas importer l'alimentation qu'il y a chez nous."