La lettre de Jordan Bardella aux agriculteurs : un message et une prémonition

Jordan Bardella a publié ce lundi 29 janvier une lettre ouverte aux agriculteurs français.

Après une première semaine de manifestations à travers la France et des annonces du Premier ministre jugées insuffisantes par les agriculteurs, la profession agricole entend maintenir ses actions en ce début de semaine. Alors que les agriculteurs poursuivent leurs actions de blocage en France et autour de Paris, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a publié ce lundi une "lettre ouverte aux agriculteurs de France" où il déclare : "La France vous aime, elle vous regarde, elle vous soutient".

Dans sa lettre, M. Bardella a exprimé son soutient envers ce qu'il désigne comme une "révolte paysanne". Invité ce lundi matin chez RMC-BFMTV, il a également affirmé qu'il partage la colère éprouvée par la profession agricole contre "le mur de normes, l'asphyxie réglementaire et la concurrence déloyale imposée par le gouvernement et l'Union européenne". Ce à quoi il a ajouté qu' "on ne résoudra pas les problèmes de l'agriculture française avec ceux qui les ont créées".

La lettre du président du parti de d'extrême droite dénonce aussi les actions du gouvernement, il écrit: "Les annonces de Gabriel Attal restent largement insuffisantes, et sa communication relève de la schizophrénie, tant elle va à l'inverse de ce que le gouvernement a défendu depuis 7 ans". Selon M. Bardella les récents évènements de protestations témoignent "d'une France qui ne veut pas mourir".

La lettre ouverte du député européen se conclut par un éloge de l'agriculture : "L'agriculture a forgé la puissance française, elle a façonné nos paysages, elle a dessiné la France. L'agriculture n'est pas seulement une filière stratégique pour l'avenir du pays ou la garantie de notre autonomie alimentaire: elle est le cœur battant de la France, elle est une part inestimable de notre identité nationale. Haut les cœurs ! La victoire de la raison et du bon sens est proche", écrit-il, comme pour anticiper, par prémonition, une victoire aux élections européennes et une autre qui permettrait au RN de gouverner la France.

Le message porté dans cette lettre reprend en grande partie les idées défendues par Marine Le Pen lors d'un déplacement ce dimanche 28 janvier dans une ferme situé dans le Nord, comme le rappelle RMC-BFMTV.