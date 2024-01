Gabriel Attal a "l'intention de manger Edouard Philippe" : les cartes redistribuées pour 2027 ?

La Macronie continue de faire le parallèle entre Gabriel Attal et Edouard Philippe en vue de la présidentielle de 2027 et le Premier ministre pourrait faire de l'ombre à son prédécesseur.

Chaque intervention de Gabriel Attal est l'occasion pour la Macronie de vanter les mérites de celui qui pourrait être le poulain du chef de l'Etat à la présidentielle de 2027. C'est surtout une occasion de faire de l'ombre à une éventuellement candidature d'Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron ne cache pas son intérêt pour le prochain scrutin présidentiel auquel le chef de l'Etat, fort de deux mandats, ne pourra pas se représenter. Mais voilà, le camp présidentiel ne semble pas emballé à l'idée de faire du maire du Havre le successeur d'Emmanuel Macron et le jeune Gabriel Attal, choisi par le président de la République pour s'installer à Matignon, apparaît en bonne place pour être la relève de la Macronie. Selon certains commentateurs politiques auprès de Politico, Gabriel Attal aurait lui-même "l'intention de manger Edouard Philippe".

Attal "ringardise" Philippe

L'expression selon laquelle Gabriel Attal "ringardise" Edouard Philippe revient souvent depuis la nomination du nouveau Premier ministre à Matignon. Il faut dire que les deux ayant été chefs de gouvernement, la comparaison est désormais plus simple. Le style du trentenaire reconnu comme un brillant communicant et celui de l'énarque et haut fonctionnaire n'ont effectivement rien à voir. Sur la forme, le point semble aller à Attal qui a multiplié les déplacements et les prises de parole depuis son arrivée à la tête du gouvernement. Même un membre de la droite a confié à Politico trouver Attal "terriblement moins chiant" que son prédécesseur. Sur le fond, il est encore trop tôt pour juger bien que le nouveau Premier ministre est d'ores et déjà confronté à sa première crise sociale avec le mouvement des agriculteurs. Edouard Philippe avait de son côté dû faire face à la crise des Gilets jaunes et au début de la pandémie du Covid-19.

Gabriel Attal supplante Edouard Philippe auprès des Français

Si Edouard Philippe est surveillé de près par la Macronie c'est parce qu'il caracole en tête des baromètres de popularité depuis plusieurs mois, avec une avance confortable sur Emmanuel Macron. Mais l'arrivée de Gabriel Attal parmi les personnalités politiques de premier rang change la donne. Le trentenaire jouit lui aussi d'une belle côte de popularité et a même détrôné le maire du Havre dans le dernier baromètre Odoxa-Mascaret-Public Sénat-La Dépêche du Midi, publié le 30 janvier. Pour la première fois, Gabriel Attal ressort comme la personnalité politique préférée des Français avec 44% d'adhésion, soit quatre points de plus qu'Edouard Philippe relégué à la deuxième place. C'est une progression de sept points qu'enregistre l'actuel chef du gouvernement.

Le Premier ministre est également la personnalité politique qui suscite le moins de rejet : seulement 28% des Français disent rejeter Gabriel Attal, contre 31% pour Edouard Philippe qui talonne le jeune macroniste. Des chiffres qui suggèrent que la concurrence pourrait être plus rude que prévu pour le maire du Havre même si jusqu'à 2027 la route est encore longue.