Neuf anciens ministres à l'Assemblée : la macronie secouée par ses nouveaux députés ?

Élisabeth Borne, Clément Beaune ou encore Olivier Dussopt. Pas moins de neuf ex-membres du gouvernement reprennent cette semaine le chemin du palais Bourbon.

Un mois après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, et alors que les derniers ministres et secrétaires d'État ont été officialisés jeudi dernier, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être reconduits reprennent aujourd'hui le cours de leur vie. Parmi les anciens membres du gouvernement, pas moins de neuf sont députés. Cette semaine signe leur grand retour sur les bancs de l'Assemblée nationale, et pour certains même, leur arrivée en tant que député au palais Bourbon. C'est en effet le cas de l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne, élue de la 6e circonscription du Calvados, qui n'a jusqu'ici jamais eu l'occasion de siéger en tant que députée. Ce mardi 13 février, marquera son grand retour dans le chaudron.

À ses côtés, son ex-ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, député de la 7e circonscription de Paris, son ancien ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt (2e de l'Ardèche), son ex-ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, Olivier Véran (1re de l'Isère), son ancien ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, Olivier Becht (5e du Haut-Rhin), l'ex-ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard (7e de la Gironde), l'ancienne ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean (1re de Meurthe-et-Moselle), l'ex-ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Firmin-Le Bodo (7e de la Seine-Maritime), et l'ancien ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier (4e d'Eure-et-Loir).

Une vague de retours d'une ampleur "inédite", affirment Les Échos, qui soulignent par ailleurs que parmi ces revenants, on compte quatre poids lourd de l'ancien gouvernement, tous marqués à gauche. Et ce alors même que le remaniement est qualifié de virage à droite pour la Macronie. Du côté d'Élisabeth Borne, son entourage assure toutefois, auprès des Échos, qu'"elle n'a pas l'intention de monter un groupe de gauche". Néanmoins, l'ex-Première ministre aurait bien "l'intention de peser, de compter ". Même réponse du côté d'Olivier Dussopt qui l'assure : "Est-ce que je vais fédérer quelque chose ? Je n'en ai pas besoin." Quid alors de Clément Beaune, après sa fronde contre le projet de loi immigration ? Lui affirme simplement vouloir continuer à "travailler, militer et [s]'exprimer sur l'Europe et l'écologie", avec tout de même en ligne de mire : Paris. Alors que chacun semble parvenir à contenir pour l'heure ses éventuelles rancœurs, une chose est sûre, conclut un cadre de la majorité auprès des Échos : "Tous vont devoir un peu se réinventer."