Edouard Philippe en pré-campagne dans la France des sous-préfectures ?

Le président du parti Horizons Edouard Philippe est en déplacement dans la Sarthe et en Mayenne pour trois jours. L'occasion pour lui de prendre le pouls du pays, à trois ans de la prochaine élection présidentielle.

Le début d'une nouvelle aventure. Edouard Philippe, patron du parti Horizons et maire du Havre entame cette semaine une série de déplacements, sur le terrain, pour prendre la température auprès de différents acteurs du monde du travail. Il "veut voir la France telle qu'elle est, humer et prendre le pouls du pays" rapporte France Info. Des visites qui débutent ce mardi 13 février, pour trois jours d'immersion dans la Sarthe et en Mayenne autour de la santé, de l'industrie et de l'agriculture. Un premier pas pour lui vers l'élection présidentielle de 2027.

Trois jours d'échanges dans la Sarthe et en Mayenne

Dans la Sarthe, Edouard Philippe rencontre dès ce mardi des agriculteurs à Jauzé ainsi qu'un industriel des rillettes, la Maison Prunier à Connerré. Les habitants de la Suze-sur-Sarthe pourront ensuite échanger avec lui, avant qu'il ne se rende dans deux établissements scolaires de la commune. Mercredi, toujours dans la Sarthe, il pourrait aborder le sujet des déserts médicaux lors d'une visite dans un centre municipal de santé. Ces rencontres sont aussi pour lui, le moment de labourer le terrain à 3 ans de la prochaine élection présidentielle.

Mercredi, Edouard Philippe se rendra à l'Ecole de production de Château-Gontier à partir de 11 heures selon Ouest France, "en présence d'industriels mayennais". Dans la journée, il se rendra également à Méral pour visiter le béguinage pour séniors Marie-Blanche puis rencontrera des éleveurs et agriculteurs. Il prendra ensuite la direction de Laval, à l'Huisserie sur les coups de 16 heures avant d'assister à une réunion publique à l'Agora, à Saint-Berthevin. Le lendemain, une visite chez les pompiers de la même commune est programmée à 9h45. Enfin, un déplacement dans le nord du département viendra clôturer son séjour, dans le cadre d'une visite de l'entreprise Sera Industruies à Gorron, en fin de matinée.

Affirmer sa stature auprès des acteurs locaux

Ces déplacements constituent une première étape pour l'ex-Premier ministre, avant la réunion des cadres d'Horizons à Besançon, en avril prochain puis un congrès en décembre. Il entend "délivrer un message et les contours d'un projet politique qui va plus loin dans le temps" indique France Info. Ces visites et travaux doivent lui permettre de s'installer sur la scène locale, en se basant sur les notes que lui produisent des experts, des élus, des fonctionnaires et tout un réseau de 25 groupes de travail.

Une intensification de sa communication dans les prochains mois ?

Politiquement, la position d'Edouard Philippe reste assez ambiguë, notamment vis-à-vis de la majorité. Alors, ce dernier se doit de trouver le parfait équilibre pour trace sa route vers 2027, sans apparaître comme le "successeur" d'Emmanuel Macron. Il ne doit pas "se couper du socle de la majorité" explique un cadre d'Horizons dans les colonnes de France Info. Une "surexposition dont il a fait son anti-marque de fabrique" serait même en préparation autour de son cas pour muscler sa légitimité.

Est-ce la bonne solution, face à la relative discrétion du Rassemblement national, nouveau signe de distinction du parti de Marine Le Pen qui progresse mois après mois dans les sondages pour les prochaines élections européennes ? Réponse dans les prochains mois.