Dati veut "mettre en œuvre le programme de LR" à son ministère, secousses chez les députés Renaissance

Interpellée par le député LR Hubert Brigand ce mardi à l'Assemblée, la nouvelle ministre de la Culture s'est vivement défendue, arguant vouloir "mettre en œuvre le programme de LR".

"J'attends mon OQTF des LR", ironisait il y a quelques semaines encore Rachida Dati, peu après sa nomination au ministère de la Culture. Sans surprise, l'arrivée de cette figure emblématique des Républicains dans le gouvernement de Gabriel Attal, en plein mandat d'Emmanuel Macron, a été particulièrement mal vécue par ses anciens collègues LR. Depuis, ils ne manquent pas une occasion d'attaquer frontalement celle qui a quitté le navire. En témoigne la vive interpellation du député de la 4e circonscription de la Côte-d'Or, Hubert Brigand, ce mardi 13 février lors de la session de questions au gouvernement qui se tenait à l'Assemblée nationale.

"Madame Dati nous a annoncé le Printemps de la ruralité", a commencé Hubert Brigand, qui s'est dit interloqué, la ruralité étant son "cheval de bataille". Taclant l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy à différentes reprises, notamment sur ses actions passées au ministère de la Justice, Hubert Brigand a ensuite interrogé Rachida Dati sur le financement et les moyens qu'elle compte utiliser pour "faire une bonne diffusion de la culture en milieu rural, à l'égal de Paris".

Ne se laissant pas démontée pour autant, Rachida Dati a fait appel à son franc-parler légendaire pour répondre au député LR. "En tout cas, une chose est sûre : si vous voulez être soutenu et subventionné pour devenir humoriste, je suis prête", a-t-elle d'emblée rétorqué, suscitant l'hilarité d'une partie de l'hémicycle. "Sur le Printemps de la ruralité, vous le prenez avec beaucoup de mépris et d'ironie, pas moi", a-t-elle poursuivi, affirmant que "les mesures [qu'elle] souhaite mettre en œuvre, c'est le programme des Républicains" ! Une remarque qui aura sûrement fait sursauter une partie de la majorité, l'aile gauche de la Macronie étant sortie lésée du dernier remaniement, lequel a marqué un net virage à droite dans le second mandat d'Emmanuel Macron, avec l'arrivée de ministres particulièrement ancrés à droite, parmi lesquels donc Rachida Dati.