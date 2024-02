Agriculteurs en colère : la FNSEA "veut aller plus loin", des manifestations jusqu'au Salon de l'agriculture ?

Alors que Gabriel Attal a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'avancée des mesures promises aux agriculteurs ce mercredi 21 février, plusieurs manifestations sont en cours comme à Rennes ou encore à Agen. Les syndicats attendent encore du concret d'ici au Salon de l'agriculture.

En direct

13:34 - Les JA attendent de Macron "qu'il casse la baraque" "Nous attendons samedi que le président ait un discours engagé et qu'il casse la baraque. Il faut qu'il donne la sensation que le gouvernement a compris, que lui va ordonner à tous ses ministres et à toutes ses administrations décentralisées de faire que l'agriculture française retrouve sa fierté, sa capacité de production pour nourrir les Français et les Française mais au delà de ça un continent européen et au delà de ça un monde" a déclaré le président des Jeunes agriculteurs Arnaud Gaillot, à l'issue de la conférence de Gabriel Attal.

13:20 - "Si on n'est pas satisfait, on risque de monter le ton" Si en Haute-Garonne, la FDSEA a décidé de ne pas se remobiliser en formant des barrages sur les routes et de se cantonner à des actions ciblées, sa présidente Laure Serres contactée par France 3 Occitanie a prévenu le gouvernement au sujet des annonces faites par Gabriel Attal ce mercredi : "Si on n'est pas satisfait, on risque de se mobiliser et de monter le ton !"

12:59 - Une mobilisation coup de poing à Rennes Du côté de Rennes, un convoi d'agriculteurs est arrivé près de la préfecture d'Ille-et-Vilaine aux alentours de 11h30. A bord de tracteur, leurs objectif est "d'implanter une prairie devant la préfecture pour alerter sur le sujet des prairies permanentes" précise le site ActuRennes. Les agriculteurs ont vidé des bennes remplies de terre sur toute la chaussée souhaitant exprimer leur colère par des actions "spectaculaires" ou "coup de poing".

12:40 - Opération de "réétiquettage" au Leclerc de Blagnac En Haute-Garonne, aucun blocage n'est prévu. A la place, la FDSEA 31 a mis en place une opération de "réétiquettage" dans le centre Leclerc de Blagnac depuis 9 heures ce mercredi. L'objectif est de pointer les produits qui ne respectent pas les réglementations françaises concernant la production et le respect de l'environnement. L'opération doit durer jusqu'en début d'après-midi.

12:23 - "Le dialogue est constant" entre le gouvernement et les agriculteurs assure Prisca Thévenot Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, a assuré à l'issue du Conseil des ministres et après la conférence de presse de Gabriel Attal que "le travail se poursuit et le dialogue est constant" entre l'exécutif et les agriculteurs. Elle a rappelé que "plus de 300 réunions" ont eu lieu en France ces dernières semaines pour répondre à la crise agricole et que "plus de 60 arrêts préfectoraux" ont été pris pour simplifier les règles comme promis par le gouvernement.

12:07 - L'A62 à nouveau bloquée entre Agen et Montauban L'A62, qui avait été un des principaux points de blocage tenus par les agriculteurs durant les dix jours de mobilisations fin janvier, est à nouveau bloquée ce mercredi 21 février. La route est fermée sur 70 kilomètres entre Agen et Montauban dans les deux sens de circulation. Un peu plus au sud, le péage de Castelsarrasin au niveau de la sortie n°12 est également bloqué. De la terre, de la paille et des pneus y ont été déposés et des agriculteurs ont prévu de s'y rejoindre dans la journée rapporte France 3.

11:56 - "Un accueil musclé de tous les politiques" promis au Salon de l'agriculture En plus de la mobilisation qui aura lieu la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, les syndicats réservent également un "accueil musclé" à "tous les politiques, pas seulement ceux du gouvernement" a prévenu le vice-président de la FNSEA, Lus Smessaert, sur BFMTV. L'idée de la manifestation et du traitement réservé aux politiques et de "mettre la bonne pression [...] pour passer de la parole aux actes" a insisté le syndicaliste.