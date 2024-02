Agriculteurs en colère : où les manifestations sont-elles prévues cette semaine ?

La tension monte d'un cran cette semaine alors que l'exécutif ne dispose plus que de quelques jours avant le début du salon de l'Agriculture.

"La colère [des agriculteurs] est toujours là" et l'attente vis-à-vis du gouvernement "est très forte", a assuré lundi matin sur les ondes d'Europe 1 le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Et alors que le salon de l'Agriculture commencera ce samedi 24 février à Paris, c'est l'ultimatum fixé par les agriculteurs à l'exécutif qui arrive à vive allure. "On encourage à maintenir la pression", a d'ailleurs affirmé Arnaud Rousseau ce 19 février au matin. La semaine s'annonçait déjà chargée en rendez-vous, avec une réunion entre les syndicats majoritaires et Emmanuel Macron mardi à l'Élysée, puis une conférence de presse du Premier ministre, Gabriel Attal, dédiée à la crise agricole mercredi, et enfin, l'ouverture du salon de l'Agriculture samedi. En fonction des annonces, la semaine devrait également être marquée par de nombreuses mobilisations.

Pour l'heure toutefois, pas de rendez-vous national, mais plutôt des initiatives locales. Ainsi, lundi matin, une cinquantaine de tracteurs ont rallié Marseille, pancartes de mécontentement bien en vue. Du fumier a aussi été déversé au pied de la préfecture, comme le relaie l'agence de presse CLPRESS sur X. Les Jeunes agriculteurs ont également coordonné des actions similaires dans la Marne, où préfecture et sous-préfecture ont été prises pour cible, rapporte le HuffPost. Une opération escargot a aussi eu lieu lundi à Dunkerque, témoigne la FDSEA du Nord sur Facebook.

Des manifestations locales et le salon de l'Agriculture potentiellement ciblé

Concrètement, semaine sous haute tension oblige, des manifestations d'agriculteurs vont être organisées localement, aux quatre coins du pays. Les préfectures et sous-préfectures, où se tiennent souvent les négociations, devraient être dans le viseur des manifestants. À l'image de ces dernières semaines, certains axes pourraient également être pris pour cible. Enfin, Paris, où seront prises les grandes décisions et où se tiendra le salon de l'Agriculture, pourrait être affectée.

Rappelons qu'Emmanuel Macron lui-même doit inaugurer la grand messe du monde agricole samedi. Faute d'annonces jugées suffisantes par les agriculteurs, le secrétaire général de la FDSEA, Jacques Bès, a prévenu, il y a quelques jours sur Europe 1, que la tension montera d'un cran. "Un cran au-dessus, ça veut dire qu'on est en train de réserver des bus pour monter à Paris pour interdire les politiques de rentrer dans le salon", a-t-il mis en garde vendredi, affirmant que les agriculteurs étaient prêt à être "de bonne heure à Paris samedi matin pour bloquer monsieur Macron".