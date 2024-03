Kylian Mbappé : règlement de comptes avec Luis Enrique après avoir été remplacé à la mi-temps vendredi soir

Remplacé à la mi-temps lors du match PSG-Monaco, Kylian Mbappé a demandé des explications à son coach Luis Enrique lors d'un tête-à-tête, ce samedi 2 mars.

Il fallait mettre cartes sur table. Kylian Mbappé et l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique se sont entretenus lors d'un tête-à-tête, ce samedi 2 mars matin, révèle RMC Sport. Depuis plusieurs rencontres, l'attaquant star du PSG est remplacé à la mi-temps sur décision du coach espagnol. Dans l'incompréhension, le numéro 7 a demandé des explications. La mise au point se serait déroulée dans un climat serein, avance le site.

Luis Enrique estimerait, que depuis le match contre Brest en Coupe de France, durant lequel Kylian Mbappé a reçu un coup à la cheville gauche, le joueur n'est plus tout à fait le même. "Tôt ou tard on va devoir s'habituer à jouer sans Kylian", avait par ailleurs justifié Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain questionné par le journal l'Équipe, sur sa décision de faire sortir la star du ballon française à la mi-temps vendredi 1er mars lors du match PSG-Monaco.

Escalades des tensions

La veille du match PSG-Monaco, lors de la conférence de presse d'avant-match jeudi 29 février, Luis Enrique avait laissé entendre que le PSG sera encore meilleur sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Alors, le remplacement du numéro 7, objet d'une décision de Luis Enrique et non pour cause de blessure (même si l'attaquant avait pris un léger coup), a alimenté la l'idée selon laquelle il y aurait une mésentente entre les deux depuis que le premier ait annoncé son départ, à la fin de son contrat, pour rejoindre le Real Madrid. D'autant plus que le chef des Bleus avait déjà été remplacé à la 65e minute contre Rennes (1-1) dimanche dernier. "Il n'y a aucun problème. Il s'agit juste de gérer une situation de la manière, que je pense, être la meilleure, pour l'équipe", a nié l'entraîneur dans l'Équipe.

La presse espagnole surprise par la sortie de Kylian Mbappé

Les relations semblent moins fluides entre les deux et la situation a beaucoup fait réagir, notamment du côté espagnol, où on attend la venue de l'attaquant de pied ferme. Le quotidien sportif Diaro AS, a titré "Luis Enrique 'sanctionne' Mbappé et le fait sortir à la mi-temps" sur sa Une, rapporte RMC Sport. Puis, dans le papier consacré à la rencontre PSG-Monaco, le journal espagnol n'a pas manqué de souligner que Mbappé n'a pas regardé la fin du match avec ses coéquipiers, comme le veut "une règle tacite". "Les caméras ont filmé Mbappé souriant et discutant au téléphone, comme si le match n'allait pas reprendre. Puis il a signé des autographes et on l'a vu en tribunes avec sa mère, loin de l'image de sérieux qu'un club souhaite voir chez ses joueurs en plein match", souligne RMC Sport.

Ce nouvel épisode du feuilleton Mbappé intervient trois jours avant un match décisif pour la suite de la saison du PSG, le 8e de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse de la Real Sociedad. Le club champion de France s'était imposé 2-0 à l'aller, après un premier but signé... Kylian Mbappé.