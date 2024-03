Crise des agriculteurs : la FNSEA promet de nouvelles actions en mars

Alors que le gouvernement prône la discussion par l'intermédiaire de son ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a annoncé la reprise des actions de contestation des agriculteurs dans "les 15 jours qui viennent".

La colère ne faiblit pas. Alors que le Salon de l'agriculture vient de s'achever Porte de Versailles, le monde agricole ne semble pas satisfait des dernières annonces gouvernementales pour tenter de soulager la profession. Invité sur le plateau de BFMTV ce dimanche, le président de la FNSEA, principal syndicat agricole Arnaud Rousseau a exprimé son mécontentement et sa détermination en vue de la poursuite des mouvements de contestation des agriculteurs : "Les choses ne sont pas clairement terminées. On a besoin de réalisations concrètes. Le sujet est de rendre concrètes les annonces faites". Dans le même temps, le son de cloche diffère largement dans le camp de l'exécutif. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau estime lui que "le temps de la contestation (a) eu lieu" et préfère inviter les parties prenantes à se mettre "autour de la table" pour trouver des solutions.

"Les braises sont brûlantes, rien n'est fini"

Faut-il s'attendre à de nouvelles manifestations de la part des agriculteurs ? Selon toute vraisemblance, les 40 millions d'euros pour la filière bio et les quelques 100 millions d'euros pour les fruits et légumes n'ont pas dissipé les doutes. "Les braises sont brûlantes, rien n'est fini. Il y a des choses pas très claires en termes de simplification des normes et une forme de cacophonie sur le Green Deal" indiquait Arnaud Rousseau sur BFMTV ce week-end. Pour lui, un "décalage entre ce qui est dit au gouvernement et ce que disent les représentants de l'administration" reste l'un des problèmes principaux. Notamment concernant le contrôle annuel unique annoncé par le Premier ministre Gabriel Attal que certains organismes de contrôle jugent impossible selon Arnaud Rousseau. "Tant que l'on a pas de réponse claire, rien ne retombe" a lancé Arnaud Rousseau ce dimanche.

Et le rendez-vous est déjà pris. L'homme fort de la FNSEA a annoncé de nouvelles "actions sur le terrain". Notamment dans "les 15 jours qui viennent" au micro de BFMTV. "Penser que que tout s'arrêtera d'ici le rendez-vous avec le Président de la République dans une quinzaine de jours est une erreur". Alors, les manifestations et autres blocages devraient bien se poursuive dans les semaines à venir, jusqu'aux élections européennes prévues le 9 juin prochain et la parution de la nouvelle loi Egalim. Le président de la République Emmanuel Macron devrait rencontrer les organisations syndicales et les filières agricoles et viticoles "autour du 15 mars" pour déterminer les "attentes communes et dérouler un certain nombre de propositions", selon les mots de Marc Fesneau, ce dimanche.