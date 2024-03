Cancer de Kate Middleton : qu'est-ce que la "chimiothérapie préventive" que la princesse va devoir suivre ?

Kate Middleton a annoncé vendredi 22 mars être atteinte d'un cancer. Pour lutter contre la maladie, la princesse de Galles suit un traitement de "chimiothérapie préventive". Objectif, durée, efficacité… On vous dit tout sur ce traitement.

Le visage pâle, assise dans son jardin, Kate Middleton a annoncé être malade du cancer. La maladie a été diagnostiquée après l'opération abdominale que la princesse de Galle a subie fin février. La nouvelle a résonné comme une onde de choc en Grande-Bretagne. Mais Kate a tenu à rassurer ses concitoyens. "Je vais bien et je vais mieux chaque jour", a-t-elle déclaré précisant qu'elle avait commencé un traitement de "chimiothérapie préventive", rappelle Le Figaro.

Réduire la propagation du cancer

Les chimiothérapies sont destinées à tuer les cellules cancéreuses, explique le journal. En préventif, le traitement est généralement proposé après une opération pour "réduire le risque de propagation du cancer" dans l'organisme, explique Lawrence Young, professeur d'oncologie à l'Université britannique de Warwick dans la revue britannique Science Medias Centre, relayés par le quotidien français. Car même après une intervention chirurgicale réussie, "des cellules cancéreuses microscopiques peuvent rester tapies dans le corps sans pouvoir être détectées".

Jusqu'à six mois de traitement

Les régimes de chimiothérapie préventive ont tendance à durer de trois à six mois, mais la durée de ce traitement varie néanmoins en fonction de la nature du cancer. Il est administré en quatre ou six cycles qui peuvent durer 21 jours et "se compose[nt] d'une journée ou de quelques jours de chimio, puis d'un temps de récupération pour le corps", détaille Andrew Beggs, chirurgien à l'Université de Birmingham, rapporte Le Figaro.

Les cas de cancer en augmentation

À seulement 42 ans, Kate Middleton va donc devoir se battre contre la maladie comme son beau père le roi Charles III, lui âgé de 75 ans. Il faut parfois des semaines, voire des mois, pour se remettre du traitement. La semaine dernière, des recherches publiées dans le journal BMJ ont révélé que les cas de cancer chez les Britanniques âgés de 35 à 69 ans avaient augmenté au cours du dernier quart de siècle, indique Le Figaro. Ces travaux ont également révélé que le nombre de décès dus au cancer avait diminué de manière significative. Les personnes plus jeunes ont également plus de chances de survivre au cancer.