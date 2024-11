Une démission de Barnier et de son gouvernement en décembre 2024 ? Pourquoi c'est possible

Le gouvernement Barnier passera-t-il l'hiver ? La présentation du budget, qui ne convient pas à une majorité de députés, pourrait mettre un terme à son expérience à Matignon.

Michel Barnier pourrait bien retourner sur les pistes de ski de Savoie plus tôt que prévu. Le Premier ministre, qui glisse aux médias très régulièrement qu'il a accepté sa nomination sans nourrir d'ambition personnelle, pourrait rendre son tablier avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que l'adoption du budget 2025, sur lequel il travaille activement avec son gouvernement depuis son arrivée à Matignon, ne trouve pas de consensus chez les parlementaires.

C'est même désormais très clair : Marine Le Pen se place désormais dans l'optique d'une censure du gouvernement sur la présentation du budget. La présidente des députés RN, interrogée sur RTL le 20 novembre, avait posé des impératifs à Michel Barnier, exigeant de manière assez vague que le "pouvoir d'achat des Français soit préservé". Ce lundi 25 novembre, l'étau se resserre. Marine Le Pen s'est entretenue dans la matinée avec le chef du gouvernement et elle ne semble pas avoir obtenu de gages : "Michel Barnier m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. J'ai répété les lignes rouges du RN", a-t-elle dit, considérant comme très probable l'hypothèse que le RN vote la motion de censure en cas de l'utilisation du 49.3. "Nous verrons si le propos d'aujourd'hui fait son chemin, mais rien n'est moins sûr", a-t-elle dit.

La menace est désormais concrète, d'autant que la position de tous les partis du NFP - dont le PS - est unanime : avec une motion votée par le RN, l'Assemblée est arithmétiquement en mesure de faire tomber Michel Barnier.

La présidente des députés RN se sait désormais au centre du jeu. Mais ses demandes sont très nombreuses : "Taper sur les entreprises et les retraités, c'est inadmissible, [...] l'augmentation de 6 milliards qu'il envisage sur le prix de l'électricité est inadmissible pour nous", a-t-elle fait savoir. Et ses exigences peuvent donner des sueurs froides au gouvernement : le moindre impact sur le pouvoir d'achat des Français serait considérée comme une ligne rouge. Compte tenu des 40 milliards d'économies - dont des mesures sur des remboursements de santé - et des quelques 20 milliards d'impôts présentés par les ministres de Bercy, il ne semble y avoir aucun doute que le pouvoir d'achat des Français sera atteint. "C'est une ligne rouge. Et si effectivement cette ligne rouge est dépassée, eh bien nous voterons la censure", a pourtant insisté Marine Le Pen.

M. Barnier a confirmé mi-novembre dans les colonnes de Ouest-France qu'il engagerait "probablement" la responsabilité de son gouvernement en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permettrait une adoption du budget sans vote au Parlement. "Le problème n'est pas celui du 49.3. Le problème est ce qu'il y aura dans le budget. Est-ce que Monsieur Barnier va respecter l'engagement qu'il a pris de s'attacher à ce que les groupes d'opposition puissent reconnaître dans son budget des éléments qui leur paraissent essentiels ?", s'est interrogé Marine Le Pen le 20 novembre.

Quelle victoire pour Marine Le Pen ?

Le Premier ministre peut-il encore convaincre Marine Le Pen ? Il faudrait pour cela lui offrir des gages et quelques mesures qu'elle pourra présenter comme une victoire politique "Il a l'embarras du choix", indique à Politico un soutien politique de Michel Banier, qui évoque le contre-budget "très raisonnable et chiffré" du RN. Selon les informations de BFMTV, l'extrême droite décidera lors du vote du budget en Commission mixte paritaire (CMP), qui tentera de mettre d'accord députés et sénateurs après le 12 décembre.

Reste que Marine Le Pen peut décider de l'avenir politique du locataire de Matignon, mais aussi de la manière dont vont s'écrire les prochains chapitres du feuilleton politique. Les ministres de Michel Barnier ont désormais les yeux rivés sur l'horloge : il est probable que le Premier ministre mette un terme au débat, en anticipant un blocage, en utilisant l'article 49.3, sans doute à la fin des discussions en CMP. Et il n'aura alors plus la main.

Si le RN provoque la chute du gouvernement, elle satisfera très probablement de nombreux électeurs et militants de son parti dont beaucoup ne comprennent pas le soutien tacite du RN à Michel Barnier. La crise politique provoquée pourrait aussi servir les intérêts de Marine Le Pen, qui changerait les priorités politiques au moment où sa condamnation pour détournements de fonds publics est attendue, début janvier.