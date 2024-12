Sébastien Lecornu nommé Premier ministre ? Pourquoi Marine Le Pen pourrait ne pas le censurer

Anticipant la censure de Michel Barnier, le chef de l'Etat chercher déjà un nouveau Premier ministre. Plusieurs noms sont évoqués, mais celui du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, semble retenir l'attention.

Régulièrement cité parmi les prétendants à Matignon, Sébastien Lecornu apparaît une nouvelle fois en bonne posture. Rien n'est officiel tant que le gouvernement de Michel Barnier est encore en place, mais alors que l'exécutif devrait être poussé à la démission par une motion de censure votée ce mercredi 4 décembre, Emmanuel Macron a déjà entamé les prospections pour trouver le futur Premier ministre. Et ce depuis la semaine dernière selon les indiscrétions de plusieurs médias.

Le chef de l'Etat a multiplié les rendez-vous physiques et téléphoniques avec différents interlocuteurs jouant le rôle de conseils pour tester des hypothèses, et dresser une liste de prétendants à même d'obtenir le soutien d'une majorité de députés ou à défaut d'éviter une motion de censure. Parmi d'autres noms, Sébastien Lecornu semble retenir l'attention d'Emmanuel Macron.

Plusieurs fois cité pour Matignon

Celui qui est ministre depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron possède le CV du professionnel de la politique : assistant parlementaire à 19 ans, maire de Vernon à 27, président du département de l'Eure à 28 et propulsé au gouvernement à 31. Il joue sa partition en toute discrétion et a grimpé les échelons gouvernementaux passant de secrétaire d'Etat à la Transition écologique en 2017 à ministre des Armées en 2022. Entre temps, il a été nommé ministre délégué chargé à la Cohésion territoriale et ministre des Outre-Mer. Une longévité et des promotions successives signes de la confiance que lui accorde le chef de l'Etat et de certaines compétences. Sébastien Lecornu a d'ailleurs plusieurs fois été cité parmi les prétendants à Matignon lors des derniers remaniements, dès la fin d'année 2023 quand le Président cherchait le remplaçant d'Elisabeth Borne.

Capable de parler et négocier avec le RN ?

L'homme de 38 ans , peu connu du grand public malgré sa fonction de ministre, n'irrite pas l'opinion publique et semble aussi faire consensus auprès des diverses oppositions. C'est là un point fort indéniable pour un futur Premier ministre qui devra réussir là où Michel Barnier a échoué : constituer une majorité en s'assurant le soutien de la Droite républicaine tout en ouvrant le dialogue avec les élus du Rassemblement national et, si possible, les socialistes.

A ce jeu, Sébastien Lecornu peut tirer son épingle du jeu puisqu'il est issu de la droite de l'UMP, entretient de très bonnes relations avec certaines figures de la droite, mais échange aussi avec les têtes du RN dont Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le ministre a déjà traité avec le parti à la flamme et en juillet dernier Libération révélait sa participation à un dîner chez Thierry Solère, l'un des principaux conseiller d'Emmanuel Macron, en présence de Marine Le Pen. Des échanges qui empêchent, a priori, la cheffe de file de l'extrême droite de reprocher une forme de mépris comme elle l'a fait avec Michel Barnier. Et qui suggèrent la possibilité de tenir des négociations entre le ministre et la députée.

Le dialogue et les compromis entre la gauche et Sébastien Lecornu semblent cependant moins évidents, mais pas impossibles à en croire ses proches. "Il parle à tout le monde. Même LFI a reconnu sa méthode lors de la loi de programmation militaire", a vanté un ami du ministre des Armées auprès de RTL.

Une proximité avec Macron synonyme de handicap, ou pas

Si Sébastien Lecornu coche de nombreuses cases, son profil souffre d'un détail : c'est un marconiste de la première heure qui a quitté Les Républicains pour rejoindre le parti du président de la République dès 2017. Le ministre étant depuis devenu un proche d'Emmanuel Macron, sa nomination ne permettrait pas le changement de ligne politique attendu depuis les législatives de 2024.

Le scrutin organisé après la dissolution a été remporté par l'alliance de la gauche, mais ce qui a vraiment marqué ces élections c'est la défaite du camp macroniste et l'émergence d'une Assemblé tripartite dans laquelle une majorité peine à se former. Mais une chose est sûre, le parti présidentiel a été en partie désavoué et placer un de ses membres à Matignon pourrait être vu comme une nouvelle négation des résultats des législatives après la nomination de Michel Barnier, dont la famille politique ne compte que 45 députés. Pour autant, selon Le Point, Emmanuel Macron serait bien tenté de nommer un Premier ministre issu du bloc central, et donc de son camp.