Résultat des législatives 2024 : les scores actualisés, LFI perd son avance

Les résultats de 2e tour de ces législatives ont créé la surprise : le RN est nettement distancé, le NFP est le premier groupe de députés. LFI a perdu son avance sur le PS et EELV au sein de l'union de gauche.

L'essentiel

Que retenir des résultats du second tour des élections législatives 202 ? La gauche parvient à constituer le premier bloc politique en nombre d'élus, l'ex-majorité présidentielle forme le deuxième grand bloc, le Rassemblement national enregistre une défaite consécutive à la constitution d'un front républicain dans de nombreuses circonscriptions. Mais d'autres mouvements peuvent être observés. Au sein de la gauche, La France insoumise perd son avance et son hégémonie sur le reste de ses partenaires : les socialistes auront entre 60 et 64 sièges (contre 31 en 2022), EELV entre 33 et 36 sièges, le PC plus de 10 sièges. LFI aura entre 73 et 80 députés (contre 75 lors de la dernière législature) peut donc être mis en minorité au sein du NFP.

Voici les projections en nombre de sièges, selon les estimations Ipsos pour France Télévisions et Radio France à 22h19. Celle-ci ont vocation à être actualisées.

NFP : 177 à 192 sièges

177 à 192 sièges ENSEMBLE : 152 à 158 sièges

152 à 158 sièges RN et alliés : 138 à 145 sièges

138 à 145 sièges LR : 63 à 67

63 à 67 DVG (hors NFP) : 14

14 UDI et DVC : 7

7 Autres : 9 à 10

Aucun bloc n'est en mesure de former une majorité solide à l'issue des résultats de 2e tour des législatives. Gabriel Attal a indiqué qu'il présenterait sa démission à Emmanuel Macron lundi, mais qu'il continuerait à assumer sa fonction sa fonction "aussi longtemps que le devoir l'exigera". Jean-Luc Mélenchon a déjà appelé le chef de l'Etat à nommer un Premier ministre de gauche. Mais pour l'heure, on ignore comment et avec qui ce dernier entend gouverner.

Emmanuel Macron joue la montre. Il a fait publier un communiqué de l'Elysée, appelant à la "prudence" à la lecture des résultats et souhaite attendre que l’Assemblée nationale "se structure" avant de nommer un nouveau chef du gouvernement. Les élus ont jusqu'au 18 juillet pour former leurs groupes parlementaires, l'attente peut donc être longue. Le chef de l’Etat compte "à ce stade" se rendre au sommet de l’OTAN aux Etats-Unis et devrait partir ce mercredi.