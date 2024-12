Sébastien Lecornu, Premier ministre : une piste qui revient sur le fil ?

L'éventuelle nomination de Sébastien Lecornu à Matignon prend de l'épaisseur ce vendredi matin. Le nom du futur Premier ministre pourrait être dévoilé en toute fin de matinée.

Il faut trouver un remplaçant à Michel Barnier et, comme souvent, Sébastien Lecornu apparaît comme un prétendant à Matignon. Son nom revient avec insistance sur les plateaux de télévision ce vendredi matin, notamment après l'entrevue de 1h45 de François Bayrou avec Macron, qui n'a été suivie d'aucune communication officielle de l'Elysée. Le maire de Pau aurait-il été recalé ? Impossible de le dire pour l'instant, en revanche, la rumeur menant au ministre démissionnaire des Armées Sébastien Lecornu commence à prendre de l'ampleur. France Info et BFMTV indiquent notamment que son nom circulerait toujours pour entrer à Matignon. Dans le même temps, BFMTV précise ce vendredi matin "qu'aucun rendez-vous avec le président ne figure à son agenda, ni ce matin, ni cet après-midi".

Jusqu'à jeudi, il était le favori du président de la République qui cherche un nouveau Premier ministre. Mais des voix du bloc central se sont élevées contre une nomination du ministre des Armées à Matignon. Des macronistes, des démocrates et des philippistes auraient considéré le prétendant comme "un élément bloquant si l'objectif [du futur gouvernement] était de ne plus dépendre de Marine Le Pen", rapporte BFMTV. Les mêmes craignaient que Sébastien Lecornu ne mène des négociations trop décomplexées avec le Rassemblement national. La faute aux précédents échanges du ministre avec les figures de proue de l'extrême droite, notamment lors d'un dîner chez Thierry Solère révélés l'été dernier par Libération. Le ministre qui a participé à tous les gouvernements depuis la première élection du chef de l'Etat en 2017 rappelait ce jeudi 5 décembre que "c'est le président de la République qui nomme" le Premier ministre.

Pour rappel, Sébastien Lecornu a été assistant parlementaire à 19 ans, maire de Vernon à 27, président du département de l'Eure à 28 et propulsé au gouvernement à 31. Il joue sa partition en toute discrétion et a grimpé les échelons gouvernementaux passant de secrétaire d'Etat à la Transition écologique en 2017 à ministre des Armées en 2022. Entre temps, il a été nommé ministre délégué chargé à la Cohésion territoriale et ministre des Outre-Mer.

Des relations (trop) cordiales avec le RN ?

Outre son profil qui traduit une certaine connaissance des institutions, ce sont les relations qu'entretient Sébastien Lecornu avec les différentes forces politiques qui pourraient l'aider à accéder à Matignon. Mais Emmanuel Macron devrait plutôt se diriger vers un "gouvernement d’intérêt général représentant toutes les forces politiques qui puissent y participer ou, à tout le moins, qui s’engagent à ne pas le censurer", en privilégiant l'option d'une coalition ou d'un pacte de non-censure entre la droite, le bloc central et la gauche qui pourrait se limiter au PS.

Sébastien Lecornu, qui a rejoint le parti macroniste dès 2017, est initialement issu de la droite de l'UMP et de LR. Il a gardé de bons rapports avec certains poids lourds de celle-ci, mais s'est aussi brouillé avec d'autres comme Laurent Wauquiez qui dirige le groupe de députés de la droite rapporte BFMTV. S'il parait en mesure d'éviter une censure automatique du RN puisqu'il a déjà mené des négociations fructueuses avec le parti, comme sur la loi de programmation militaire, et qu'il a des relations respectueuses avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, cela pourrait ne pas suffire pour cocher toutes les cases réclamées par le président pour son futur Premier ministre.

En effet, c'est avec la gauche que le ministre des Armée pourrait avoir plus de mal à négocier. Pour autant, Sébastien Lecornu a tendu la main au PS ce jeudi 5 décembre sur RTL. "J'appelle à ce qu'on puisse tout faire [...] pour permettre au PS de sortir du chemin dans lequel il s'est mis ces dernières semaines et ces derniers mois", a-t-il déclaré en référence au rapprochement du parti de gauche avec LFI. "Il faudra bien discuter et faire preuve de compromis", a-t-il ajouté. Le PS sera-t-il réceptif à ses propos ? Le dialogue ne semble toutefois pas envisageable entre Sébastien Lecornu et LFI, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le coordinateur du parti insoumis, Manuel Bompard a d'ailleurs assuré que "si [le ministre] était nommé comme Premier ministre, nous chercherions à le censurer" sur le même média.

Sa proximité avec Macron : un frein pour Matignon

Si Sébastien Lecornu coche certaines cases, il pourrait souffrir d'un autre détail : sa proximité avec Emmanuel Macron. L'homme est souvent aux côtés du chef de l'Etat, encore ces derniers jours il a accompagné le Président dans son voyage en Arabie Saoudite. L'occasion de discuter d'une possible nomination ? Le sujet n'a pas été abordé a indiqué le possible prétendant à Matignon.

Le nomination de Sébastien Lecornu, un macroniste de la première heure, ne permettrait pas le changement de ligne politique attendu depuis les législatives de 2024. Le scrutin organisé après la dissolution a été remporté par l'alliance de la gauche, mais c'est la défaite du camp macroniste et l'émergence d'une Assemblé tripartite dans laquelle une majorité peine à se former qui ont vraiment marqué ces élections. Alors nommer une personnalité issue du parti présidentiel désavoué pourrait être vu comme une nouvelle négation des résultats des législatives après la nomination de Michel Barnier, dont la famille politique ne compte que 45 députés.