"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 10 février 2021, 8 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – 8 millions d'euros sont mis en jeu ce mercredi 10 février 2021, pour le nouveau tirage du Loto. Il vous reste plusieurs heures pour tenter de remporter ce jackpot.

Mercredi neigeux, mercredi heureux ? Ce 10 février 2021, 8 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Et il vous reste plusieurs heures pour y participer. Si vous ne souhaitez pas braver la neige pour vous rendre chez votre buraliste, vous avez la possibilité de jouer en ligne, grâce à l'application ou au site dédiés. Une fois l'achat de la grille validé, il vous faudra sélectionner vos cinq chiffres fétiches, ainsi qu'un numéro chance. Les résultats du Loto sont ensuite communiqués à partir de 20h40 environ, et repris sur notre page.

Au-delà du jackpot mis en jeu chaque soir, 8 millions d'euros ce mercredi 10 février 2021, plusieurs éléments vous permettent de remporter une certaine somme. Par exemple, le code Loto permet à 10 gagnants de remporter 20 000€ garantis. Il est attribué automatiquement pour tout achat d'une grille de Loto, comme le précise la FDJ. Enfin, vous pouvez choisir de jouer à Joker+, et obtenir ainsi une chance en plus de gagner. Il vous suffit de miser 1 euro ou 2 euros par jeu, puis le numéro Joker+ est généré aléatoirement. Concernant le jackpot, plus compliqué à toucher, il vous faudra avoir l'ensemble de la combinaison gagnante pour l'obtenir.