"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 février 2021, 202 millions d'euros en jeu"

Ce vendredi 19 février 2021, c'est un tirage exceptionnel de l'Euromillions que propose la Française des jeux (FDJ) : pas moins de 202 millions d'euros sont mis en jeu, une somme époustouflante qui devrait transformer à jamais la vie de l'heureux gagnant !

La Française des jeux (FDJ) a mis les petits plats dans les grands, ce vendredi 19 février 2021, en proposant un jackpot exceptionnel de 202 millions d'euros, une très belle somme pour changer radicalement sa vie du jour au lendemain. Avec un tel gain, le ou les gagnants ont la possibilité de réaliser tous leurs rêves les plus fous : refaire sa vie sur une île paradisiaque, créer son entreprise, concrétiser un tour du monde… Plus rien n'est hors de portée. Les parieurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance à ce tirage fou de l'Euromillions, dont les résultats complets seront dévoilés sur cette page vers 21h30.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent respecter certaines règles. Il faut dans un premier temps acquérir une grille à 2,50 euros, auprès d'un buraliste ou en ligne, sur le site ou l'application de la Française des jeux. Ensuite, il faut cocher cinq numéros et deux numéro étoiles. Afin de booster ces probabilités de gain, il est possible de choisir davantage de numéros ou de numéros étoiles en réglant quelques euros supplémentaires. Par exemple, l'option Étoile+ est à un euro et permet d'augmenter ses chances de 25 %. Certaines techniques de jeu peuvent permettre d'optimiser ses chances de gain : par exemple, saviez-vous qu'il n'était pas nécessaire de jouer à chaque tirage pour augmenter ses probabilités ? Au contraire, jouer à quelques occasions, tous les mois par exemple, mais en remplissant à chaque fois plusieurs grilles, peut vous permettre de réhausser vos chances de remporter (au moins) un petit quelque chose...