"Résultats du Loto et de l'Euromillion : deux tirages de Noël ce 24 décembre 2021"

RESULTATS LOTO ET EUROMILLIONS - Exceptionnel. Ce vendredi 24 décembre, la Française des jeux vous propose de remporter 68 millions d'euros à l'occasion de ce nouveau tirage de l'Euromillions et 15 millions d'euros pour le grand jeu de Noël du Loto.

[Mis à jour le 24 décembre à 17h30] En ce soir de réveillon, quoi de mieux que remporter des millions ? La Française des jeux a décidé de vous gâter ce soir, en attendant le Père Noël. La FDJ vous propose de gagner 68 millions à l'occasion d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Mais ce n'est pas tout. La Française des jeux vous donne l'occasion de jouer au Loto de Noël et ses 15 millions à remporter. Pour jouer, rien de bien compliquer, il suffit de vous rendre dans votre bureau de tabac. Vous pouvez également jouer en ligne. Peu importe votre façon de prendre part à ce jeu, le plus important c'est de cocher vos cases car, comme aime le rappeler la FDJ, 100 % des gagnants ont participé.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Pour remporter les 15 millions d'euros lors de ce tirage exceptionnel du Loto, il faut avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cochez les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.