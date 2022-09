"Grève générale du 29 septembre : manifestations, perturbations... Le point complet"

GREVE 29 SEPTEMBRE. Grève générale. Tel est le mot d'ordre pour la journée du jeudi 29 septembre 2022. Mais dans les faits, qui va faire grève ? Transports, écoles, hôpitaux... Les prévisions des perturbations attendues.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 20h14] Dans un contexte inflationniste, de crise énergétique, et alors que l'exécutif compte remettre sur la table le fâcheux sujet des retraites, les syndicats veulent, plus que jamais, faire entendre leur colère. Après un premier jeudi de mobilisation la semaine dernière, ce 29 septembre, la CGT, FDU et Solidaires appellent désormais à la grève générale. Plusieurs secteurs répondront à l'appel, parmi lesquels l'école, les transports ou encore la santé. Quelles sont les prévisions ? Doit-on s'attendre à un jeudi noir ? Les écoles seront-elles fermées ? Quid des services de santé ?

Quels secteurs sont concernés par la grève ce 29 septembre ?

Compte-tenu de l'absence de deux principaux syndicats, la mobilisation ne devrait pas être historique dans les cortèges. Par ailleurs, il est à noter que des jours de grève entraînent une suspension du salaire. Compte-tenu des difficultés financières des Français actuellement, la réflexion de se mobiliser ou non est d'autant plus centrale. Certains privilégieront-ils peut-être un mouvement en week-end, à l'image de la mobilisation organisée par la gauche le dimanche 16 octobre 2022, une "initiative nationale [qui] s'inscrira dans la continuité des mobilisations engagées par les syndicats et associations", ont fait savoir dans leur communiqué La France insoumise, le Parti socialiste ainsi qu'Europe Écologie-Les Verts et d'autres organisations, le 16 septembre dernier. L'événement est présenté comme une "grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique". Toutefois, là encore, tout le monde ne participera pas. Le Parti communiste ainsi que les syndicats ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne répondront pas à l'appel. Voici tout de même à quoi s'attendre ce jeudi 29 septembre 2022 :

Grève à la SNCF

La SNCF sera mobilisée ce qui impactera fortement le trafic ferroviaire. C'est la circulation des trains TGV INOUI, OUIGO, TER et Transilien (RER, Lignes H, J, N, R) qui sera impactée sur certaines lignes, du mercredi 28 septembre à 19h00 au vendredi 30 septembre à 8h. Les sites internet de la SNCF et ceux correspondant aux TER afficheront l'état de la circulation le jour J. La SNCF a indiqué que la mise à jour de la circulation de train sera faite au plus tard ce mercredi 28 septembre à 17h sur le site de la SNCF ou via les réseaux sociaux. Il a déjà été annoncé qu'en Normandie seulement un train sur trois circulera, sans trajets alternatifs en bus. Dans des propos rapportés par Ouest France, la compagnie ferroviaire a justifié cette décision "suite à la pénurie de chauffeurs à laquelle sont actuellement confrontées les sociétés de transport routier".

Grève dans les transports urbains

Les transports en commun (bus, trams, métros) seront aussi impactés par les chauffeurs grévistes. Vérifiez le site internet de vos service de transport afin de connaitre les prévisions de circulation. Certaines villes comme Rennes auront un trafic lourdement touché par la grève, nombreuses lignes de bus fonctionneront au ralenti ce 26 septembre entre 10h et 16h30 ; d'autant qu'une déviation sera mise en place pour éviter le centre ville où se réuniront les manifestants.

Grève à la RATP

Un préavis de grève interprofessionnel a été annoncé par la CGT-RATP. Le site internet du réseau de transport parisien donne plus de détails quant aux perturbations à venir dans les transports parisiens. Il n'y aurait pas de perturbations impactant les trajets du métro parisien. Pour le RER exploité par la RATP, pas de perturbations prévues sur le RER A ; cependant, le RER B le trafic sera perturbé avec trois trains sur quatre en moyenne. Les usagers de bus de la capitale devront parfois trouver des solutions alternatives car la RATP annonce environ deux bus sur trois "avec certaines lignes très perturbées". Le trafic des tramways sera moins impacté avec neuf trams sur dix, sauf la ligne du T3A, elle circulera uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry avec un tramway sur deux.

Les lignes du RER C et du RER D, gérés par la SNCF, seront également perturbées. Pour le RER C, les usagers devront prévoir trois trains sur quatre. Les trajets du RED D seront encore plus perturbés, il faudra s'attendre à voir passer un train sur deux.

Grève dans les transports routiers, maritimes, et l'aviation

La fédération des transports routiers SUD-SOLIDAIRES a déposé un préavis de grève la journée du 29 septembre. Le trafic maritime pourrait aussi être impacté car la fédération nationale des ports et docks CGT a appelé à la mobilisation sur une durée de 4 heures. Le secteur de l'aviation sera aussi impacté par cette grève interprofessionnelle, l'aéroport de Toulouse-Blagnac affirme que la grève impactera le contrôle aérien du 28/09 à 20h au 30/09 à 6h30.

Grèves dans les écoles et l'Education nationale

Les écoles maternelles et primaires ont l'obligation de se déclarer grévistes au préalable. Les enseignants qui se mobilisent ont l'obligation de prévenir au préalable les conditions d'accueil aux parents, 48h avant le jour de mobilisation. Malgré la grève, les enfants ont l'obligation d'être accueillis comme précisé dans la loi du 20 août 2008, créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Pour ces établissements, les familles auraient dû être prévenues au plus tard mardi 27 septembre au soir.

D'après Le Parisien, environ un professeur sur cinq s'apprête à répondre à l'appel. Rien que dans la capitale, le quotidien régional affirme qu'il y aura 40% de grévistes parmi les professeurs des écoles et que 10% des écoles devraient être fermées jeudi. En Seine-Saint-Denis, quasiment un professeur sur deux sera en grève (48%). À Marseille, croit encore savoir Le Parisien, ce ne sont pas moins de 300 écoles qui n'ouvriront pas leurs portes. Le quotidien note toutefois des disparités entre les territoires ruraux, où la mobilisation devrait être nettement moins suivie, et les grandes villes, où de nombreux professeurs devraient débrayer.

À noter que les établissements du secondaire, les collèges et les lycées ne peuvent savoir quels enseignants seront absents, car ces derniers n'ont pas l'obligation de se déclarer gréviste à l'avance. Difficile donc pour l'heure de savoir exactement à quoi s'attendre. Néanmoins, un proviseur questionné par Le Parisien souligne que "le thème des salaires est très sensible chez les enseignants". De ce fait, le mouvement pourrait être particulièrement suivi. "Certains professeurs qui d'habitude ne sont pas mobilisés semblent vouloir se mettre en grève", ajoute-t-il.

Le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) en association avec la FSU réclame dans l'immédiat, l'augmentation des rémunérations d'au moins 10% "pour préserver les conditions de vie de l'ensemble des agentes et agents du service public", "un rattrapage des pertes de pouvoir d'achat" et "une revalorisation des carrières". La CGT des Services Publics appelle aussi les Atsem (agents territoriaux présents dans les classes des écoles maternelles) à se mobilier. Les services comme la restauration scolaire, les activités périscolaires et les crèches pourraient également être impactés.

Grève dans les services publics et la santé

Les fonctionnaires sont appelés à participer à la grève nationale (mairie, services publics…). La Fédération CGT santé action sociale appelle aussi les secteurs de la santé, de la protection de l'enfance, du handicap et du grand âge à rejoindre la mobilisation. La mobilisation dans le monde hospitalier a eu lieu avant ce 29 septembre. Les trois syndicats hospitaliers signataires la FO, la CFDT, l'UNSA avaient lancé un préavis de grève dès le mardi 27 septembre. Certains hôpitaux y ont répondu, une partie du personnel de l'hôpital de Brocéliande était en grève manifestant contre la surpression des lits, la fermeture du service de soin et "des conditions de travail dégradées". Ce même mardi en Moselle une trentaine de soignants, et membres de l'hôpital Robert-Pax de Sarreguemines ont fait part de leurs mécontentements pour manque de personnels.

Où ont lieu les manifestations du 29 septembre 2022 ?

La CGT a dévoilé une carte interactive pour visualiser où seront les lieux de rassemblement. Dans des propos rapportés par la Voix du Nord, la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti, annonce plus de 200 lieux de mobilisations. Une source policière a déclaré à l'AFP que le rassemblement parisien réunirait "entre 3000 à 6000 personnes". Un chiffre en déca des autres manifestations lors des grèves du 27 janvier et du 17 mars 2022.

Paris : Manifestation à 14h, Place Denfert-Rochereau

Rennes : Manifestation à 11h, Place Charles-de-Gaulle

Bordeaux : Manifestation à 11h30, Place de la République

Carcassonne : Manifestation à 14h, Portail des Jacobins

Toulouse : Manifestation à 14h, Place Arnaud Bernard

Rouen : Manifestation à 10h, Cours Clémenceau

Caen : Manifestation à 11h, Place St Pierre

Nice : Manifestation à 10h, au Jardin Albert

Marseille : Manifestation à 10h aux Mobiles (en haut de la Canebière)

Quelles sont les revendications des grévistes ?

L'une des principales revendications de cette mobilisation générale est l'opposition des syndicats à la très critiquée réforme des retraites impliquant un recul à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Ce 27 septembre au micro de BFMTV, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a exhorté Emmanuel Macron à faire preuve "d'un peu plus d'humilité" à ce sujet considérant qu'il devait "écouter" car la majorité des Français serait contre cette réforme qu'il a qualifié "d'aberration". Pour le secrétaire général de la CGT, "quand il y a autant de chômeurs dans ce pays garder plus longtemps ceux qui ont du boulot au boulot, ça veut dire empêcher ceux qui n'en ont pas d'en trouver."

La CGT, dans son communiqué, réclame une "réelle réflexion autour des salaires". Pour les travailleurs "remplir le réfrigérateur, accéder à la culture, partir en vacances devient en effet de plus en plus difficile". Voici les principales revendications :

augmenter le SMIC brut à 15 € de l'heure, contre 11,07 € actuellement ;

un revenu au niveau du SMIC pour les personnes sans emploi ;

une allocation autonomie pour les étudiants et les jeunes en recherche d'un premier emploi ;

une revalorisation des pensions de retraite (minimum de 2 000 € brut) ;

égalité salariale entre les hommes et les femmes ;

un salaire de base minimum en fonction du niveau de qualification (au moins 2 800 € pour un BAC, 3 200 € pour un BTS-DUT…) ;

un meilleur salaire pour les apprentis ;

abaissement du taux de TVA à 5,5 % pour les produits de première nécessité ;

baisser les loyers ;

la diminution des prix des carburants ;

l'arrêt des exonérations des cotisations fiscales et sociales.

D'autres grèves en perspective ?

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de l'émission de Sonia Mabrouk ce lundi 26 septembre a prévenu d'un risque de forte mobilisation si la réforme des retraites passait en force. Il a informé qu'il y aurait "une opposition qui sera frontale, de la part des organisations syndicales et notamment de la CFDT". Le 3 octobre prochain seront invités dans les locaux de l'UNSA l'ensemble des syndicats Français. Peut-être l'occasion de s'accorder sur la date d'une future grève nationale ?