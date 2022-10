Grève du 18 octobre : après les raffineries, EDF, la SNCF et les lycées ! Le mouvement généralisé ?

GREVE 18 OCTOBRE. La CGT appelle à une "grève nationale interprofessionnelle" organisée le mardi 18 octobre 2022 et le syndicat pourrait encore étendre la manifestation à toutes les entreprises publiques ou privées. Qui est concerné ?

Est-ce qu'un mouvement de grève de grande ampleur se prépare pour le mardi 18 octobre 2022 ? Les syndicats et notamment les représentants de la CGT multiplient les appels pour organiser une "grève nationale interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions". Mais ce jeudi, il est désormais question d'une grève élargie à "toutes [les] entreprises [du secteur] de l'énergie". Le mouvement social est déjà bien entamé avec plusieurs centrales nucléaires d'EDF en grève et surtout six des huit raffineries françaises à l'arrêt. La grève dans les sociétés pétrolières, responsable de la pénurie de carburant, et surtout la réquisition d'une raffinerie par le gouvernement sont à l'origine de ces appels à une grève généralisée. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a d'ailleurs jugé au micro de BFMTV ce jeudi 13 octobre, au lendemain de la réquisition, que l'action de l'exécutif est "une connerie" qui met "le feu aux poudres". Les syndicats considèrent que la réquisition forcée méprise leur grève et les raisons pour lesquelles ils bloquent les raffineries, leurs revendications d'augmentation salariale en tête. Visiblement elle renforce aussi la colère des salariés déjà "sous-estimée dans le monde du travail" selon le représentant de la CGT. "Dès la semaine prochaine un nouvel appel à grèves et manifestations dans toutes les entreprises, publiques comme privées" pour le 18 octobre sera lancé a souligné Philippe Martinez.

Qui appelle à faire grève le 18 octobre ?

Les appels à la grève générale ou du moins étendue le mardi 18 octobre ne manquent pas. Ils gonflent ce jeudi 13 octobre sous l'impulsion des syndicats des raffineries qui bloquent plusieurs établissements et font grève depuis le 27 septembre. Mais ce sont plus largement les secteurs de l'énergie qui sont actifs dans le mouvement notamment plusieurs centrales nucléaires, celles de Gravelines (Nord), de Tricastin (Drôme), de Cruas (Ardèche), de Bugey (Ain) et de Cattenom (Moselle). A l'annonce de la CGT, toujours ce jeudi, pour étendre encore la grève ce sont toutes les entreprises qui œuvrent dans le secteur de l'énergie qui sont appelées à se joindre la mobilisation.

Reste que d'autres secteurs où des grèves sont également en cours ont entendu le message de la CGT et comptent y répondre favorablement notamment chez les cheminots. "Nous allons répondre à l'appel à l'élargissement de la mobilisation" a fait savoir à l'AFP Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots, le premier syndicat de l'entreprise. "Les cheminots se projettent beaucoup dans les revendications salariales et ils sont aussi révulsés par la réquisition. Ils se disent : les prochains, c'est nous. Nous réunissons notre bureau fédéral jeudi 13 octobre à 14 heures. Nous serons en grève le mardi 18 octobre et peut-être même au-delà", a-t-il poursuivi. A la SNCF, d'autres syndicats sont susceptibles de prendre part à la grève du 18 octobre comme SUD-Rail.

Avant même l'appel des grévistes des raffineries à faire grève, la journée du mardi 18 octobre était déjà annoncée comme une journée de mobilisation dans les lycées professionnels. Mais dans une optique de convergence des luttes, les grèves pourraient se tenir simultanément. D'autant que selon Philippe Martinez l'appel à la grève du 18 octobre pourrait prochainement s'étendre à toutes les entreprises publiques ou privées et tous secteurs confondus.

Pourquoi les syndicats appellent-ils à faire grève le 18 octobre ?

Ce sont des motivations salariales et la demande d'une hausse des salaires de 10% qui est à l'origine des grèves dans les raffineries. Ce sont aussi elles qui justifient l'appel à la grève du 18 octobre mais d'autres revendications s'ajoutent notamment la dénonciation des réquisitions décidées par le gouvernement, signes selon les syndicats de dénigrement des revendications salariales. La hausse des salaires est aussi la motivation principale des syndicats de la SNCF partant pour se joindre au mouvement comme ceux des centrales nucléaires qui réclament une augmentation de 5% de leur salaire brut.

Du côté des lycées, les syndicats n'appellent pas à militer pour demander une augmentation de leur salaire mais pour dénoncer la réforme des lycées professionnels souhaités par Emmanuel Macron. Dans un communiqué, ils pointent du doigt l'absence de concertation en plus d'une feuille de route floue et arrivée tardivement pour des changements brutaux et lourds de conséquences. Pour tous les syndicats engagés, "l'urgence est de renforcer les lycées professionnels et de donner plus de temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tous les élèves".