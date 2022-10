"DIRECT. Grève du mardi 18 octobre : toutes les perturbations, où sont les manifestations ?"

GREVE 18 OCTOBRE. Les premières perturbations de la grève nationale interprofessionnelle du 18 octobre sont déjà visibles dans les transports. Les écoles ou encore la fonction publique doivent aussi être affectées par la mobilisation. Plus d'une centaine de manifestations sont attendues ce mardi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:47 - Les salariés de Monoprix en grève Nombreux salariés de l'enseigne française Monoprix sont en grève. Le média régional Le Télégramme, a indiqué que 15 salariés sur 19 emplois de Monoprix Brest, sont en grève, réclamant une revalorisation salariale et plus d'embauches dans l'enseigne. A Paris, les employés de Monoprix Montparnasse ont été rejoint par trois députés de la France insoumise, Thomas Portes, Rachel Keke et Eric Coquerel. 10:33 - Départ de plusieurs cortèges en France Les premières manifestations ont commencé ce matin, comme à La Roche-sur-Yon (Vendée), Châteauroux (Indre), Cambraix (Nord), Besançon (Doubs), Dax (Landes), Cholet (Maine-et-Loire), Angers (Maine-et-Loire), Pau (Pyrénées-Atlantiques), ou encore Toulon (Var), Dax (Landes), La Rochelle (Charente-Maritime), Rochefort (Charente-Maritime), Pau (Pyrénées-Atlantiques). 10:22 - La grève continue dans la centrale nucléaire de Gravelines Les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines mobilisés depuis le 13 octobre, continuent de faire grève en cette journée de mobilisation générale, réclamant 5 % d’augmentation. Ce matin les grévistes étaient de nouveaux réunis. Selon un militant CGT présent sur place ce matin, il y aurait "des agents EDF mais aussi des sous-traitants comme Fiducial, Orano et SPIE". 10:17 - Plusieurs lycées professionnels bloqués La mobilisation nationale concerne également les lycées. A Rennes, les entrées du lycée Bréquigny sont bloquées par des manifestants depuis ce mardi matin. Interrogé par le Ouest-France le proviseur du lycée s'est exprimé "Tous les accès sont bloqués par des poubelles, des caddies, ou les portillons sont chaînés ou scotchés. Les forces de l’ordre sont présentes sur place et prêtes à intervenir en cas de débordement". L'une des raisons de ces perturbations est la réforme visée par le gouvernement souhaitant diminuer le nombre d'heures de formation en lycée pour augmenter le temps de présence des élèves dans les entreprises. Les professeurs du lycée professionnel Anatole-de-Monzie de Bazas (dans le Sud-Ouest) étaient également en grève ce mardi, voulant lutter contre la "casse des lycées professionnels" indique le média régional Sud-Ouest. De nombreux autres lycées professionnels suivent le mouvement en cette journée de mobilisation générale. 09:57 - Plusieurs écoles fermées ou perturbées ce mardi Plusieurs écoles n'ouvriront pas leurs portes ce matin en raison du mouvement social qui agite le pays ce 18 octobre. Comme l'indique le site ActuBordeaux, certaines écoles bordelaises resteront fermée ce mardi 18 octobre notamment l’école maternelle Condorcet ainsi que l’école maternelle et l’école élémentaire Nelson Mandela. À Angers il y a également des perturbations dans les écoles comme l'indique Ouest-France, la grève impacte les écoles maternelles et primaires surtout au niveau des garderies et de la cantine scolaire. 09:41 - Fabien Roussel (PCF) souhaite une augmentation des salaires en fonction de l'inflation Invité de BFMTV, Fabien Roussel député du Nord, a demandé "que le gouvernement envoie un signal fort sur le partage de la richesse et sur la hausse des salaires". Le secrétaire national du Parti communiste français a même confié vouloir déposer une proposition de loi dans les prochaines 24h pour que les salaires des Français évoluent automatiquement en fonction de l'inflation. 09:30 - Le ministre de la Transition écologique défend l'action du gouvernement Invité ce matin au micro d'Europe 1, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique a répondu aux questions de Sonia Mabrouk. Interrogé quant à la grève interprofessionnelle de ce mardi 18 octobre, le ministre a déclaré "comprendre qu'un certain nombre de salariés puissent exprimer des attentes d'amélioration de pouvoir d'achat. Mais je leur dis que nous sommes le gouvernement en Europe qui a le plus protégé ses habitants en matière d'inflation". Il a ajouté regretter que certains salariés soient "davantage dans une forme de grève préventive que dans une culture du dialogue". 09:20 - La CFDT refuse de rejoindre la grève générale du 18 octobre La majorité des syndicats se sont joints à la grève interprofessionnelle du 18 octobre. La CGT, FO, Solidaires et FSU qui ont tous les quatre appelé au mouvement sont bien sûr mobilisés mais le premier syndicat de France manque à l'appel : la CFDT. L'organisation syndicale a refusé de prendre part à la mobilisation car ne croyant pas à la force des manifestations interprofessionnelles pour obtenir des augmentations salariales. La seule exception à la règle concerne la CFDT Santé-Sociaux qui invite les professionnels de santé des cliniques, des EHPAD et des maisons de retraite à faire grève ce mardi. A noter que la mobilisation du secteur était prévue bien avant l'appel à la grève de la CGT. 09:12 - A l'heure de la grève générale, la CGT réclame un Smic à 2000 euros "On demande à relever le plancher, le plancher c'est le Smic. On demande un Smic à 2 000 euros", a déclaré le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez au micro de RTL ce matin. Le syndicaliste profite du mouvement de grève interprofessionnel pour faire entendre ses revendications salariales, une mesure toutefois plus générale que les 10% d'augmentation demandés par la CGT dans les raffineries. Il considère la revalorisation su Smic nécessaire compte tenu de l'inflation et surtout comme un effort surmontable "qui correspond aujourd'hui à une augmentation de 300 euros". Le député communiste Fabien Roussel, invité de BFMTV ce mardi, milite aussi pour une revalorisation du salaire minimum à 2000 euros. 09:04 - Les entreprises privées aussi affectées par la grève du mardi 18 octobre L'appel à la grève interprofessionnelle a fait son chemin jusque dans les entreprises privées. Ce mardi plusieurs sociétés voient leurs salariés se mobiliser notamment le secteur de l'automobile avec des grèves chez Stellantis sur les sites de PSA Rennes et Peugeot Sochaux affectés. Dans l'aéronautique, le géant Safran est aussi en proie aux grèves depuis une semaine et les mouvements se poursuivent ce mardi comme sur le site des Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques note BFM Business. Le secteur pharmaceutique n'est pas épargné non plus avec une grève chez Sanofi alors que les négociations annuelles sont prévues à la mi-novembre. La chaine d'information en continu ajoute que les banques et les commerces aussi se joignent à la mobilisation notamment l'enseigne Monoprix. 08:51 - Deux sons de cloche au gouvernement sur les grèves Sur RTL, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a rien trouvé à redire au sujet de la grève générale du 18 octobre. Le ministre a jugé les mobilisations "normales" et a rappelé que faire grève est un "droit constitutionnel", un réponse à la sortie de Bruno Le Maire qui hier a critiqué la grève des raffineries en la qualifiant de mouvement "illégal". Gérald Darmanin s'en encore opposé aux position du ministre de l'Economie en reconnaissant le bienfondé des revendications salariales des grévistes : "Je pense qu'il y a un problème de salaires. Il faut qu'une partie du patronat puisse augmenter les salaires quand c'est possible". 08:37 - La grève générale du 18 octobre désapprouvée par les Français Que pensent les Français de la grève générale du 18 octobre ? Selon un sondage "Opinion en direct" réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV et diffusé ce mardi, 49% des Français désapprouvent le mouvement tandis que 39% le soutiennent. Une réponse certainement due, en partie, aux lourdes conséquences que la grève a sur les déplacements des citoyens : les grèves dans les raffineries compliquent l'accès à l'essence depuis trois semaines et celle de ce 18 octobre entraine de fortes perturbations sur les transports en commun. 08:25 - Les salariés décideront de la reconduite de la grève selon Philippe Martinez Le patron de la CGT qui a, parmi les premiers, appelé à la grève interprofessionnelle de ce mardi 18 octobre estime lui aussi, ce matin sur RTL, que la grève générale peut-être reconduite dans certains secteurs. Selon lui, "ce sont les salariés qui décideront" de poursuivre ou non le mouvement social selon les réponses des entreprises et du gouvernement à leurs revendications. Quant à la grève menée dans les raffineries, à l'origine de la mobilisation généralisée, la réponse du syndicaliste est la même. Il précise toutefois que la grève prendra fin "dès qu'une négociation pourra avoir lieu pour corriger l'accord". 08:16 - La grève du 18 octobre reconductible dans les transports ? A peine a-t-elle commencé que la grève interprofessionnelle est déjà considérée comme "plutôt réussie" selon le secrétaire fédéral du syndicat SUD-Rail, Erik Meyer. Sur Franceinfo, le syndicaliste a rappelé que "plus d'un conducteur de train sur deux est en grève" en plus de 30% des agents de maintenance. Selon lui le mouvement social pourrait se prolonger jusqu'au week-end et aux vacances de la Toussaint : "Tout dépendra des propositions qui seront posées sur la table par la direction" 08:09 - 150 manifestations prévues pour la grève générale du 18 octobre Outre les nombreuses perturbations prévues dans les différents secteurs d'activités, la grève générale se déroulera aussi dans les rues. La CGT compte pas moins de 150 manifestations prévues partout en France pour permettre aux salariés d'aller faire entendre leurs revendications. Toutes les manifestations sont recensées sur le site du syndicat dans une carte interactive. Voici les rassemblements prévus dans les grandes villes : Paris : place d'Italie – 14h

Toulouse : à François-Verdier – 14h

Bordeaux : devant la préfecture – 12h

Montpellier : devant la gare – 12h

Rennes : place de la République – 11h

Lille : devant la Porte de Paris, place Simon-Vollant – 14h30

Strasbourg : place Kleber – 11h

Clermont-Ferrand : place de Lille – 10h

Lyon : préfecture – 13h30

Nice : gare Thiers – 14h

Nantes : préfecture – 15h LIRE PLUS

En savoir plus

Dans les premières minutes après l'appel aux manifestations "dans toutes les entreprises, publiques comme privées" de la CGT, la grève du mardi 18 octobre a fait de nombreux adeptes, faisant craindre aux renseignements français une "contagion" du mouvement social". Des inquiétudes justifiées puisque plusieurs secteurs ont promis de prendre part à la mobilisation sociale pour faire entendre leurs revendications communes sur l'augmentation des salaires ou la défense du droit de grève. Car c'est aussi par solidarité avec le secteur de l'énergie et les grévistes des raffineries que la grève s'est répandue dans d'autres secteurs d'activité.

Si la FNME-CGT ne s'est pas prononcée sur la possible reconduction de la grève du 18 octobre, d'autres syndicats l'ont déjà fait notamment dans les transports avec Sud-Rail et Solidaires RATP. Dans la fonction publique, la CGT a aussi appelé à une grève reconductible du 18 au 31 octobre, selon la secrétaire confédérale de la UFSE-CGT Céline Verzeletti. Vendredi 17 octobre, le patron de la CGT lui-même, Philippe Martinez, a indiqué sur franceinfo qu'il n'excluait pas une reconduction de la "grève nationale interprofessionnelle" au-delà du mardi 18 octobre.

Le résultat de la grève du 18 octobre est encore incertain, mais risque d'avoir un impact important et élargi dans de nombreux secteurs. La situation dans les stations essence, déjà très tendue avec 28,1% de stations en pénurie partielle ou totale de carburant ce lundi 17 octobre, pourrait encore s'aggraver ce mardi avec peut-être une seconde vague de blocages dans les raffineries. Le mouvement devrait aussi se traduire par des blocages de sites (comme dans les centrales nucléaires) et peut-être quelques mobilisations devant les écoles ou les établissements de santé. C'est surtout l'absence des professionnels dans ces différents services qui impactera les usagers. Il faut s'attendre à des effectifs réduits dans les établissements scolaires avec des absences de professeurs, tout comme dans les services périscolaires, mais aussi les cliniques ou les maisons de retraite. La grève ciblant aussi les commerces et les services, certaines enseignes pourraient être fermées ou au moins impactées par la mobilisation.

L'appel à la grève du 18 octobre lancé par le secteur de l'énergie a résonné dans les entreprises de transport où les syndicats partagent des revendications similaires concernant la hausse des salaires et sont très attachés au droit de grève. La CGT-Cheminots et la CGT-RATP ont donc, sans surprise, répondu favorablement à l'invitation pour une grève à la SNCF et à la RATP. La RATP a indiqué dès lundi ses prévisions de trafic. Globalement, le métro sera peu impacté, mais quelques perturbations sont tout de même annoncées. Dans le détail :

Métro : 8 à 9 trains sur 10 en moyenne sur la ligne 6, 12 et 13. Trafic normal sur les autres lignes ;

RER : 3 trains sur 4 en moyenne sur le A et le B. Interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture et Gare du Nord ;

Bus : lignes 101, 168, 260, 278, 319, 537, 538, 574 et 577 fermées. 2 bus sur 3 en moyenne sur le reste du trafic ;

Tramways : 3 trams sur 4 en moyenne sur la ligne T7, qui fermera à 22h30. Trafic normal sur le reste des lignes.

Du côté de la SNCF, des perturbations ont également été annoncées. Au niveau national :

Un TER et un Intercité sur deux devrait circuler en moyenne ;

Ouigo : trafic "légèrement perturbé". Même constat sur le réseau atlantique, les liaisons France-Espagne et l'Eurostar ;

TGV : trafic "quasi-normal" ;

En Île-de-France, le trafic sera normal sur les T11, T13 et Transilien K. Les usagers pourront compter sur 1 train sur 3 sur les RER D (interconnexion interrompue entre gare de Lyon et Châtelet), Transiliens J et L, 1 train sur 2 sur les RER B (interconnexion maintenue en gare de Paris Nord et 3 trains sur 4 sur le sud de la ligne) et C, et Transilien H, N et R, 3 sur 4 sur le RER A et le Transilien P, 4 trains sur 5 pour le RER E, 2 sur 3 pour le Transilien U et un tram toutes les 15 minutes sur la ligne T4.

Certains établissements de l'Éducation nationale pourraient aussi prendre part à la grève du 18 octobre, en particulier les lycées professionnels. Mais si ces derniers se joignent à la mobilisation générale, ils avaient prévu de manifester bien avant l'appel de la CGT. La totalité des syndicats de l'enseignement appelait déjà à une journée de mobilisation pour dénoncer la réforme de la voie professionnelle souhaitée par Emmanuel Macron et son gouvernement. En revanche, d'autres établissements comme les écoles, ou les collèges pourraient se joindre à la grève par souci de solidarité avec leurs collègues des lycées professionnels ou plus largement pour réclamer une augmentation de salaire. En plus des syndicats de l'Education nationale, de nombreuses organisations de jeunesse comme la Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne ont décidé de prendre part à la grève du 18 octobre. Le mouvement de grève devrait être très suivi par les Atsem (Aides à l’autonomie des enfants) en classe de maternelle.

Les professionnels de santé sont aussi appelés à faire grève le mardi 18 octobre, mais comme pour les lycées, l'initiative a précédé l'appel de la CGT. Depuis la fin du mois de septembre, la CFDT milite pour faire grève dans les cliniques et les maisons de retraite à but non lucratif. Les revendications rejoignent celles de la CGT, aussi le secteur de la santé devrait sans difficulté participer à la convergence des luttes et à la grève généralisée.

La grève généralisée impulsée par la CGT s'est aussi répandue dans d'autres secteurs, notamment les syndicats des dockers qui avaient annoncé une mobilisation en cas de réquisition des raffineries. La CGT-Fonction publique a également appelé à la mobilisation générale après la diffusion du communiqué officiel de la CGT, FO Solidaires et FSU. "Nous appelons à construire avec les personnels la participation la plus large possible à la journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du mardi 18 octobre 2022 pour la défense du droit de grève, l'augmentation des salaires et nos droits à la retraite", est-il précisé dans le communiqué l'UFSE-CGT. Des préavis de grève ont d'ailleurs d'ores et déjà été déposés pour les trois versants de la fonction publique, à savoir l'État, le territorial et l'hospitalier.

La CGT Commerce et Services a, elle aussi, appelé à la grève, plusieurs corps de métiers sont ainsi concernés. Franceinfo évoque les agents de sécurité, les vendeurs, les hôtesses de caisse, les serveurs et les salariés de la logistique, mais également la petite enfance et l'aide à domicile. Enfin, les salariés de PSA-Stellantis pourraient aussi débrayer. "On a convenu d'appeler l'ensemble des salariés du groupe à se mettre en grève le 18 octobre", a indiqué à BFM TV Jean-Pierre Mercier, le porte-parole de la CGT Stellantis, qui a expliqué qu'une visioconférence s'était tenue jeudi matin. Et d'ajouter : "Les grévistes des raffineries ont ouvert une brèche. Ils ont brisé le tabou des augmentations de salaire."

La hausse des salaires et la défense du droit de grève. Voici les principales revendications qui poussent la CGT a appelé à la grève générale et les syndicats de différents secteurs professionnels à rejoindre le mouvement. Dans les raffineries, les grévistes ont commencé à se mobiliser pour faire entendre leur demande sur l'augmentation des salaires de 10% en période d'inflation et alors que la société Total a engrangé des profits supérieurs à 10 milliards d'euros sur la première moitié de l'année 2022. Les revendications salariales, même si elles ne sont pas si ambitieuses, sont communes à de nombreux syndicats : c'est donc un point de départ évident pour la grève nationale du 18 octobre. A la CGT Transports, CGT-Cheminots ou CGT-RATP, les représentants ont reconnu poursuivre un combat commun avec les raffineries et les centrales nucléaires sur les hausses de salaire. Pareil dans le secteur de la santé où l'appel à la grève lancé avant l'initiative d'une grève généralisée était déjà motivé par des raisons financières.

L'appel à la grève généralisée du 18 octobre est aussi l'expression de la colère des salariés qui ont eu l'impression de voir leurs grèves méprisées dans les raffineries lors de la réquisition d'un établissement, sur décision du gouvernement, pour contourner le blocage. La CGT souligne donc l'autre but de la mobilisation nationale : défendre le droit de grève. Là aussi, les syndicats de tous les secteurs se sont retrouvés sur ce point et ont voulu être solidaires des raffineries. La CGT-Fonction publique a particulièrement insisté sur cette revendication dans son communiqué.

D'autres revendications plus particulières à certaines branches se sont ajoutées pour appeler à la grève du 18 octobre. La fonction publique a ainsi évoqué la défense des retraites alors que la réforme voulue par le gouvernement a déjà fait polémique ces dernières années et est de nouveau le sujet des discussions gouvernementales et parlementaires. Dans les lycées, c'est pour dénoncer une toute autre réforme que les syndicats veulent militer, celle qui porte sur la refonte de la voie professionnelle. Dans un communiqué, ils pointent du doigt l'absence de concertation en plus d'une feuille de route floue et arrivée tardivement pour des changements brutaux et lourds de conséquences. Pour tous les syndicats engagés, "l'urgence est de renforcer les lycées professionnels et de donner plus de temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tous les élèves".

Qui dit jour de grève, dit jour de manifestations. Mardi, de nombreux cortèges défileront partout en France, à l'appel des syndicats. Paris, Lyon, Strasbourg, Rennes, Nice, Montpellier, Clermont-Ferrand, Lille... Autant de grandes villes dans lesquelles des manifestations sont organisées. Les communes moyennes connaîtront elle aussi leur lot de cortèges contestataires. Au total, plus de 180 appels à la mobilisation ont été lancés à travers le pays selon la CGT. Voici où elles sont prévues :