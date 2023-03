Manifestation du 23 mars, en direct : Paris, régions... Combien de personnes dans la rue ?

Suivez en direct les manifestations de ce jeudi 23 mars en France : après l'allocution d'Emmanuel Macron hier, un rebond de la contestation est probable.

En direct

10:35 - Des éléments radicaux présents dans les cortèges ce jeudi ? Syndicats et autorités redoutent une flambée des violences dans les manifestations ce jeudi. Les services de renseignements sont certains de la présence d'éléments radicaux dans les cortèges notamment des gilets jaunes à Paris, où 400 à 600 manifestants radicaux sont attendus, mais aussi à Nice, Dijon, Quimper, Grenoble, Pau ou encore Maubeuge ou Douai. La note des forces des renseignements consultée par BFMTV, les éléments les plus revendicatifs seront à Annonay, Aubenas, Charleville-Mézières, Lille ou Mulhouse. Des manifestants de l'utlra-gauche sont aussi attendus par endroit : 150 à Paris et en nombre inconnu à Rennes, Lille, Dijon, Grenoble, Caen, Angers et Nancy. 10:27 - Combien de personnes sont attendues dans les manifestations du 23 mars ? C'est tout l'enjeu des manifestations du 23 mars : le nombre de personnes qui descendront dans les rues. Les syndicats s'attendent à une forte mobilisation mais n'ont pas fixé d'objectif quantitatif, les renseignements de leur côté estiment que 600 000 à 800 000 personnes sont susceptibles de descendre dans les rues ce jeudi, dans les 352 manifestations organisées sur tout le territoire selon les syndicats, dont 40 000 à 70 000 à Paris. 10:18 - A Nice, Toulon ou Rouen.. Les premières manifestations sur le départ A Nice, à Toulon, au Havre, à Clermont-Ferrand ou encore à Rouen, les manifestants sont les premiers à défiler dans les rues ce jeudi 23 mars pour s'opposer à la réforme des retraites. Dans les Alpes-Maritimes, les manifestants sont à l'heure et prennent le départ depuis le CADAM en direction de l'aéroport de Nice rapportent les journalistes de Nice Matin. 10:10 - Des mobilisations déjà en cours ! La journée de manifestation du 23 mars a bel et bien débuté. Plusieurs blocages et rassemblements se sont organisés à divers endroits en particulier sur les routes, près des gares et des aéroports. C'est le cas notamment aux abords de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à Paris où les manifestants empêchent l'accès au Terminal 1 ou tout simplement à l'aéroport sur les routes à proximité. A Bordeaux, l'aéroport de Mérignac est également bloqué.

Quels sont les heures et lieux de départ des manifestations à Paris et en France ?

Paris : à 14h depuis Bastille

: à 14h depuis Bastille Marseille : à 10h30 depuis le Vieux-Port

: à 10h30 depuis le Vieux-Port Lyon : à 11h depuis la Manufacture des Tabacs

: à 11h depuis la Manufacture des Tabacs Toulouse : à 15h au métro Saint-Cyprien

Nice : à 10h devant le CADAM, à la Préfecture des Alpes-Maritimes

Nantes : à 10h30 depuis le Miroir d'eau

Montpellier : à 10h30 depuis la Place Zeus

Strasbourg : à 14h depuis l'Avenue de la Liberté

Bordeaux : à 12h depuis l'Allées de Tourny

Lille : à 14h30 depuis la Porte de Paris

Rennes : à 11h depuis la Place de Bretagne

Toulon : à 10h depuis la Place de Liberté

Le Havre : à 10h depuis le Cercle Franklin

Dijon : à 14h depuis la Place de la Libération

Nîmes : à 14h30 depuis les Jardins de la Fontaine

Clermont-Ferrand : à 10h depuis la Place du 1er Mai

Tours : à 14h depuis la Place Anatole France

Perpignan : à 10h30 depuis la Place de Catalogne

Rouen : à 10h depuis le Cours Clémenceau

Caen : à 14h30 depuis le Cargö

Quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Ce jeudi 23 mars, la manifestation organisée à Paris doit suivre l'un des trajets traditionnels de la capitale. Au départ de la place de la Bastille, le parcours prévoit un passage par la place de la République, puis par les boulevards Saint-Martin, Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et enfin Capucines. L'arrivée et la dispersion des manifestants doit se faire à la place de l'Opéra.

Quel parcours pour la manifestation à Marseille ?

C'est le plus souvent depuis le Vieux-Port que les manifestations prennent le départ à Marseille en direction de la Porte d'Aix. Le parcours doit passer par le Mucem et la Place de la Joliette.

Quel est le parcours de la manifestation à Lyon ?

A Lyon, la manifestation du 23 mars doit partir comme à l'accoutumée de la Manufacture des Tabacs pour rejoindre la place Bellecour, lieu où se termine le plus souvent les manifestations organisées en semaine. Le chemin doit passer par Saxe-Gambetta et Guillotière, emprunter le pont éponyme et se rendre sur la place Antonin-Poncet.

Des violences redoutées aux manifestations du 23 mars ?

Les manifestations du 23 mars finiront-elles en affrontements entre manifestants et force de police ? C'est une crainte justifiée par les images des mobilisations spontanées qui se multiplient ces derniers jours. Photos et vidéos montrent des charges des autorités, notamment de la brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) à Paris, et des coups violents portés à des manifestants. "La police intervient de façon… 'énergique', on va dire, et parfois sans discernement", a reconnu Philippe Martinez dans un entretien au Monde à la veille de la neuvième journée de mobilisation. Des accusations de violences policières ont fusé du coté des élus de gauche qui ont dénoncé des interventions et arrestations "abusives".

Ces interventions musclées ne seraient toutefois pas attendues dans les cortèges du 23 mars, lesquels seront organisés et suivront des parcours déterminés et balisés par les autorités. D'après les explications de Johann Cavalero, délégué national du syndicat Alliance, invité sur BFMTV, la violence et la répression des forces de l'ordre seraient une réponse à des mobilisations inopinées et imprévisibles : "La différence, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs pour préparer le parcours ou pour nous dire ce qu'ils souhaitent faire. On ajuste donc le dispositif et on réagit par rapport à ce qu'il se passe en face." Aux yeux du patron de la CGT, les interventions plus nombreuses et plus violentes de la police sont aussi une "vieille tactique" du gouvernement qui veut "envenimer les choses" "pour discréditer le mouvement, impressionner les gens, leur faire peur et essayer de reprendre la main sur l'opinion publique".