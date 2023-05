Pollution dans le métro de Paris : les stations où la qualité de l'air est la plus dégradée

Une enquête journalistique a permis de classer les différentes stations de métro de la capitale en fonction de leur taux de particules fines dans l'air. Une pollution qui est impliquée dans la mort d'au moins 40 000 personnes, selon Santé publique France.

Le tournage d'un documentaire "Vert de rage" de France 5 a permis de réaliser une campagne de mesure inédite de la pollution dans les stations du métro parisien. Cette étude a cartographié l'ensemble du réseau de la RATP et une partie des lignes RER, en faisant apparaître la qualité de l'air par station.

Douze journalistes ont mesuré durant huit mois la concentration de petites particules fines au bout des quais des 332 stations de métro et RER des zones 1 et 2. Ils ont capté ces données entre 18 et 20 heures, heures de pointe de la journée. Puis, l'air extérieur a également été relevé pour dresser des comparaisons. Les journalistes ont effectué ces mesures grâce à des capteurs d'air mobiles Pollutrack, les mêmes utilisés par la Ville de Paris pour la qualité de l'air de la capitale.

Des stations avec 19 fois plus de particules fines que le seuil recommandé de l'OMS

Les résultats sont accablants : la pollution dans le métro est plus de deux fois supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS). Mais les équipes de France TV ont mis au point une carte, disponible ici, pour révéler les disparités entre les lignes et les stations de métro.

Les particules fines repérées sont les PM 2.5 : elles sont inférieures à 2,5 microns, cela peut pénétrer profondément dans l'organisme. Selon l'OMS, "avec les changements climatiques, la pollution atmosphérique est l'une des principales menaces environnementales pour la santé." Une étude de l'Observatoire régional de santé (ORS) et de Airparif parue en 2019, diagnostique 6 220 décès attribuables à l'exposition prolongée aux particules fines PM2.5 en Ile-de-France.

Quelles sont les stations de métro les plus polluées ?

La ligne 5 trône en tête des lignes les plus polluées devant le RER A et la 9. Du côté des stations de métro, Belleville, La Défense et Pont-de-Neuilly sont particulièrement touchées par la dégradation de l'air respiré. Les données soulignent qu'au sein d'une même ligne, les disparités peuvent être conséquentes.

Martin Boudot, réalisateur du documentaire, en rend compte au Parisien : "Plusieurs facteurs semblent expliquer ces différences. La profondeur des lignes, le matériel, c'est-à-dire si c'est un train à pneus ou pas, ou bien encore la configuration des stations ou la présence de ventilation." Les données permettent de constater que plus l'air extérieur est pollué, plus celui de la station l'est. Cela est dû à la ventilation passive qui fait pénétrer l'air de l'extérieur dans le sous-sol.

La RATP a réagi aux sollicitations de Franceinfo en critiquant la méthodologie employée de l'étude. L'entreprise s'émeut de devoir répondre à des "mesures ponctuelles, qui ne permettent pas de connaître l'évolution des concentrations en particules fines sur une période plus longue". Le groupe public se targue même que "la qualité de l'air dans ses espaces respecte les "valeurs indicatives" de concentration en particules fines, définies par l'Anses", mais sans préciser les seuils exacts retenus.