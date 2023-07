Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 juillet 2023, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. 5 millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ ce mercredi 19 juillet 2023. Le résultat sera disponible dès le tirage effectué

[Mis à jour le 19 juillet 2023 à 17h] La Française des Jeux (FDJ) met en jeu une cagnotte de 5 millions d'euros lors de ce tirage Loto du 19 juillet 2023. Ce jackpot est à gagner après qu'aucun joueur n'a trouvé le bon résultat Loto pendant trois tirages consécutifs. Mais vérifiez bien votre ticket, car deviner quelques chiffres au Loto peut quand même vous rapporter. Ainsi, lors du dernier tirage, un joueur a tout de même remporté 146 587,90 euros en trouvant les bons chiffres, sans le numéro chance. Les résultats de ce tirage Loto seront disponibles, ci-dessous, lorsque le tirage sera effectué. De même, vous pourrez retrouver l'option second tirage, le numéro Joker +, et les vingt codes gagnants de 20 000 euros.

Mais si vous voulez espérer remporter cette somme, il faut d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il faut vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10. Il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Savez-vous qu'un couple originaire du Doubs, qui a gagné la très belle cagnotte de 21 millions d'euros, le 27 novembre 2019, a choisi de continuer de travailler dans leur entreprise ? En effet, ils ont raconté leur histoire à BFMTV : "On est encore jeune pour ne plus travailler, mais on aime avoir du temps à côté, elle est secrétaire, on ne travaille plus pour des patrons, mais on ne passe pas nos journées assis sur le canapé".